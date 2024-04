Snežič v še eni tožbi zoper novinarje portala Necenzurirano nasprotuje zaslišanju priče

Zagovornik Vukovićeve Jernej Radež iz odvetniške družbe Radež Varl je po naroku pojasnil, da v konkretni zadevi Snežič novinarje toži zaradi članka z naslovom Mrežo Dijane Đuđić uporabljali tudi kralji kriptopiramidnih shem, ki ga je portal objavil leta 2019. Vukovićeva je proti zasebni tožbi vložila ugovor. To pomeni, da krivde ne priznava, je pojasnil.

Snežič je proti novinarjem portala Necenzurirano sicer vložil več zasebnih kazenskih tožb, v katerih jim očita kazniva dejanja razžalitve in žaljivih obdolžitev. Povod zanje so članki portala o Snežičevih poslih v Sloveniji in tujini, povezavah z Dijano Đuđić in vlogi pri posojilu, ki ga je najela SDS.

Snežič očitke iz člankov zanika in označuje za laži. Kot je dejal po današnji obravnavi, portal objavlja ponavljajočo se zgodbo, da "jaz perem denar za Janšo, Orbana, Putina in takšne neumnosti". Obenem ga moti, da si, kot ocenjuje, portal s članki o njem "dviguje branost", za kar pa da sam ne prejema nobenega plačila. Zato se je obrnil na sodišče, pravi.

Po Radeževih besedah pa je obramba danes sodišču predlagala branje odredb ptujskega okrožnega sodišča ter vlog slovenskega in bosanskega pravosodnega ministrstva glede določenih dejavnosti, ki so bile izvedene z dvigovanjem gotovine. S tem namerava obramba dokazovati resničnost navedb v člankih portala Necenzurirano.

Snežič nasprotuje zaslišanju bosanskega preiskovalnega novinarja

Obramba je, tako kot že v drugih primerih, predlagala tudi zaslišanje bosanskega preiskovalnega novinarja Avda Avdića, ki bi po Radeževih besedah pomembno pripomoglo k ugotovitvi relevantnega dejanskega stanja.

A Snežič temu znova nasprotuje, saj meni, da gre za neverodostojno pričo.

Snežičeve množične tožbe zoper novinarje portala Necenzurirano sicer veljajo za primer strateških tožb proti novinarjem, ki jih v tujini poznajo pod izrazom tožbe SLAPP.