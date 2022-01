Vse Kučanove makete greha

Vsaka svinjarija ni kaznivo dejanje, je povedala mama Mira Cerarja Zdenka Cerar, ki je bila generalna državna tožilka in podpredsednica LDS. Milan Kučan pa je ta teden ob prihodkih Roberta Goloba to dopolnil, da vsaka kršitev zakona ni greh. Golob je bil v LDS, pozneje pa v PS in SAB. Ta teden pa je na konspirativnem kongresu, novinarjem so prepovedali spremljanje, prevzel stranko Jureta Lebna, ki je iz vlade Marjana Šarca moral odstopiti zaradi preplačane makete drugega tira. Zaradi goljufanja v kampanji pred referendumom o drugem tiru, zaradi katerega je vrhovno sodišče zahtevalo ponovitev odločanja ljudstva , je odstopila celotna vlada Mira Cerarja, v kateri je bil Leben pomemben akter. Na oblast je Cerarjevi vladi pomagal Branko Masleša z nepoštenim sojenjem v primeru Patria.

Z novim obrazom Marjanom Šarcem, ki je po polomu koalicije Mira Cerarja na volitvah sestavil manjšinsko vlado, sta se Cerar in Leben še nekaj časa obdržala. Dokler ni po seriji odstopov odstopil še Šarec. Golob je, vsaj po denarju, precej večji igralec od Lebna. Pri maketi je šlo za vsoto na ravni sto tisoč evrov. Pri Golobu gre za milijone. Golob je celo nad ligo nekdanjega direktorja NLB Marjana Kramarja, ki so mu leta 2009 izplačali milijon evrov nagrade po koncu mandata na vrhu takrat pretežno državne NLB, ki je bila pred bankrotom zaradi velikanskih posojil pretežno levim tajkunom za prevzeme podjetij, gradnjo Stožic Zorana Jankovića in podobnih projektov, ki niso vračali posojil. Vse to smo pozneje z milijardami pozlatili davkoplačevalci. NLB je bila prevelika, da bi lahko propadla. Ker bi z njo vsa država.

Nezakoniti prihodki Goloba za Kučana niso greh

Marjan Kramar, ki je na vrh NLB prišel še v času, ko je državi vladal LDS, je bil pred tem svetovalec in šef kabineta Janeza Drnovška (LDS). Foto: STA S Kramarjevim milijonom so bile v času vlade Boruta Pahorja težave, vlada je izplačilo nagrade, ko je bila banka pred bankrotom, razumela kot greh. S posebnim zakonom le za Kramarja so mu milijon celo odvzeli. A je ustavno sodišče presodilo, da parlament zakonov, ki bi spremenili tisto, kar se je že zgodilo, način ne sme sprejemati. Ne za nazaj. Pravico do nagrade je Kramar dobil s pogodbo iz časa vlade Antona Ropa (LDS), pred tem je bil svetovalec in šef kabineta Janeza Drnovška (LDS). Leta 2013 je morala država Kramarju zaradi sodbe ustavnega sodišča z obrestmi vrniti tisti milijon. So pa v času Pahorjeve vlade poslanci sprejeli vsaj poseben zakon, da bi v prihodnje preprečili Kramarje. Omejili so najvišja izplačila upravam podjetij v pretežni lasti države. Tudi nagrade. Po predlagatelju je znano kot zakon Mateja Lahovnika. A Kramarjev ni ustavilo. Najnovejšemu je ime Robert Golob. Presega prvega. Milan Kučan pa nas je ta teden poučil, da ti zaslužki mimo določb zakona zanj niso greh.

"To je moja plača. 6.675 ali nekaj podobnega evrov dobim na račun vsak mesec. Sem dobil. Zdaj ne več. Zdaj je nekoliko nižja," je medijem ta teden, da ni grešnik, ob Kučanu pojasnjeval še Golob. Njegova pojasnila, kako "nizko" plačo ima, dopolnijo podatki s portala Agencije za javnopravne evidence (Ajpes), da so Golobovi prejemki leta 2020 znašali 214.034 evrov. Neto. Mesečno je to bilo 17.836,16 evre neto plačila. "Ubornih" slabih sedem tisočakov neto, s katerimi se je Golob javno hvalil, ni vsa zgodba. Kramarski del je izpuščen. Večina medijev ni opozorila, da gospod manipulira. Ali celo namerno laže. Upoštevali so, kako je to za Revijo Reporter "zavil" Kučan: "Kako visoki so bili prejemki Roberta Goloba v GEN-I, ne vem. Berem različne številke, eno, da je njegova plača, drugo pa nagrada za uspešno vodenje. V tržnem gospodarstvu, za katero se zavzemajo tudi tisti, ki mu to očitajo, najbrž visok dohodek ni greh, seveda, če je zaslužen."

