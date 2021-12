Kučanovi otroci privatizirajo elektriko nuklearke

Na slovesnost ob dnevu ustavnosti je prišel Milan Kučan zaradi posebej in samo zanj spremenjenih pravil. Za dvakrat izvoljenega predsednika republike, pred tem pa šefa totalitarnega režima, veljajo posebna pravila. Na ustavnem sodišču so nam s tem pokazali, kdo tam vlada. Ni pa nekdanji predsednik pozneje šel na tribuno, kjer je "najnovejši obraz" Robert Golob desnico razglasil za fašizem, ki ga je "treba nagoniti". Na vstajniških prireditvah ob petkih, na katere je nekaj časa hodil tudi Kučan, so bili Kul vstajniki še bolj neposredni. S plakati so kar neposredno pozivali k smrti pristašev Janeza Janše.

Namesto Milana Kučana je bil na Golobovi predvolilni prireditvi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Ker uradno še nismo v času kampanje, računsko sodišče, ki ga Vesel vodi, stroškov te prireditve ne bo preverjalo. Tudi ne bo ocenjevalo, koliko je bil za Goloba vreden prispevek njihovega predsednika Vesela. Izkušenj s čim takim pa še nimajo, ker doslej šefi računskih sodišč na predvolilne dogodke še niso hodili. Za Goloba, ki je politično kariero začel v vladah LDS, pozneje pa je bil v vrhu Jankovićeve Pozitivne Slovenije in SAB Alenke Bratušek, pa to, da ni bilo Kučana, ni bilo dobro. Vesel je nižja liga. Niti podobno ni bilo leta 2011, ko je Kučan s kupom svojih privržencev v mestni hiši teatralno prosil Zorana Jankovića, naj se poda v spopad za vodenje vlade, ki je pred tem predčasno razpadla Borutu Pahorju. Janković se jih je "usmilil".

Je Golob kršil zakon ali privatizira NEK?

Foto: STA Po relativni zmagi na volitvah pa je kot mandatar potem propadel. Prvi v zgodovini. Drugi je bil letos Karl Erjavec za Kul. A Kučanu je podporo Janković pozneje, če mu že ni uspelo zavladati, vrnil vsaj s tem, da mu je njegova Pozitivna Slovenija rešila slabega dva tisoč evrov dodatka k slabi tri tisoč evrov zasluženi Kučanovi pokojnini. Ta dodatek med bivšimi najvišjimi funkcionarji dobiva le in samo Kučan. Nihče drug ga tudi ne bo. Kučan je posebnost. Pri dodatku k pokojnini in po tem, da so zanj nenadoma našli prostor na ustavnem sodišču. Pomagalo je tudi, ker so udeležbo na slovesnosti odpovedali številni nekdanji ustavni sodniki z nazorsko različnih strani, ker ocenjujejo, da je večino sodnikov zadnje čase zaneslo v politični aktivizem. Posebno vabilo za Kučana in filozof Tine Hribar kot govornik, kar je bil običajno ugledni pravnik ali sodnik iz tujine, sta vtis le okrepila.

Podobnost leta 2011, ko je Kučan prosil Jankovića, in Golobove prireditve ta teden pa so bile v izjemni medijski podpori. Del velikih medijev je celo neposredno prenašal predvolilno zborovanje Roberta Goloba, ki ga je vodil zvezdniški Kul novinar Primož Cirman. Da je šlo za predvolilno propagandno prireditev, se je pokazalo, ker Cirman Goloba in Vesela ni vprašal, kar zanima pomemben del skupnosti. Zaradi tega ni bilo odgovorov, ali je Robert Golob v GEN-I zadnja leta kršil zakon, ko si je izplačeval plačo, daleč prek zakonskih omejitev, ki veljajo za direktorje državnih podjetij. Če pa morda dela v zasebnem podjetju, kjer ta pravila ne veljajo, pa je vprašanje, kako mu je uspelo sprivatizirati podjetje, ki prodaja skoraj celotno proizvodnjo elektrike iz nuklearke in savskih elektrarn. Ker gre povrhu za povezana energetska podjetja, ki proizvajajo in prodajajo elektriko v nekakšnem javno-zasebnem partnerstvu, pa sploh ni jasno, kje se to konča. Vse nas zanima, kdo so srečni zasebniki, lastniki česa vse so, in koliko povlečejo s tem. Pa kdaj se je država odločila, da tem zasebnikom dodeli ekskluzivno pravico prodaje proizvodnje jedrske energije (slovenskega dela)? Je to morda iz časov Lidije Glavine, ki so jo pozneje iz SDH na hitro prezaposlili v GEN-I, in Nade Drobne Popovič, ki je preskočila na vrh Petrola?

