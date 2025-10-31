Prekrasna novica za Šeška, glavobol Nemca zaradi Bijola

Oba slovenska legionarja v Premier League bosta dvoboja 10. kroga začela v soboto ob 16. uri. Benjamin Šeško bo z Manchester Unitedom gostoval v Nottinghamu, Jaka Bijol pa z Leeds Unitedom v Brightonu. Poraja se vprašanje, ali bosta podobno kot v zadnjem krogu v začetni enajsterici. Vprašaj se pojavlja zlasti pri Korošcu, saj se v ekipo vrača Nizozemec Pascal Struijk. Za dodatno dobro voljo pri rdečih vragih je poleg zmagovitega niza poskrbela še vrnitev Lisandra Martineza. Vodilni Arsenal odhaja k Burnleyju, obeta se londonska poslastica med Tottenhamom in Chelseajem, ranjeni Liverpool pa bo skušal prekiniti niz štirih prvenstvenih porazov. Naloga ne bo enostavna, na Anfield prihaja Aston Villa.

Na Otoku bo v soboto še kako pestro. Rdeči vragi lovijo šesto zmago v tej sezoni, Nottinghamu, ki je nanizal štiri poraze, pa ne cvetijo rožice. V devetih nastopih je po številnih trenerskih menjavah (začel je Nuno Espirito Santo, nadaljeval Ange Postecoglou, zdaj pa slab začetek sezone rešuje Sean Dyche) osvojil zgolj pet točk in zaseda kritično 18. mesto, ki pelje v drugo ligo (championship). Klubu iz Nottinghama sicer od avgusta 2024 pomaga tudi Miran Pavlin.

Nottingham Forestu pomaga tudi Miran Pavlin. Nekdanji slovenski reprezentant in direktor reprezentanc pri NZS je tehnični direktor Foresta. Foto: Jan Lukanović

Benjamin Šeško bo prvič gostoval na City Groundu, njegov trener Ruben Amorim pa bo lovil četrto zaporedno zmago, s katero bi se rdeči vragi še približali vrhu, hkrati pa še povečali evforijo, ki se je po zadnjih zmagah naselila na Old Traffordu.

Amorim ostaja zvest taktični postavitvi 3-4-2-1. Če je v uvodnih desetih nastopih v tej sezoni vselej s tekme v tekmo spreminjal začetno enajsterico, bi lahko zdaj zadržal tisto, s katero je vstopil v dvoboj proti Brightonu (4:2). To bi pomenilo, da bi od prve minute začel v napadu tudi Šeško. Na zadnjih treh srečanjih, kjer je zaigral od prve minute, je prispeval dva zadetka in eno podajo.

Vrnitev ljubljenca Old Trafforda

Za dodatno dobro voljo je v vrstah Uniteda poskrbela vrnitev še kako pomembnega člena. Bliža se namreč trenutek, ko bi lahko prvič po februarju in hujši poškodbi kolena zaigral Argentinec Lisandro Martinez, s tem pa okrepil konkurenco v obrambni vrsti. Na vrnitev čaka že devet mesecev. To bo velika pridobitev za ekipo.

Povratnik Lisandro Martinez je v četrtek oddelal prvi trening po devetih mesecih. Foto: Reuters

V četrtek se je prvič po poškodbi pridružil soigralcem na treningu. Z zasedbo ne bo odpotoval v Nottingham, bi pa lahko prišel v poštev že na naslednji tekmi, ko se bodo rdeči vragi pomerili s Tottenhamom. Martinez je zelo priljubljen pri Unitedu. Je tudi eden izmed vodij v slačilnici in ljubljenec navijačev. Tako bo imel Amorim prvič v tej sezoni kmalu na voljo vse najboljše igralce.

Vroče vprašanje v Leedsu: Struijk ali Bijol?

Leeds United odhaja na gostovanje h galebom v Brighton, trener Daniel Farke pa si beli glavo z vprašanjem, komu zaupati mesto od prve minute v osrednji branilski vrsti. Po navadi tam sodelujeta Joe Rodon in Pascal Struijk. Ker pa je Nizozemec prejšnji teden zbolel, je namesto njega prejel priložnost Jaka Bijol.

Jaka Bijol je prejšnji teden dočakal težko pričakovani krstni nastop v angleškem prvenstvu. Foto: Reuters

Slovenec je tako dočakal debi na angleškem prvenstvu in se izkazal, Leeds pa je premagal West Ham z 2:0. Se bo torej nemški strateg odločil, da ne menja zmagovite postave? Struijk je odpravil zdravstvene težave, tako da je nared za nastop. Bo prejel prednost pred Bijolom, ki je proti West Hamu pustil dober vtis? Trener Farke zaradi tega čuti glavobol, odločitev pa bo znana šele na dan srečanja.

Aston Villa ni premagala Liverpoola že pet let

Prvak Liverpool je začel sezono s petimi zaporednimi zmagami, nato pa nanizal kar štiri poraze, kar je tabor rdečih napolnilo s stresom. Trener Arne Slot se prvič, odkar je nasledil Jürgena Kloppa, pri svojem delu spopada s povečanim pritiskom, saj se trese njegov stolček. Njegov položaj je poslabšal še izpad v angleškem ligaškem pokalu proti Crystal Palacu, na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih pa je izgubil kar šest dvobojev.

Liverpool je na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih izgubil kar šestkrat, že v torek pa ga čaka nov zahteven izziv v ligi prvakov, domača tekma z madridskim Realom. Foto: Reuters

Krizno obdobje bo skušal prekiniti proti Aston Villi, proti kateri je nazadnje izgubil leta 2020, takrat je prejel kar sedem zadetkov (2:7). Nato je sedemkrat premagal, trikrat pa remiziral s tekmecem iz Birminghama. Za boljšo voljo v taboru Liverpoola bi lahko poskrbela vsaj vrnitev Ryana Gravenbercha.

V nedeljo bosta na delu dva izmed šestih angleških predstavnikov v ligi prvakov. Newcastle bo gostoval pri neprepričljivem West Hamu, Manchester City pa bo v enem izmed derbijev kroga pričakal drugouvrščeni Bournemouth.

Ponedeljek prinaša sklepno dejanje kroga, do tega kroga četrtouvrščeni Sunderland bo gostil Everton.