Genialno: Tržni državni monopol

Kučan je s serijo manjših neresnic v tem sporočilu pomagal Golobu, ko je prevzemal Lebnovo stranko. Isto podobo je v medijih ponavljal Golob sam. Vsi pa so zamolčali, da vodi državno podjetje, ki ima s posebno pogodbo zagotovljen monopolni položaj: nuklearka mora temu podjetju prodati večino svoje elektrike, da jo GEN-I proda naprej. S tržnim gospodarstvom to nima nobene zveze. Tam dobi elektriko tisti, ki ponudi višjo ceno. GEN-I je dogovorna politična sinekura. Razlika med nabavno in prodajno ceno je ob visoki plači Golobu omogočila še velikanski oglasni proračun, s katerim že dalj časa v največjih medijih v državi oglašuje sončno energijo in zeleni preboj. V resnici pa: sam sebe za volitve. Če mislite, da kampanja državnega podjetja, ki prodaja elektriko iz nuklearke, v kateri smo na televizijah videli tudi nekoč znane televizijske voditelje, kot je Slavko Bobovnik, ni povezana s političnimi ambicijami Goloba na letošnjih volitvah, ste hudo naivni. Golob je povrhu vsega prevzel "zeleno" stranko Jureta Lebna, ki se je tudi znal oglaševati s preplačano maketo. Tako:

Zakon strankam močno omejuje možnosti zbiranja denarja in oglaševanje svojih kandidatov v kampanjah pred volitvami. Za GEN-I omejitev ni. Da Kučanu olajšamo razumevanje, kaj točno je Golobov "prihodek", znova objavljamo točne podatke o Golobovih neto prihodkih v letu 2020 iz letnega poročila GEN-I:

Kakšno bo plačilo Golobu za lani, še ne vemo. Letna poročila bodo šele objavljena. Sredi leta. Po volitvah. Če bo obveljal predlog o 800 tisoč evrih nagrade za uspešnost, bo to "uborno" Golobovo plačo 6.675 evrov neto mesečno povišalo za 66.666,66 evra. Mesečno. Morda pa še za več, ker vsega morda še ni povedal, ko je ta teden pojasnjeval, kaj bi mu lahko še padlo v žep: "Kakšna bo ta nagrada, se danes zares še sploh ne ve. Lahko bo nič, lahko bo sto tisoč evrov, kot je bila v preteklih letih, lahko bo več sto tisoč evrov."

Res je, da točno ne vemo. Golob pa ve. Direktorji vedo. A, enako kot Kučan, ne povejo nujno vsega. Je pa Golob že napovedal, da bo nagrado, kakršnakoli že bo, namenil v dobrodelne namene. Kar tudi ni brez razloga. V primerjavi s Kramarjem ima težavo. Da bi mu odvzeli tisto, kar so mu v GEN preveč izplačevali zadnja leta in mu še nameravajo, ni treba sprejemati zakona "za nazaj". Zakon, ki ekscesne nagrade upravam prepoveduje, že velja. Lahovnikov. In določa, da so izplačila tudi posebnih nagrad mimo omejitev "nična". A za zdaj se zdi, da je Golob tako močna politično "pokrit", da je nad zakoni. Pokriti so tudi tisti, ki so z njim v Genu soodločali o kršenju zakonov. Kot je to pojasnil Milan Kučan: nezakonitost v tem primeru ni greh.

