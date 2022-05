Skrivni posli novinarke Vukovićeve in Goloba: še vedno ni jasno, kaj se je pletlo

V GEN-I še vedno niso pojasnili, kako so v času Roberta Goloba plačevali podjetje novinarke Vesne Vuković, niti tega nista storila Golob in Vukovićeva.

V GEN-I še vedno niso pojasnili, kako so v času Roberta Goloba plačevali podjetje novinarke Vesne Vuković, niti tega nista storila Golob in Vukovićeva.

Na Siol.net smo 13. aprila na informacijsko pooblaščenko naslovili zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v zvezi s posli med podjetjem novinarke Necenzurirano.si Vesne Vuković SEE M. & C in družbo GEN-I v času, ko jo je vodil bodoči predsednik vlade Robert Golob, vendar nam urad informacijske pooblaščenke do danes, 42 dni kasneje, na zahtevo še ni odgovoril, niti nam niso pojasnili, kdaj lahko pričakujemo, da bo zadeva rešena. Informacijska pooblaščenka je sicer že pred državnozborskimi volitvami GEN-I pozvala k predaji vseh podatkov in pogodb med podjetjema, a se od takrat zadeva ni premaknila.

"Pozivamo, da nam nemudoma oziroma najkasneje v roku osmih dni od prejema tega poziva pošljete morebitne dokumente, iz katerih izhajajo odgovori na vprašanja prosilke v zvezi s podjetjem SEE M. & C. in se do njih opredelite," je takrat na podlagi pritožbe Siol.net GEN-I pozvala informacijska pooblaščenka, saj v podjetju nočejo pojasniti, kako naj bi takratni predsednik uprave Robert Golob financiral podjetje SEE M. & C. novinarke portala Necenzurirano Vesne Vuković.

Foto: STA Klemen Boštjančič, ki naj bi podjetju prek svojega svetovalnega centra Brio nakazal 34 tisoč evrov. Poleg Goloba naj bi podjetje Vukovićeve sicer financiral še en bodoči član vlade, in sicer kandidat za finančnega ministra, ki naj bi podjetju prek svojega svetovalnega centra Brio nakazal 34 tisoč evrov.

Iz GEN-I na račun podjetja Vukovićeve naj bi šlo 103 tisoč evrov

Na račun podjetja, ki ga je Vukovićeva ustanovila leta 2017 in vodila do maja 2021, naj bi GEN-I, ki ga je takrat vodil Golob, nakazal 103 tisoč evrov. Pojasnil, koliko denarja točno naj bi iz GEN-I nakazali Vukovićevi in za katere storitve, nam ne v GEN-I ne Vukovićeva do danes niso zagotovili.

Iz GEN-I so odgovorili le, da družba "ne razkriva pogodb in poslov, ki so označeni kot poslovna skrivnost in ki so bili sklenjeni v času, ko družba GEN-I, d. o. o., ni bila poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in torej ni bila zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Podjetje GEN-I je sicer zavezanec za ZDIJZ šele od spremembe lastniške strukture v letu 2021."

Da je denar iz GEN-I na račun podjetja SEE M. & C. res kapljal, potrjuje znesek 3.660 evrov, nakazan januarja letos, kar je razvidno iz Erarja, ki sicer podatke o nakazilih GEN-I objavlja šele od novega leta.

Foto: Erar.si

Vukovićeva je svoje podjetje, v katerem je imela stoodstotni lastniški delež, ustanovila 13. septembra 2017. 18. marca 2019 je podjetje v celoti prodala Mitji Zorku, do 10. maja 2021 pa je ostala še direktorica podjetja.

Gorenje potrdilo sodelovanje z Vukovićevo

Sodelovanje s podjetjem Vukovićeve, ki naj bi denar prejemalo od štirih podjetij, so nam potrdili v velenjskem proizvajalcu bele tehnike, ki je od leta 2018 v lasti kitajske družbe Hisense. "Gorenje je imelo s podjetjem SEE M. & C. sklenjene pogodbe v različnih obdobjih od 2017 do 2019, torej v času iskanja strateškega partnerja ter pred in med prevzemnim postopkom in takoj po njem," so med drugim zapisali.