Ko Kučan odgovarja o otrocih

Vse te dileme pozna tudi Vesel, ker so njegovi revizorji prodajo državne elektrike in načrtovanje dodatnih investicij v nuklearko podrobno preverjali, pregledovali pa so tudi izplačevanje plač v pretežno državnih podjetjih. A vsaj javno niso nič opozorili, da Golob po plačah neverjetno štrli. Iz njihovih poročil tudi ni zaznati privatizacije poslov nuklearke. Smo pa lahko v preteklosti že prebrali opozorila o "nasprotju interesov" pri privatizacijah dobičkov teh "javnih" družb za trgovanje z elektriko iz nuklearke. Takšno, recimo, pred slabim desetletjem:

Leta 2011, ob vstopu Jankovića v politiko, so novinarji še smeli kaj vprašati. In zaradi tega je Kučan takrat odgovoril tudi: "Človek gotovo ne odgovarja za ravnanja svojih polnoletnih otrok." Kučan se s tem ni odrekel odgovornosti za ravnanje svojih "političnih otrok", kot so Janković, Bratuškova, Cerar, Šarec, Golob ... Odgovarjal je na vprašanje o Jankoviću in Jankovićevih otrocih in povedal še, da je prepričan, da bo Janković znal probleme urediti.

In jih je. Tožilci so pozabili pravočasno sprožiti postopke, sodnica Mojca Kocijančič, nekdanja žena sodnika in ministra LDS Aleša Zalarja, pa je tako lahko uničila za Zorana Jankovića nerodne posnetke pogovorov o Stožicah, pa tudi s farmacevtko Katarino. Jankovićevemu družinskemu podjetju pa je sodišče odpisalo desetine milijonov evrov dolgov po zakonu, ki je omogočil odpis devetih desetin dolgov, kar je pred tem na hitro uzakonila koalicija Alenke Bratušek. Iz takrat še Jankovićeve Pozitivne Slovenije.

Še dodatno je Jankovićevim "otrokom" pomagal šef ljubljanskega sodišča Marjan Pogačnik, ki je imel v preteklosti nekaj časa zamrznjen sodniški mandat, ker je kot funkcionar delal v vladah LDS. V Kamnik je nenadoma prerazporedil sodnico Ano Testen in ji odvzel vse spise. "Predsednik sodišča nima pravne podlage za odvzem spisa ali posega v njegovo sojenje, sodnik se je takšni nezakoniti ustni odredbi dolžan upreti. Nepremakljivost sodnikov je del sodniške neodvisnosti, varovane s 125. členom ustave," je to ocenil sodni svet. Konkreten rezultat je bil, kot smo razkrili na Siolu, da je bila ustavljena preiskava poslovanja Damjana Jankovića, sina ljubljanskega župana Zorana Jankovića, čeprav je senat, poročevalka je bila Testenova, 9. 10. 2020 že zavrnil pritožbo Jankovićevega zagovornika in bi se preiskava davčne zatajitve, ponareditve ali uničenja poslovnih listin morala nadaljevati.

A Pogačnik je spremenil senat, izločil Testenovo, drugačen senat pa je sprejel diametralno nasprotno odločitev od že sprejete. A zapletlo se je še, ker sta v sodnem spisu ostala zapisnika glasovanj dveh senatov in preiskovalna sodnica Tanja Tošič Benigar je zahtevala pojasnila, kako ravnati v takšnem nenavadnem primeru. Na sodišču, ki ga vodi Pogačnik, je obveljala druga, za Jankoviće ugodnejša odločitev, in ne prva. Za otroke se skrbi. Še posebej za "naše".

