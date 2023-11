Snežič vložil ovadbo proti Mojci Šetinc Pašek

Komisija DZ, ki je v ponedeljek sprejela vmesno poročilo, je pri svojem delu vzela pod drobnogled tudi primer davčnega svetovalca Roka Snežiča in njegove povezave s SDS. To je zmotilo Snežiča, zato je na Specializirano državno tožilstvo naznanil sum več kaznivih dejanj predsednice komisije, poslanke Šetinc Pašek, med drugim sume zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, prekoračitve pooblastil, zlorabe osebnih podatkov in nevestnega dela v službi.

Po Snežičevem mnenju je Šetinc Paškova "več kot očitno" hudo zlorabila svoj položaj, s tem ko je kot predsednica preiskovalne komisije DZ vodila preiskavo zoper njega. Po ustavi lahko državni zbor odredi preiskavo o zadevah javnega pomena. "Moje poslovanje v tujini, kot je navedla Paškova, z bosanskimi državljani pa ni zadeva javnega pomena," meni Snežič. Poudarja, da sam ni niti politik niti član politične stranke, javni funkcionar, javni uslužbenec ali prejemnik sredstev iz proračuna.

Šetinc Paškova je tako s preiskavo njegovih poslov v tujini in zbiranjem njegovih osebnih podatkov grobo zlorabila svoj položaj za strankarsko in osebno korist, je prepričan Snežič.

Šetinc Paškova je bila sicer nedavno izključena iz stranke Gibanje Svoboda, ostaja pa poslanka njihove poslanske skupine.

Šetinc Paškova: Snežič pere denar

Snežiča pa je zmotila tudi izjava Šetinc Paškove, da se je pri poslih Roka Snežiča s pretežno bosanskimi državljani izrisala "zelo podobna shema nekega finančnega mehanizma, ki bi mu mirno lahko rekli pralnica denarja".

Z izjavo o pralnici denarja je po njegovem mnenju storila kaznivo dejanje obrekovanja, za kar je predpisana kazen do dveh let zapora, "gre tudi za hud sovražni govor, za kar bom podal zasebno kazensko tožbo," je med drugim napovedal Snežič.

Kazenske tožbe po tekočem traku



Rok Snežič, ki v javnosti nastopa kot davčni svetovalec, pogosto vlaga tožbe. Tako je proti novinarjem portala necenzurirano.si vložil več kot 50 kazenskih tožb zaradi razžalitve oziroma žaljive obdolžitve. Vse so skoraj do potankosti enake, praktično tipske, je zapisal novinar portala Primož Cirman. Portal je med drugim preiskoval povezave s SDS in njihove finančne povezave z državljanko BiH Dijano Đuđić, sume zlorab na uradu za preprečevanje pranja denarja v času, ko ga je vodil Damjan Žugelj, pa tudi nenavadne prepise lastništva nad premoženjem, ki naj ga Snežič menda ne bi premogel niti za vzorec.



"Snežičev cilj ni iskanje pravice na sodišču, ampak strateško finančno izčrpanje našega medija, ki bo za obrambo pred neutemeljenimi tožbami porabil leta in na desettisoče evrov," je zapisal Cirman, ki ugotavlja, da si "nek bogat mešetar, ki ima v Sloveniji uradno status reveža", lahko privošči, da se s svojimi dejanji posmehuje pravni državi.