Kučanov intervju za Reporter ob vstopu njegovega kandidata v volilno tekmo ni bil presenečenje. Enako je Kučan nekoč storil že, ko je s svojimi pristaši na magistratu nekoč javno prosil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, naj kandidira proti Janezu Janši. In Janković je Kučana in druge prosilce sčasoma milostno uslišal. A je po volitvah, na katerih je dosegel relativno zmago, propadel kot mandatarski kandidat. Prvi v zgodovini sploh. Drugi je bil lani Karl Erjavec za KUL. Na predčasnih volitvah, ki jih je sam povzročil, ker je bil izvoljen za poslanca, se je Janković pozneje vrnil za župana Ljubljane. Poslansko delo ga ni niti najmanj zanimalo.

Golob ima zdaj, če verjamemo Kučanu, skromnejše ambicije. Njegov cilj ni voditi le vlado. Kot je to povedal Kučan: "Ne vztraja, da bi bil mandatar in predsednik vlade, pripravljen je biti minister ali tudi kaj drugega." Kako točno je za to, da je Golob pripravljen biti tudi druga ali tretja violina, Kučan izvedel, ni povsem jasno. Javno o tem Golob ni govoril. Vsaj opazili nismo. A če Kučan tako pravi, bo že res. Saj vsi vemo, kdo je stric, ki zanika, da bi imel kak vpliv.

Ta vpčliv Kučan zanika tudi pri sodstvu, kjer je njegov levi politični blok za vrhovnega sodnika in šefa vrhovnega sodišča skadroval diplomanta sarajevske pravne fakultete Branka Maslešo. Ni vsakič uspelo v prvem poskusu, ker večina v državnem zboru ni bila vedno krepko leva. A so bili potrpežljivi. Za kandidata Maslešo je bilo znano, da ima težave z znanjem kakšnega svetovnega jezika, je pa bil sekretar zveze komunistov na sodišču v Kopru še v prejšnjem sistemu, ko so bili sodniki še ponosni člani edine dovoljene partije, ki jo je vodil Kučan. Kot predsednik vrhovnega sodišča je Masleša, ko ga je levica le spravila tja, z nepoštenim sojenjem, ker se ni izločil v primeru Patria, kot je to soglasno ugotovilo ustavno sodišče, prispeval, da je bil predsednik SDS Janez Janša v času volilne kampanje leta 2014 zaprt. In to je na oblast pomagalo spraviti sina Zdenke Cerar Mira Cerarja. Miro Cerar in Branko Masleša sta pred tem kot predsednik in podpredsednik skupaj vodila sodni svet.

Na ta sodni svet, ki ga je s Cerarjem nekoč vodil, se je Masleša ta teden precej razhudil, ker so od njega zahtevali, naj po dveh mesecih le predstavi dokumente o svoji diplomi in pravosodnem izpitu, ki ga je opravil pičlo leto po diplomi. Razjezilo ga je to stališče: "Skladno s predpisi s področja izvolitev sodnikov in imenovanj na sodniška mesta Sodni svet ni pristojen preverjati izpolnjevanja formalnih pogojev kandidatov za sodniško mesto, ko gre za izbirne postopke, ki so pravnomočno že zaključeni. Sodni svet tudi ni pristojen presojati verodostojnosti in pristnosti listine, ki naj bi dokazovala doseženo stopnjo izobrazbe (potrdila o diplomiranju), niti pravne veljavnosti potrdila o pravosodnem izpitu, ki ju je ob svoji kandidaturi na sodniško mesto predložil Branko Masleša kot kandidat za sodnika. Ne glede na to pa Sodni svet na podlagi 2. člena Zakona o sodnem svetu (ZSSve) v okviru skrbi za zagotavljanje javnega ugleda sodstva ter z namenom zaščite in krepitve zaupanja v sodno vejo oblasti, pričakuje od vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše, da Sodnemu svetu in javnosti celovito pojasni nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu, ki se pojavljajo v medijih, saj prihaja zaradi nadaljevanja nejasnosti v tej zvezi do krnitve ugleda sodnika in sodstva v javnosti."