Na dogajanje na Pogačnikovem sodišču je ta teden opozoril celo voditelj Golobovega propagandnega dogodka Primož Cirman, ki je objavil teorijo, kako naj bi bil za nenavadnimi zapleti, ko je vrhovno sodišče zagrozilo s tožbami novinarjem, ki so prosili za podatke o diplomi in pravosodnem izpitu Branka Masleše, poskus diskreditacije Masleše, da bi ga na vrhovnem sodišču izločili iz odločanja o nenavadnem menjavanju senatov pri primeru Trenta na Pogačnikovem sodišču.

Ko za Janšo skrbijo "specialisti"

Foto: STA Cirmanova teorija je nenavadna, ker je za Maslešo ustavno sodišče soglasno že odločilo, da je ravnal nepošteno, ker se ni izločil iz odločanj v primeru Patria, in da je bilo zaradi tega tisto sojenje Janezu Janši nepošteno. Masleša bi bil zaradi tega danes lahko nepristranski sodnik v primerih, ki so povezani z Janšo, le za najbolj fanatične Kulovce.

To, da bi poskušali doseči izločitev Masleše, skoraj zanesljivo ni v ozadju nenavadnih zapletov, ko so z vrhovnega sodišča povsem naravnost grozili novinarjem s tožbami, ko so preverjali podatke, ki bi morali biti dostopni javnosti tudi brez posebnih novinarskih vprašanj.

Je pa res, da je na sodišču v Ljubljani Pogačnik vplival na sestave senatov. In to ne le pri težavah otrok Zorana Jankovića. Tudi ob postopkih proti Janezu Janši v primeru Trente. Le da tam, tako se zdi, v obratno smer. Nekoč je bil pač funkcionar v vladi LDS.

Poročali smo o protestih odvetnika Francija Matoza, ker je Pogačnik v senat, ki bi moral odločati o pritožbi v primeru Trenta, dodatno uvrstil Davida Špernjaka in primer dodelil specializiranemu oddelku, čeprav v tem primeru ne gre za zahtevnejšo obliko organiziranega kriminala ali terorizma, v fazi preiskave pa je bila to "redna" zadeva. Ob Špernjaku sta bila v tem senatu še Milena Turuk in Irena Škulj Gradišar.

Turukova je v preteklosti kandidirala za sodnico na specializiranem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, a je sodni svet ni izbral. A ji je cilj vendarle uspelo doseči tudi mimo sodnega sveta. Iz Kranja je bila začasno prerazporejena na specializiran oddelek Okrožnega sodišča v Ljubljani po posebnem dogovoru med Marjanom Pogačnikom in šefom vrhovnega sodišča Damjanom Florjančičem. Pogačnik Turukovo zanesljivo pozna. Zaradi osebnih razlogov.

Pred tem, bilo je leta 2017, je imel tudi sam nekaj težav s svojim otrokom, takratna preiskovalna sodnica v Kranju Milena Turuk pa je ob "težavah" odredila hišni pripor, pozneje je bil posledica tega "vzgojni ukrep".

Nenavadno. A lahko bi bilo še bolj.

Za Kučana, Fajonovo, Goloba in Cirmana bi bila res zanesljiva rešitev le, če bi Janši namesto posebej "specializiranih sodnikov" res sodil kar Branko Masleša osebno, ki se je pred osmimi leti že dokazal, ko mu je uspelo sredi volilne kampanje strpati favorita volitev v zapor in s tem na oblast spraviti "svoje". Tega tokrat najbrž ne bo mogoče ponoviti. Gotovo pa bodo "neodvisni" sodniki, ki radi paradirajo z rdečimi zvezdami tudi v predvolilnih časih, poskušali kaj prispevati.

To nam sporoča Cirman. Pa Kučan na ustavnem sodišču. Da so v kampanji tudi že druge "neodvisne institucije", pa smo izvedeli, ko smo gledali Vesela pri Golobu, nekoliko pa tudi že od KPK ...

Zakaj vse to? Tega ni težko pojasniti. Kaj se zgodi, če s pomočjo sodišč in drugih "neodvisnih", ki so si jih nastavili, ne goljufajo dovolj uspešno, se je pokazalo pred štirimi leti: na volitvah je Janša zmagal. Oblast pa je dobil čez čas.