Kordiš: Vse, česar sem kriv, je, da sem na glas povedal, da je Rok Snežič kriminalec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Davčni svetovalec Snežič v zasebni tožbi preganja Kordiša zaradi žaljive obdolžitve. Zbodlo ga je, da ga je Kordiš v soočenju kandidatov za predsednika republike oktobra 2022 na Televiziji Slovenija označil za razvpitega kriminalca, s tem pa je Kordiš po Snežičevem mnenju trdil nekaj, kar lahko škoduje njegovi časti in dobremu imenu.

"Zagotovo nisem kriv. Vse, česar sem kriv, je, da sem na glas povedal, da je Rok Snežič kriminalec, da je arestantski cimer Janeza Janše in da je državi dolžan več sto tisoč evrov," je v izjavi za medije pred začetkom naroka poudaril Kordiš.

Po Kordiševem mnenju bi morali organi pregona že zdavnaj ukrepati in "takšnim kriminalnim dejanjem storiti konec". Tako pa živimo v državi, v kateri delovni ljudje komaj preživijo, preganja se jih za vsak belič, kar zagotovo ni prav, je poudaril.

"Najmanj, kar lahko storim med to sodno obravnavo, je, da se tovrstnim kriminalnim praksam, ki parazitirajo na običajnih delovnih ljudeh, postavim po robu," je poudaril. Po njegovem mnenju se Snežič posmehuje delovnim državljanom, "češ, če goljufam vas, goljufam državo, kaj mi pa morete. To ne gre," je poudaril.

Snežič od Kordiša pričakuje opravičilo

Snežičev pooblaščenec Goran Janžekovič je poudaril, da Snežič od Kordiša "v prvi vrsti pričakuje opravičilo". Ob tem je danes v sodni spis vložil več dokazil, iz katerih izhajata Snežičeva nekaznovanost v Sloveniji in v BiH ter njegova strokovna izobrazba.

Med drugim je v spis vložil potrdilo sodišča iz Banjaluke iz leta 2022, dopis policijske uprave Banjaluka iz leta 2022, sklep o dopustnosti ustavnega sodišča v BiH, potrdilo Fursa iz letošnjega leta in dopis Fursa iz leta 2022, potrdilo ministrstva za pravosodje iz leta 2023, licenco za davčnega svetovalca Davčno izobraževalnega instituta iz leta 2011, kartico davčnega svetovalca, odločbo Komisije za preprečevanje korupcije iz lanskega leta in dokazilo o vpisu Snežiča v register lobistov iz leta 2022. Prav tako je vložil več potrdil o Snežičevi izobrazbi, med drugim potrdilo o tem, da je doktoriral na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, ter potrdilo o opravljeni diplomi in zagovoru magistrskega dela na Pravni fakulteti v Mariboru.

Kordišev zagovornik Dino Bauk je sodišču predlagal, da med glavno obravnavo zasliši Kordiša in Snežiča, v sodni spis pa je vložil tudi seznam novinarskih člankov, ki naj se preberejo na glavni obravnavi.

Narok v tej zadevi je bil med drugim sklican v začetku maja, vendar ga ni bilo, ker so na sodišču prejeli klic o podtaknjeni bombi in so morali prostore ljubljanske sodne palače izprazniti.