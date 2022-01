Vrhovni sodnik Branko Masleša, ki je v začetku decembra zagrozil, da bo tožil medijske hiše, ki smo ga vpraševale po dokumentih o diplomi in opravljenem pravosodnem izpitu, si je premislil in za 24ur.com po skoraj dveh mesecih le predstavil podatke o svoji diplomi in pravosodnem izpitu, ki ga je opravil brez dveh let prakse po diplomi, kar je bil zakonski pogoj v Sloveniji in BiH. K razgrnitvi dokumentov ga je prejšnji teden pozval sodni svet, kjer so pa sporočili, da veljavnosti teh dokumentov ne nameravajo presojati. Do sodnega sveta je Masleša precej kritičen, češ da dokumentov od njega niso niti zahtevali.

V začetku decembra, ko smo prosili za dokumente in pojasnila, nam je vrhovno sodišče odgovorili z neprikrito grožnjo. Odgovor so hkrati objavili tudi na spletnem omrežju Twiter. Takšen je bil:

Vprašanje obstoja diplom sodnikov je, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Vrhovni sodnik bo glede zapisanih neresnic vložil tožbo. Znesek odškodnine bo nakazal v dobrodelne namene. — Vrhovno sodišče Republike Slovenije (@vrhovno) December 6, 2021

Ko smo iz Siol.net protestirali, ker so namesto dokumentov iz vrhovnega sodišča odgovorili z grožnjami in ko je temu, da je to neprimeren odnos do javnosti, ki ima pravico izvedeti, pritrdil tudi sodni svet, je vrhovno sodišče pojasnilo, da je bil v sporočilu vsebovan odgovor sodnika Branka Masleša in da tega, da je avtor grožnje Masleša, niso zapisali zaradi omejitev števila znakov, ki jih lahko objavijo na spletnem omrežju. Pojasnilo je bilo nenavadno, ker v odgovoru, ki so ga iz vrhovnega sodišča poslali Siolu po elektronski pošti, omejitev števila znakov ni bilo.

Ker smo v medijih vztrajali in zahtevali dokumente, prejšnji teden pa je razkritje od sodnika zahteval tudi Sodni svet, ki pa je hkrati sporočil, da nima pristojnosti preverjati izpolnjevanja pogojev za opravljanje sodniške funkcije Branka Masleše, ker gre za postopke, ki so pravnomočno zaključeni, je zdaj Masleša objavil nekaj več dokumentov in pojasnil.

Že tretja verzija diplome

A vrhovni sodnik Masleša teh dokumentov in pojasnil tudi zdaj ni poslal Siol.net in drugim medijem, ki s(m)o jih zahtevali že decembra. Pojasnila je objavil portal 24ur.com (POPTV), ki pojasnil v preteklosti ni zahteval. Zdaj pa je objavil dokument, ki je prvič s podpisi in žigom. Diploma je takšna:

Foto: 24ur.com

Diploma, ki so nam decembra poslali iz vrhovnega sodišča, je bila brez žiga. Zakaj, nam na vrhovnem sodišču kljub našim vprašanjem niso pojasnili.

Diploma, ki smo jo dobili iz pravne fakultete v Sarajevu, pa je bila brez žiga in tudi podpisov dekana in rektorja:

Masleša: Pristop k pravosodnemu izpitu mi je odobril republiški sekretariat

Pojasnilo Masleše o pravosodnem izpitu objavljamo v celoti, v njem med drugim trdi, da mu je bosanski sekretariat za pravosodje dovolil, da je smel pravosodni izpit opravljati z manj kot dvema letoma prakse, kar je takrat zahteval zakon v Sloveniji in v BiH. Pojasnilo Masleše je takšno:

"Iz dokazil, ki jih skrbno čuvam, je razvidno, da sem na Okrožnem javnem tožilstvu v Sarajevu opravljal pripravništvo kot pripravnik volonter, zaposlen s polnim delovnim časom, od aprila do avgusta 1975, nato pa kot redno zaposlen pripravnik do julija 1976. Republiški sekretariat za pravosodje in organizacijo uprave mi je maja istega leta odobril pristop k pravosodnemu izpitu. Junija sem opravil pisni nalogi s področja kazenskega in civilnega prava, nato še ustni del pred komisijo za opravljanje pravosodnega izpita. Potrdilo o opravljenem izpitu sem dobil 25. 6. 1976. Tako ne držijo niti trditve, da mi je bilo v pripravništvo priznano za obdobje, ko sem služil vojaški rok, saj sem bil v vojski od konca julija 1976 do prvega julija prihodnje leto."

Masleša ogorčen nad ravnanjem sodnega sveta

Za 24ur.com se je Masleša tudi precej razhudil na sodni svet, ki bi naj bil do njega nekorekten. Tako je zatrdil: "Pričakoval bi in spoštljivo do mene bi bilo, da bi se Sodni svet obrnil name v teh dveh mesecih in me vprašal o moji izobrazbi, dokazilih in vsem, kar je bilo napisano. Niti enega vprašanja nisem dobil, nihče ni terjal mojih pojasnil, na koncu pa zapišejo, da zaradi zaščite in krepitve zaupanja v sodno vejo oblasti od mene pričakujejo, da pojasnim nejasnosti in dvome glede veljavnosti mojih potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu."

"Razočaran sem, ker me Sodni svet dva meseca ni nič vprašal glede moje izobrazbe, nobenih pojasnil niso zahtevali od mene, niti listin, zdaj pa so zavzeli stališče, da četudi niso pristojni za presojo verodostojnosti in pristnosti listin o moji izobrazbi, me vseeno pozivajo, naj pojasnim nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu, saj da sicer prihaja do krnitve ugleda sodnika in sodstva v javnosti. Ogorčen sem," je sklenil.