Janša prvič iz oči v oči z Golobovo poslanko

Predsednik vlade Janez Janša bo na današnji seji državnega zbora odgovarjal na vprašanja poslank in poslancev. Med drugim mu bo vprašanje zastavila članica poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga, ki je prejšnji teden prestopila v stranko Roberta Goloba Gibanje Svoboda. To bo prvo soočenje Janeza Janše s katerim od Golobovih poslancev.

Janja Sluga je bila v državni zbor izvoljena kot poslanka SMC. Njihovo poslansko skupino je marca lani zapustila in postala nepovezana poslanka. Prejšnji teden je postalo znano, da je, enako kot nepovezani poslanec Jurij Lep, ki je bil nekoč poslanec DeSUS-a, prestopila v stranko Gibanje Svoboda, ki se je do prejšnjega tedna, ko jo je prevzel Golob, imenovala Z.Dej, njen predsednik pa je bil Jure Leben.

Predsedniku vlade bo postavila vprašanje v zvezi s stališčem vlade do novele zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je pripravila civilna družba in o katerem bo na 29. redni seji DZ opravljena splošna razprava.

Kaj zanima ostale poslance?

Janši bodo vprašanja postavili še trije drugi poslanci. Mojca Žnidarič (Konkretno) ga bo vprašala, kako ocenjuje uvrstitev Slovenije na mednarodnih lestvicah, predvsem na lestvici uspešnosti spopadanja z gospodarskimi vidiki pandemične krize, ki so jo pripravili pri britanskem tedniku The Economist in kjer se je Slovenija uvrstila na drugo mesto med 23 izbranimi članicami Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Branka Simonoviča bo zanimalo, kako napreduje sprejemanje podzakonskih aktov v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi, Zmaga Jelinčiča (SNS) pa dejansko stanje v Sloveniji "glede na vztrajno ponavljajoče se novice o slabem stanju slovenskega gospodarstva, o politično negativnem odnosu evropskih držav do Slovenije glede neupoštevanja prava in pravic nekaterih ter na splošno glede slabega stanja v državi na vseh področjih, kar pripisujejo vladi in premierju".