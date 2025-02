Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev nove poslanske skupine, a ne z imenom Demokrati. Skladno s poslovniškimi določbami lahko poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Tine Novak, ki v DZ niso bili izvoljeni na istoimenski listi, ustanovijo poslansko skupino nepovezanih poslancev, je pojasnila. Pri tem gre za "politično driblanje" in "strah pred Demokrati", pa je možnost ustanovitve poslanske skupine nepovezanih poslancev, in ne poslanske skupine z imenom Demokrati, komentiral Anže Logar.

Trojica poslancev, ki želi ustanoviti novo poslansko skupino, je sicer sprva v DZ poslala obvestilo o ustanovitvi poslanske skupine nepovezanih poslancev Demokrati. Konec minulega tedna pa so predsednici DZ poslali izjavo o članstvu v stranki Demokrati, v katerem so navedli, da želijo ustanoviti poslansko skupino Demokrati. Pri tem so se sklicevali na tretji odstavek 31. člena poslovnika DZ, ki pa sicer govori o ustanoviti poslanske skupine nepovezanih poslancev.

V SDS podali predlog za zavrnitev poslanske skupine

Te so kot neustrezno poslovniško podlago izpostavili v SDS, matični stranki Logarja in Irgl, ki so predsednici DZ podali predlog za zavrnitev poslanske skupine. Na kolegiju predsednice danes niso sodelovali, pred začetkom seje pa so v sporočilu za javnost znova izpostavili, da lahko trojica poslancev skladno s poslovnikom ustanovi poslansko skupino nepovezanih poslancev, ne pa poslanske skupine Demokrati. Ta bi bila mogoče zgolj skladno s pogoji v drugem odstavku 31. člena, ki pa trenutno niso izpolnjeni.

Takšni razlagi je na današnji seji kolegija predsednice DZ pritegnila tudi Klakočar Zupančič, ki je izpostavila poslovniško določilo, ki govori o tem, da lahko novo poslansko skupino ustanovijo poslanci izvoljeni na isti listi, če se politična stranka razdeli na dve ali več novih političnih strank, če se iz dela stranke ustanovi nova stranka ali če razpade koalicija političnih strank.

Trojica poslancev ni bila izvoljena na isti listi, Logar in Irgl sta bila namreč člana SDS, Novak pa član Gibanja Svobode. Foto: STA

Klakočar Zupančič: Izpolnjeni so pogoji za ustanovitev poslanske skupine nepovezanih poslancev

Trojica poslancev pa ni bila izvoljena na isti listi, Logar in Irgl sta bila namreč člana SDS, Novak pa član Gibanja Svobode. Tako so po besedah predsednice DZ izpolnjeni pogoji za ustanovitev poslanske skupine nepovezanih poslancev, kot tudi pravica do mest v delovnih telesih DZ, ne pa ustanovitev poslanske skupine z imenom Demokrati.

Razlago zakonodajno-pravne službe (ZPS) DZ, ki je med drugim navedla, da je izvoljenost poslancev na istoimenski listi le navezna okoliščina in ne pogoj, Klakočar Zupančič razume drugače, je pojasnila svojo odločitev. "Upoštevaje naš volilni sistem volivci žal ne volijo obrazov, ampak program političnih strank oziroma volijo skladno s svojim svetovnonazorskim in ideološkim prepričanjem. In načelo predstavniškega mandata v tem primeru je po mojem mnenju nad načelom svobode poslanca," je dejala na seji kolegija.

Prezreti pogoj, da lahko poslansko skupino ustanovijo poslanci, izvoljeni na isti listi, bi bilo tako po njenem mnenju "nesprejemljivo z vidika izražene volje volivk in volivcev na volitvah". "Prav tako spreminjanje števila in sestave poslanskih skupin, kar je seveda mogoče pod poslovniško določenimi pogoji, po mojem mnenju ni zaželeno, ker to ni v največjo korist državljank in državljanov," je še dejala.

