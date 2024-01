Rok Snežič je doktorski naziv na Evropski pravni fakulteti novogoriške Nove univerze (EPF NU) pridobil leta 2010. Fakulteta je oktobra 2016 prejela prijavo, da obstajajo sumi, da je Snežičev doktorat plagiat. Zaradi teh očitkov so njegovo diplomsko nalogo v elektronski obliki preverili s posebnim programom, ki je razkril, da naj bi bila naloga v 16 odstotkih enaka diplomskemu delu, ki ga je v letu 2008 oddala študentka na fakulteti za upravo ljubljanske univerze, Snežič pa avtorstva naj ne bi bil navajal.

Kot poroča Večer, so trije člani komisije senata fakultete imeli različna mnenja o tem, ali je Snežič res zavestno kopiral tuji tekst. Fakulteta je ponovila pregled naloge, a komisija v zaključnem poročilu ni predlagala brezpogojne sprožitve postopka za odvzem znanstvenega naziva. Je pa senat leta 2021 odločil, da mu naziv odvzame, v odločbi zapisal, da iz pregleda doktorske disertacije izhaja, da Snežičeva naloga v bistvenem delu ni lastno delo.

Snežič se je na odločitev fakultete pritožil, saj naj bi tako on kot študentka uporabila besedilo, ki je bilo objavljeno na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. V tožbi je po poročanju Večera opozoril tudi na to, da je odločba senata, ki mu jemlje doktorski naziv, neustrezno obrazložena, saj iz obrazložitev ne izhaja, v katerem delu naj bi naloga bila in v katerem ne lastno delo Snežiča. In prav slednjemu je pritrdil tričlanski senat sodišča.

"Izpodbijana odločba je neustrezno oziroma pomanjkljivo obrazložena in s tem nezakonita, saj v predmetni zadevi ni mogoče preveriti, kakšni so bili tisti razlogi senata EPF UN, ki so ga vodili k sprejeti odločitvi, tega dejstva pa tudi sodišče niti v okviru dokaznega postopka ne glavni obravnavi ne bi moglo preveriti. Sodišče se v zadevi ni spuščalo v presojo dejanskega stanja, saj zaradi odsotnosti konkretiziranosti odločbe sploh ni prišlo do presoje dejanskega stanja," so obrazložitev sodišča navedli v Večeru.

Snežič ima dvojni doktorski naziv, doktoriral je tudi na pravni fakulteti v Banjaluki na temo harmonizacije in približevanja davčne zakonodaje BiH evropski davčni zakonodaji.