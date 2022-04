Objavljamo nove dokaze, kako Golob zavlačuje z razkritjem podatkov #video

Objavljamo dokumentirane dokaze, kako predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in njegov ožji krog načrtno zavlačujeta z razkritjem podatkov o poslih med družbo GEN-I in novinarko Vesno Vuković na čas po nedeljskih volitvah. Golob se je do zdaj pojasnilom izmikal z besedami, da bo to storilo podjetje, ker gre za daljše poslovno sodelovanje, zato bo odgovor celovit. Na Planet TV pa danes objavljajo korespondenco, ki dokazuje, da v GEN-I pogodbe z omenjeno novinarko ne skrivajo le javnosti, ampak tudi svojemu največjemu državnemu lastniku, skupini GEN energije.

Že v četrtek je Robert Golob poskušal sanirati vedno večji plaz vprašanj o njegovih osebnih financah. Nekoliko nepripravljenega pa so ga novinarji Planet TV ujeli pri vprašanju o drugi finančni težavi − financiranju zasebnega podjetja Vesne Vuković, ki naj bi ga opravilo podjetje GEN-I.

"Bom zelo neposreden. Odgovor na to vprašanje bo podalo podjetje, ker jaz ne morem več govoriti v imenu podjetja. Nimam pooblastil. Če veste, imamo upravo. Naj uprava poskrbi, da bo odgovor eksakten," je takrat odgovoril Golob.

Da družba, na katero se sklicuje Robert Golob, tega več kot očitno ne želi storiti, dokazuje spor spletnega portala Siol.net, ki zdaj prek informacijske pooblaščenke zahteva te podatke.

Za pojasnilo so prosili zdajšnjega direktorja GEN energije

"Treba se je posvetovati. Mislim, da je neke naloge nadzorni svet dobil tudi od upravljavca premoženja, od SDH, ki predstavlja skupščino. Treba je seveda pridobiti vse podatke, vse potrebne informacije, dejstva in okoliščine raziskati. Ugotoviti, ali so izpolnjeni vsi znaki, zakonski znaki, da je do kakršnegakoli oškodovanja prišlo, morda še kaj več," je pred tremi tedni, neposredno po imenovanju, še preden je prevzel vajeti GEN energije, dejal Blaž Košorok, zdaj že generalni direktor GEN energije.

Na Planet TV so zato vprašanja naslovili tudi nanj. Če GEN-I ne želi odgovoriti slovenski javnosti, bi namreč po načelih korporativnega upravljanja moral o tem, zakaj je na računu Vesne Vuković končalo okoli 103 tisočakov, pojasniti vsaj svojemu lastniku. Od Blaža Košoroka so na Planet TV dobili skoraj neverjeten odgovor, ki pokaže, kako si v GEN-I predstavljajo korporativno upravljanje.

Zaradi bolniškega dopusta lahko odgovor pričakujejo šele deveti dan po volitvah

Takole je odgovoril: "Zaradi trenutnega bolniškega staleža vodje službe za marketing in odnose z javnostmi, ki je v družbi nosilec ter skrbnik vseh poslovnih odnosov z zunanjimi izvajalci družbe na zadevnem področju, sta vzporedno zbiranje in analiza zbranih podatkov časovno zahtevna, na sam proces zbiranja podatkov pa bi pri tem lahko v prihodnjih dneh nehote še dodatno vplivali prihajajoči prazniki ter kolektivni dopust družbe dne 28. 4. 2022 in 29. 4. 2022, ter s tem omejena dosegljivost zaposlenih v navedenem času."

Na Planet TV so izračunali, da je prvi možni datum, da bi dobili pojasnilo o potrebi GEN-I po uslugah Vukovićeve, 3. maj, torej devet dni po volitvah.

Konec januarja 2022 je Golob dejal, da "glede na to, da imamo v podjetju tudi funkcijo strateškega PR in marketinga, ki sem jo že prej pokrival sam in ni zapolnjena, sem prevzel še te naloge. Dokler sem v podjetju. Tako da danes sem, če hočete, v imenu strateškega PR in marketinga".

Čeprav je še konec januarja, zanimivo, danes je na bolniškem dopustu, Golob pojasnjeval svoje pristojnosti ravno s področja, ki bi moralo pojasnjevati sporne pogodbe, pa danes na GEN-I pojasnjujejo, da je to funkcijo pred kratkim prevzela druga oseba. Zahteve informacijske pooblaščene ne zadržijo ne bolezni ne dopusti. Njeno zahtevo po javnem razkritju bo GEN-I moral izpolniti v ponedeljek, dan po volitvah.

Primer, kako se GEN-I izmika svojim pojasnilom zakaj so plačali 103 tisoč evrov novinarki Vesni Vuković. Gorenje je na primer svoje posle z Vukovićevo pojasnilo v enem dnevu.