Poslanska skupina lahko nastane le iz dela članov ene stranke

Poslovnik DZ sicer ne omenja primera, ko se v novo stranko združijo poslanci različnih strank. A ZPS je v mnenju med drugim izpostavila tudi, da poslovniškega določila o ustanovitvi poslanske skupine poslancev z iste liste ni mogoče razlagati zgolj gramatikalno, da lahko nova poslanska skupina nastane le iz dela članov ene stranke, ne pa, če se ustanovi iz dela dveh ali več političnih strank.

Ob tem so v mnenju navedli tudi, da se zaradi ustavne pravice svobode združevanja pripadnost politični stranki med mandatom lahko spremeni, poslanske skupine nepovezanih poslancev pa ne morejo sestavljati poslanci, ki so medsebojno strankarsko povezani. Prav tako so izpostavili, da so nosilci pravice ustanoviti in delovati v poslanski skupini oz. iz nje izstopiti poslanci, in ne politična stranka.

Odzval se je Logar: Gre za "politično driblanje"

Poslanska skupina Demokratov bo, samo aktualna vodstvena struktura v DZ jo želi drugače poimenovati, je možnost ustanovitve poslanske skupine nepovezanih poslancev, in ne poslanske skupine z imenom Demokrati, komentiral Anže Logar. Ocenil je, da gre pri tem za "politično driblanje" in strah pred Demokrati.

Logar je v izjavi po seji kolegija dejal, da ga preseneča, da predsednica pri svojem pojasnjevanju ni sledila mnenju zakonodajno-pravne službe (ZPS) DZ, da je izvoljenost poslancev na istoimenski listi le navezna okoliščina, in ne pogoj pri ustanavljanju nove poslanske skupine. "Očitno je strah pred ustanovitvijo Demokratov in poslanske skupine kar precejšen, ampak to ne spreminja ideje, ki jo prinašamo v slovenski politični prostor. Morda bo malce težje zaradi verjetnega nagajanja pri delu v delovnih telesih, ampak kljub temu bomo Demokrati aktivni v državnem zboru s svojimi predlogi, imeli bomo svoja stališča," je navedel predsednik Demokratov.

Anže Logar je ocenil, da gre pri tem za "politično driblanje" in strah pred Demokrati. Foto: Ana Kovač Logar je sicer že v precej burni razpravi na seji kolegija izpostavil, da je ZPS v mnenju med drugim navedla, da poslanci, ki so del iste politične stranke, ne morejo tvoriti poslanske skupine nepovezanih poslancev. "Če je torej ta vaš manever posvečen samo temu, da se v prvem koraku ustanovi poslanska skupina nepovezanih poslancev, v drugem koraku pa se na podlagi mnenja zakonodajno-pravne službe ustanovi še poslanska skupina Demokrati, sprejemam to vašo previdnost. Drugače pa po mojem mnenju nepravilno tolmačite poslovnik in mnenje zakonodajno-pravne službe in na koncu koncev ustavo," je Logar na kolegiju odvrnil predsednici DZ.

Oster do vodje poslancev Svobode Nataše Avšič Bogovič

Odzval pa se je tudi na argument Klakočar Zupančič, da bi bila ustanovitev poslanske skupine z imenom Demokrati, ki jo sestavljajo poslanci nekoč različnih strank, v nasprotju z voljo volivcev, ki glasujejo tudi skladno s svojim svetovnonazorskim in ideološkim prepričanjem. Predsednici DZ je očital, da četudi prva med enakimi, ni poklicana za sojenje o koristih, ki jih imajo volivci. Obenem je njeno odločitev označil tudi kot "na vseh nivojih slabo izbiro".

Oster pa je bil tudi do vodje poslancev Svobode Nataše Avšič Bogovič, ki je v razpravi dejala, da bodo spoštovali poslovniška določila, ki dopuščajo možnost sodelovanja poslanske skupine nepovezanih poslancev v delovnih telesih DZ, a opozorila, da se ta delijo skladno z volilnim rezultatom in ne na način, da bi "novoustanovljena poslanska skupina zdaj prva ali pa glede na novi razrez, sama izbirala, v katerih odborih bo sodelovala". "To je rahlo skregano s svobodo, rahlo skregano z načelom poštenega parlamentarizma in tudi z duhom poslovnika in ustave," je odvrnil Logar.