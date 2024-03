"Babica je imela z Rokom poseben odnos"

V nadaljevanju sojenja davčnemu svetovalcu Roku Snežiču zaradi domnevnega oškodovanja upnikov so danes na mariborskem okrožnem sodišču kot priči zaslišali odvetnika in sina Snežičeve babice, prek katere naj bi obtoženi oškodoval finančno upravo (Furs). Snežičev stric je povedal, da je imela babica z Rokom poseben odnos, saj je bil njen prvi vnuk.

Specializirano državno tožilstvo Snežiču očita oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve zdaj že pokojne babice v postopku njegovega osebnega stečaja, s čimer naj bi Furs oškodoval za 150 tisoč evrov. Z babico naj bi sklenil posojilno pogodbo v višini 400 tisoč evrov, babica pa je nato to posojilo prijavila kot terjatev v Snežičevem osebnem stečaju ter jo dobila delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku.

Tožilstvo je prepričano, da je bila posojilna pogodba med Snežičem in babico Marijo Juvan fiktivna, z njenim poplačilom pa je bil oškodovan Furs, saj naj bi ga prehitela in pred njimi vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj dobil s prodajo Snežičevega premoženja.

Njen sin Smiljan Juvan, torej Snežičev stric, je sodišču danes povedal, da mu je mama povedala, da je posodila denar Snežiču, a ni navedla vsote. Kot je dejal, se v materine denarne zadeve ni spuščal, ji pa je svetoval, da posojilo zavaruje, in jo kasneje skupaj z obtoženim peljal k notarju, kjer so uredili zavarovanje s hipoteko. Sam pri notarju ni bil prisoten.

Pojasnil je, da sta po smrti očeta dobila s sestro družinske nepremičnine, gotovina pa je ostala mami in po dogovoru je bila to njena osebna zadeva. Koliko denarja je imela, ni vedel, je pa potrdil, da v družini niso imeli finančnih težav, saj je oče dodatno delal kot sodni cenilec, med drugim je tudi podedoval gozdove v Savinjski dolini in dobil dediščino po stricu v ZDA. Za cenitve je najverjetneje dobival gotovino, ki je nista dajala na banko, saj je pri starših veljalo prepričanje, da je denar najbolje imeti doma, je še povedal Smiljan Juvan.

Ali je mama dobila povrnjeno posojilo, ne ve. S tem posojilom se v dediščinskem postopku niso ukvarjali. Dvomi pa, da je mama poznala instrumente, kot sta hipoteka ali zemljiški dolg.

Odvetnik: Juvanova me je kontaktirala in prosila za pomoč

Nekdanji odvetnik Uroš Tomažič je povedal, da ga je Marija Juvan sama kontaktirala in prosila za pomoč pri izterjavi terjatve, ki jo je imela pri Roku Snežiču. S slednjim o tem naj ne bi podrobneje govorila, čeprav je tudi njega poznal - zastopal ga je v več sodnih zadevah, predvsem v zvezi s prometnimi prekrški.

Podrobnosti zadeve se danes ni spomnil, saj je od takrat minilo več kot sedem let. Čeprav so se poznali zasebno, je imel s klientko, kot je dejal, "čisto poslovni odnos". "Imela je terjatev in naredil sem vse, kar je bilo potrebno, da bi prišlo do izterjave terjatve," je dejal. Po njegovih besedah je bila gospa Juvan kljub slabšemu zdravstvenemu stanju prisebna in si je prizadevala, da se zadeva čim prej reši, da dobi denar nazaj.

V nadaljevanju sojenja bodo med drugim zaslišali kot pričo še bratranca obtoženega Iztoka Snežiča.

Snežič trdi, da je poravnal vse svoje obveznosti

Rok Snežič se medtem po nedavnem poročanju časnika Dnevnik sooča tudi s predlogom Fursa za odreditev nadomestnega zapora zanj. Razlog za to naj bi bile neplačane globe, ki jih upravi ni uspelo izterjati od njega. Šlo naj bi za tri neizterjane globe v skupni višini 1.370 evrov. Sodišče lahko za vsakih začetih sto evrov globe določi en dan zapora, kar po navedbah Dnevnika pomeni, da bi po predlogu Fursa Snežič moral za 14 dni v zapor.

Snežič je danes v pogovoru z novinarji na mariborskem sodišču označil navedbe za absurdne in zatrdil, da je poravnal vse svoje obveznosti. "Nimam nobenega prekrška neplačanega," je dejal.