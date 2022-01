Kučan se je pred tokratnimi volitvami močno angažiral. V preteklosti je slovel bolj po delu v ozadju. Zadnje mesece pa se je začel udeleževati celo levičarskih vstajniških prireditev ob petkih, znanih po tem, da so tam s plakati pozivali k "Smrti janšizma ...", najbolj radikalni, denimo Ludvik Tomšič, pa celo k umoru premierja Janeza Janše. Politično sporočilo je Kučan poslal tudi z udeležbo na proslavi ustavnega sodišča, kamor so ga povabili mimo pravil zadnjih desetletij, in z neudeležbo na osrednji državni proslavi, kjer je bil glavni govorec Janša.

Predvsem pa je Kučan svojim pristašem sporočilo poslal z nedavnim nastopom v Dražgošah, kjer se tradicionalno zbere še živeči vrh nekdanje Zveze komunistov in njihovi politični nasledniki, kjer je Kučan govoril tudi "o nekaterih znamenjih oživljanja fašizma". Skrajno desničarstvo in celo fašizem z leve že desetletja propagandno, tudi s pomočjo številnih novinarjev, podtikajo Janši in SDS. Celoten intervju je dostopen na povezavi tukaj.

Kučana ni strah, da bi Golob prestopil k Janši

Foto: Twitter Vprašanje novinarja Reporterja Igorja Kršinarja o nenavadno visoki plači Goloba in njegove uprave, te visoke prihodke smo lani razkrili na Siolu, je bilo takšno: "Provladni mediji, če jih lahko tako imenujemo, Golobu očitajo visoke prejemke v družbi GEN-I. Ali ima po vašem možnost, da premaga Janšo, ali bo zgolj jemal glasove strankam KUL? Če iz parlamenta izpadeta denimo SAB in LMŠ, se lahko po drugi strani uspe vanj uvrstiti štirim desnim strankam, ki bi nato skupaj ustoličile četrto Janševo vlado." Kučan je odgovoril: "Kako visoki so bili prejemki Roberta Goloba v GEN-I, ne vem. Berem različne številke, eno, da je njegova plača, drugo pa nagrada za uspešno vodenje. V tržnem gospodarstvu, za katero se zavzemajo tudi tisti, ki mu to očitajo, najbrž visok dohodek ni greh, seveda, če je zaslužen. Je pa to gotovo točka, kjer se skuša vnaprej kompromitirati. Saj veste, pri Slovencih je to, da je nekdo uspešen, že skorajda greh." O Golobu je Kučan povedal še: "Ne vztraja, da bi bil mandatar in predsednik vlade, pripravljen je biti minister ali tudi kaj drugega. Skratka, vidim, da je to človek, ki se je res pripravljen angažirati za dobro v tej državi. Koliko bo uspešen, pa je vse odvisno od tega, ali bo razumljen kot priložnost ali kot konkurenca."

Na vprašanje, ali ga ne skrbi kot aktivistke Inštituta 8. marec, da bi šel Golob po volitvah v koalicijo z desnico, je Kučan odgovoril: "Kolikor ga poznam, poznam pa ga še iz časov, ko je sodeloval z Jankovićem in nato z Alenko Bratušek, ne verjamem v to možnost." O Borutu Pahorju, ki končuje drugi mandat kot predsednik republike, je Kučan povedal: "Funkcijo predsednika očitno razume bistveno drugače od mene. Menim, da je ob tem, kar se v državi dogaja, mogoče in potrebno izluščiti bistvene probleme in se do njih opredeljevati. Ni dovolj poudarjati pomena dialoga in enotnosti. Ne gre za to, da bi se predsednik države opredeljeval do vsakodnevnih dogodkov, do ključnih dilem pa bi se moral. Predsednik je vendarle tudi najvišji varuh ustavnosti. Moral bi zaznati posege v ustavno ureditev in zaščititi avtoriteto ustavnega sodišča. Je edini neposredno izvoljeni funkcionar, in volivci imajo pravico vedeti, kaj predsednik meni o ključnih vprašanjih, tudi zato, da se lahko sami opredeljujejo, tudi do njegovih stališč. Sklicevanju na enotnost nihče ne oporeka, toda pomembno je, na kakšni vsebini in vrednotah. Enotnost v podpori vsakokratni vladi in v vsem njenem početju gotovo ne more biti zaželena. Prav tako ni mogoče oporekati temu, da so potrebni dialog, spoštovanje različnih mnenj in iskanje soglasja. A je vprašanje, o čem in za kaj."

Pahorjeva izjava o stricih za Kučana intrigantska

Foto: Bojan Puhek Na novinarjevo opozorilo, da je Pahor v preteklosti javno govoril o stricih iz ozadja in da Kučan velja za strica vseh stricev, je nekdanji predsednik odgovoril: "Danes bi se bilo umestno vprašati, kdo so strici iz ozadja te vladajoče garniture, tako doma kot v tujini. V zgodbo o stricu iz ozadja iz Murgel, o malem in hudobnem palčku, kot je bilo slišati, razumen človek ne more verjeti. Strici so preprosto izgovor ali alibi oblastnikom, zato da prikrijejo ali opravičijo svoje početje. Časa, v katerem je zgodba o stricih iz ozadja nastala, se boste gotovo spomnili, saj ste takrat že bili ime v novinarskem prostoru. Ko sem takrat vprašal avtorja izjave, kdo so ti strici iz ozadja, je bil njegov odgovor: "Ne povem. Sem pogumen, nisem pa neumen." To najbrž pove dovolj o intrigantskih namenih te izjave."

Na koncu intervjuja je Kučan nikalno odgovoril na vprašanje, ali bomo doživeli, da bi se z Janšo soočila na odprtem prizorišču iz oči v oči? Na vprašanje, zakaj ne, je odgovoril: "Ne vem, čemu ali komu bi to koristilo. Da bi se srečal s človekom s tako različnim razumevanjem politike, ne vidim potrebe in tudi koristi ne."