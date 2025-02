Na KPK so za STA potrdili, da so prijavo zoper Anžeta Logarja in Tineta Novaka prejeli danes in jo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu, v katerem bodo zadevo preverili z vidika pristojnosti KPK po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Prijaviteljev na KPK ne razkrivajo.

Logar je namreč v četrtek za Televizijo Slovenija dejal, da sta s poslancem Novakom začela sodelovati v delegaciji DZ v parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). "S svojimi povezavami sem mu pomagal, da je dobil mesto posebnega odposlanca OVSE za umetno inteligenco," je navedel Logar.

Novak je za STA pojasnil, da ga je Logar na srečanjih predstavil drugim članom delegacije in ga "v njihovih očeh opolnomočil kot kompetentnega sogovorca". Odločno pa je zanikal, da bi Logarju v zameno za to funkcijo pomagal do poslanske skupine, ki za ustanovitev potrebuje vsaj tri poslance. Pojasnil je, da je funkcija v OVSE prostovoljna, da zanjo ni prejel plačila ali druge materialne koristi. "Namen te vloge je bil izključno prispevati k mednarodnemu sodelovanju za varno uporabo umetne inteligence," je dejal. Dodal je še, da je ravno s prestopom to funkcijo avtomatsko izgubil. To je v odzivu na omrežju X poudaril tudi Logar.

Pogoji za ustanovitev poslanske skupine še vedno niso izpolnjeni

Novak, ki je v četrtek poslanski skupini Svoboda sporočil, da jo zapušča, je danes po informacijah STA v DZ še formalno poslal izstopno izjavo. A formalni pogoji za ustanovitev poslanske skupine, ki jo bodo sestavljali člani stranke Demokrati, še niso povsem izpolnjeni, so za STA navedli v DZ.

Kot enega od razlogov za prestop pa pomurski poslanec Novak navaja, da bo za svojo regijo lahko več dosegel pri Demokratih Anžeta Logarja, kot je v Svobodi, kjer je "opazoval, kako so se naši cilji oddaljevali od prvotnih načel, reforme so izgubljale naboj, nekatere obljube pa so ostale neizpolnjene".

Dinamiko je poskušal spremeniti, pravi, a brez pravega premika. Ob tem pa je izpostavil predvsem vzhodno soboško obvoznico, ki "simbolizira vse, kar v Pomurju ne deluje". Kljub obljubam se je namreč ustavilo pri birokratskih ovirah, je navedel. Na stagniranje tega projekta je opozoril tudi v zapisu na Facebooku deset dni pred izstopom.

Ob dejstvu, da se seli iz največje koalicijske v najmanjšo opozicijsko poslansko skupino v nastajanju, pa pravi, da si ne dela utvar, da bo čez noč lahko bistveno pospešil te projekte, meni pa, da bo lahko "brez filtrov, jasneje in odločneje" artikuliral potrebe Pomurja in po naslednjih volitvah spremenil stvari. "To je pač stava na prihodnost," je priznal.

V poslanski skupini je bil preslišan

V Svobodi so bili nad njegovo odločitvijo med drugim začudeni, ker da poslanec pred tem ni izražal nezadovoljstva. Še nekaj dni pred izstopom se je sicer srečal s predsednikom stranke Robertom Golobom, a "na drugo temo", zato svojega izstopa tam ni najavljal. Nezadovoljstvo je v njem tlelo že dlje časa, izražal pa ga je skozi predloge na poslanski skupini, kjer je bil preslišan, je zatrdil Novak.

V Demokratih oziroma njihovem predsedniku Logarju je prepoznal potencial, da ustvari skupnost, ki bo razumela, da mora razvoj Slovenije temeljiti na močnih in povezanih regijah. Na očitke, da se seli v desno stranko, pa izpostavlja Logarjevo zavezanost k sodelovanju. "Tu vidim most, kjer bom lahko še naprej, seveda v omejenem obsegu, sodeloval z vsemi političnimi akterji," je sklenil.