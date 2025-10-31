Oven

Ne sprejemajte pomembnih odločitev z ranjenim ponosom. Nasprotna stran bo dobro igrala in se sprenevedala. Jezilo vas bo njegovo podcenjevanje vaše inteligence, zato boste razmišljali tudi o maščevanju. Všeč vam bo zelo čustvena, malce ranjena oseba. Pazite, da bo vaš način zapeljevanja čim bolj nežen.

Bik

Samski boste tudi danes ravnodušni. Prav bi bilo, da bi namenili več pozornosti svojim čustvom, saj na tem mestu prevladuje ogromno zmedenosti. Razmislite. Vezani boste zmedeni in zadržani. Čutili boste, kako vam notranji glas govori ne. Prisluhnite mu! Pazite na ljubezenske izpovedi, s katerimi lahko delujete vsiljivo.

Dvojčka

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Rak

Vezani, čeprav bo vajin odnos dokaj skladen, bosta vseeno oba potrebovala več časa zase in za svojo intimo. Dovolita drug drugemu umik. Samski, veliko se boste družili, a dan ne bo minil brez občasnih bučnih razprav, predvsem zaradi različnih stališč. Ne glede na vse vas bo nekdo opazil.

Lev

Vaše današnje čustveno življenje je tako rekoč že vnaprej določeno. Vezani boste uspešno razrešili večino ljubezenskih nesporazumov, ki ste jih v zadnjem času pometali pod preprogo. Samski pa ne boste imeli te sreče. Kaže, da se je nekdo že dokončno odločil glede vajinih bodočih možnosti.

Devica

Danes boste pripravljeni končati odnose, ki ne izpolnjujejo vaših čustvenih kriterijev ali pa vas prekomerno utrujajo in izčrpavajo. Dovolj boste imeli zakulisnih iger in neiskrenosti. Skrivnosti boste želeli spraviti na površje, vrniti izgubljeno gotovost in bolj jasno spoznati, kaj drugi želijo od vas in ali jim to lahko nudite.

Tehtnica

Potrebno bo igrati na karto razuma in intelektualne komunikacije. Učenje in izobraževanje se vam bo izplačalo, prav tako pa tudi povečana komunikacija na vseh ravneh. Posebno aktivni boste tisti, ki delate v skupinah. Sodelovanje in izmenjavo zamisli boste doživljali kot užitek, ne pa kot naporno prilagajanje.

Škorpijon

V vaših medosebnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želele okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti. Naleteli boste na težavo v odnosu s starši.

Strelec

Danes boste zelo sumničavi. Čutili boste, da ima vaš partner dva obraza. Toda ne sklepajte prehitro in prav tako ne verjemite vsemu, kar boste slišali. Ne obsojajte prehitro. Danes boste zelo zahtevni. Premislite o tem, ali so vaše zahteve zares realne. Samski: osredotočili se boste na lastne ambicije, ne na ljubezen.

Kozorog

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.

Vodnar

Imate vse zmožnosti, da pospešite vaš posel in povečate finančno stanje, samo opogumite se. Impresivni denarni dobički bodo pripomogli k finančni stabilnosti in bodo povečali stanje na vašem bančnem računu. Kmalu boste lahko bolj svobodno zadihali in si privoščili tudi kaj, česar si do sedaj niste mogli.

Ribi

Danes boste malce depresivni in psihično obremenjeni. Neke težave iz preteklosti bodo ponovno prišle na površje, vendar pa ne dovolite, da bi vam to pokvarilo dan. Že popoldan boste boljše volje, saj vas bo nek znanec močno presenetil s pohvalo. Dan in večer se nikakor ne bosta poznala po jutru.