Uredništvu Siola je vrhovno sodišče, ko smo prosili za to dokumentacijo in poskušali preveriti dejstva, decembra odgovorilo z grožnjo Branka Masleše, da nas bo tožil, odškodnino pa nakazal v dobrodelne namene. Po dveh mesecih in pozivu sodnega sveta nam vrhovno sodišče in Masleša še nista odgovorila. Namesto tega je Masleša zadnji teden šel k novinarjem POPTV, ki dokumentov in pojasnil niso zahtevali. So pa zelo uslužni. Tako je povedal za POPTV o sodnem svetu: "Razočaran sem, ker me Sodni svet dva meseca ni nič vprašal glede moje izobrazbe, nobenih pojasnil niso zahtevali od mene, niti listin, zdaj pa so zavzeli stališče, da četudi niso pristojni za presojo verodostojnosti in pristnosti listin o moji izobrazbi, me vseeno pozivajo, naj pojasnim nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu, saj da sicer prihaja do krnitve ugleda sodnika in sodstva v javnosti. Ogorčen sem."

Maleša je POPTV pokazal že tretjo različico diplome, ki ima zdaj celo že žig, in pojasnil še, da je bil po diplomi leto dni na praksi na tožilstvu, potem opravil pravosodni izpit in po njem odšel v vojsko. To je nova informacija. Prej smo lahko prebirali, da je na tožilstvu delal šele po služenju vojnega roka. Uradni podatki v življenjepisu na vrhovnem sodišču so bili: "Leta 1975 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Sarajevu. Po diplomi in odsluženem vojnem roku je do leta 1980 delal kot namestnik javnega tožilca na Občinskem javnem tožilstvu II. v Sarajevu."

Kaj podrobnejšega o tem času ni bilo mogoče izvedeti, ker na vrhovnem sodišču prikrivajo podatke, ki tudi sicer niso dostopni. Življenjepis Branka Masleše, v katerem je bilo vsaj nekaj podatkov, so po nenadni prenovi spletne strani nedavno še dodatno cenzurirali in zdaj je skrito že vse o bolj daljni preteklosti v Sarajevu.

Potem pa se Masleša čudi, zakaj mediji narobe poročajo in so v javnosti govorice. Na vprašanja vrhovnemu sodišču so nam iz njihove službe za odnose z mediji tudi te dni odgovarjali, da o svojih zaposlenih ne smejo odgovarjati zaradi varstva zasebnosti. Pazite: Masleša ni navadni zaposleni. Je eden najviših državnih funkcionarjev, vodja kazenskega oddelka vrhovnega sodišča. Služba za odnose z javnostmi dela tudi zanj. Ker noče odgovoriti, "varujejo zasebnost".

Kakšnih podvprašanj, na primer, ali ni bil tudi v BiH kot pogoj za pravosodni izpit dvoletna praksa po diplomi in kako je ta pogoj, če je veljal, obšel, novinarji POPTV Masleši seveda niso postavili. Zato je šel k njim. Tudi to, zakaj tri različne diplome, niso vprašali. Vemo, zakaj. Razlog pojasni že naslov, v katerem sami sebe prepričujejo, da jim je je Masleša "pojasnil vse". Še bolj pa je zgovorno, ko zapišejo, da so dileme o izobrazbi decembra "lansirali portali, ki jih obvladuje vladajoča politika". S tem so povedali, da sami nimajo dilem in jih ne zanima, ker jih obvladuje nekdo drug. Tako so to storili:

Na Siolu nismo "lansirali" , da Masleša nima diplome ali pravosodnega izpita in tudi ne, da ni izpolnjeval pogojev za opravljanje sodniških funkcij. Le poskušali preveriti dejstva o tem. In jih še vedno poskušamo. Kako je z "obvladovanjem", pa se vidi iz naslovov člankov in besedil. K temu vtisu pa prispeva tudi, ker je mož urednice POPTV Tjaše Slokar Kos Drago Kos akter cele vrste afer proti Janši in desnici. Komično pa je, ker je Kos hkrati tudi kratica imena vojaške obveščevalne službe, s katero je bil povezan oče Branka Masleše, ki je bil oficir jugoslovanske ljudske armade.

Mediji, ki so res v službi, ne postavljajo vprašanj in ne preverjajo. Pravica do informacij javnega značaja in možnost preverjanj jih ne zanimata. Pojasnijo pa jim Masleše takoj vse, ker slepo verjamejo in le prenašajo sporočila. Branka Masleše. Roberta Goloba.

Vseh Kučanovih maket greha.