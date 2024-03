Na sojenju Snežiču glede babičinega premoženja zaslišali izvedenca

V nadaljevanju sojenja davčnemu poznavalcu Roku Snežiču, ki ga obtožnica bremeni oškodovanja upnikov, so danes na mariborskem sodišču zaslišali sodnega izvedenca ekonomske stroke Draga Dubrovskega in njegovega kolega Branka Mayrja, ki je mnenje izdelal po naročilu obrambe. Oba sta preučevala finančne zmožnosti Snežičeve pokojne babice.

Mayrja je kot strokovno pomoč najela Snežičeva obramba, njegova naloga pa je bila ugotoviti, s kakšnimi prihodki sta razpolagala obtoženčeva dedek in babica. Pri tem so morali med drugim preračunavati tudi iz starih denarnih valut v evre, Snežičeva zagovornica Anita Peček Stramšak pa je prepričana, da je mnenje verodostojno in neodvisno.

Ključna razlika med izvedencema upoštevanje prihodkov od cenitev

Mayr je iz razpoložljivih podatkov ugotovil, da sta zakonca Juvan lahko privarčevala slabih 400 tisoč evrov, kar je po njegovem mnenju konservativna ocena. Pri tem je upošteval prejemke plač, ker pa je bil Juvan izvedenec, cenilec gozdnih površin, so ocenili njegove možne prejemke tudi s tega naslova.

Strokovnjak ekonomske stroke pa pri izračunu ni upošteval dedkove odškodnine zaradi ujetništva med vojno, saj da tega podatka ni imel, bi pa ta odškodnina po njegovem mnenju povišala privarčevana sredstva, če bi obstajala. Odvetnica je dejala, da so pridobili podatek o izplačilu, prav tako naj bi bilo razvidno premoženje, ki ga je Juvan podedoval, v zadnjih letih življenja pa gozd tudi prodal.

Nekdanjega sodnega izvedenca Draga Dubrovskega, ki se je medtem tej dejavnosti odrekel, so tokrat zaslišali kot pričo in se je strinjal z navedbami kolega ekonomista o razpoložljivosti podatkov. Če bi bile vse stvari izkazane, kot jih je navajala zagovornica, bi vplivale tudi na njegovo mnenje, je dejal.

Sicer pa je ključna razlika med izvedencema upoštevanje prihodkov od cenitev, ki naj bi jih opravljal Snežičev dedek, saj jih je Mayr v svojem mnenju upošteval, on pa ne, zato se je njegova ocena razpoložljivega premoženja zakoncev Juvan ustavila pri dobrih 300 tisoč evrov.

"Teh prihodkov kot izvedenec nisem mogel upoštevati, saj dokazov o cenitvah ni bilo, prav tako ni bilo izkazanih nobenih prejemkov," je dejal Dubrovski, ki je bil glede teh navedb obrambe v velikem dvomu, saj ti prejemki niso razvidni iz listin. Po njegovem mnenju sicer obstaja možnost, da bi lahko bile cenitve opravljene na črno, a dvomi, da bi naročniki sprejemali tako opravljene cenitve.

Odvetnico Peček Stramšak je zanimalo, ali bi bil Dubrovski pripravljen dopolniti svoje mnenje, če bi dobil primerne podatke glede cenitev pristojnih organov ali kakšnega od naročnikov cenitev. Kot je odgovoril, bi bila stopnja verjetnosti za obrambo ugodnejšega izračuna v tem primeru večja.

Zaslišanje še ene priče prek videokonference

Sojenje se bo nadaljevalo 25. marca, na enem od naslednjih narokov pa bodo prek videokonference iz Avstrije zaslišali tudi Johannesa Athemsa, potomca družine Athems, za katere naj bi Snežičev dedek v preteklosti opravil kar nekaj cenitev gozdov.

Specializirano državno tožilstvo Snežiču očita oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve babice v postopku njegovega osebnega stečaja, s čimer naj bi Furs oškodoval za 150 tisoč evrov. Z babico naj bi sklenil posojilno pogodbo v višini 400 tisoč evrov, babica pa je nato to posojilo prijavila kot terjatev v Snežičevem osebnem stečaju ter jo dobila delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku.

Tožilstvo je prepričano, da je bila posojilna pogodba med Snežičem in babico fiktivna, z njenim poplačilom pa je bil oškodovan Furs, saj naj bi ga prehitela in pred njim vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj dobil s prodajo Snežičevega premoženja.