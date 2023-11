"Kdo vam je priporočil Snežiča?" "Moja bivša." "Kdo?" "Tina Gaber."

Poslanci so se na glasovanju o vmesnem poročilu parlamentarne preiskovalne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, seznanili tudi z domnevno nezakonitimi posli združbe, ki naj bi denar služila s piramidno shemo po več državah. V oddaji Tarča je davčni svetovalec in lobist Rok Snežič povedal, kakšna naj bi bila v tej zgodbi vloga Tine Gaber, aktualne partnerke predsednika vlade.

Pomoč domnevnega Snežičevega omrežja niso iskali samo v SDS in v z njo povezanih medijih, temveč tudi fantje, znani iz razvpite zgodbe milijonske nabave hitrih testov za covid v času Janševe vlade. Gre za Klemena Nicolettija in Luko Laha, sicer nekdanjega člana podmladka SDS, ki sta ustvarila tako imenovalo piramidno shemo po več državah - od Slovenije, Velike Britanije, celo do Nigerije. Šlo je za trženje nepremičnin pod imenom BeReal, so poročali v Tarči.

Podjetju naj bi pomagal razvpiti lobist in davčni svetovalec Rok Snežič, v zgodbo pa naj bi bila vpletena tudi Tina Gaber, aktualna partnerka predsednika vlade Roberta Goloba. S sumi kaznivih dejanj te združbe so se v okviru glasovanja o vmesnem poročilu preiskovalne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, seznanili tudi poslanci.

Kljub temu, da ta zgodba ni bila predmet preiskave komisije, so poslanci izglasovali, da mora komisija vse informacije o domnevni kriminalni družbi, vključno z informacijami o vlogi Roka Snežiča in Tine Gaber, predati policiji in tožilstvu in obenem naznaniti sume kaznivih dejanj organiziranja denarnih verig in davčne zatajitve.

"Boljšega, kot je Snežič, za odpiranje firm v tujini ni"

Snežiča je njegovi vlogi v piramidni shemi sicer že 27. januarja 2022, torej v prejšnjem sklicu državnega zbora, na seji parlamentarne komisije o financiranju SDS spraševal takratni poslanec Jani Möderndorfer. Davčni svetovalec je takrat pojasnjeval, da se podjetja BeReal ne spomni, Nicolettija pa da pozna zelo bežno, ker oba živita v Mariboru.

Snežič je v Tarči dejal, da Nicolettija pozna bežno, spoznala pa sta se prek Tine Gaber, ki je bila Nicolettijevo dekle. Foto: STA/Katja Kodba

V Tarči se je Snežiču spomnin nekoliko zbistril: "Gospoda Nicolettija poznam bežno, spoznala mi ga je celo njegova takratna punca, moja prijateljica Tina Gaber, ki je trenutno prva dama Slovenije. Tako da jaz mislim, da bi to lahko njo vprašali. Ona je bila malo bolj povezana s temi posli in verjetno malo več ve kot jaz."

Da je Nicolettija s Snežičem povezala prav Tina Gaber, je na tajnem zaslišanju leta 2021 povedal tudi Nicoletti, so razkrili v Tarči. A to zaslišanje javnosti ni bilo znano, poslanci pa so se z njim seznanili med torkovo predstavitvijo vmesnega poročila preiskovalne komisije, ki jo je takrat vodila še Mojca Šetinc Pašek.

V Tarči so objavili kratek izsek iz zaslišanja:



Möderndorfer: "Kdo vam je priporočil Roka Snežiča?"

Nicoletti: "Moja bivša."

Möderndorfer: "Kdo?"

Nicoletti: "Tina Gaber, ki mi je rekla, da boljšega, kot je Snežič, za odpiranje firm v tujini ni."

Objubljali so 45-odstotni letni donos

In za kaj je pravzaprav šlo? V Tarči so poročali, da je leta 2017 državljanka Bosne in Hercegovine, Jelena Sladojević, ena od operativk v domnevni Snežičevi mreži - po tem, ko se je nanje za pomoč obrnil Nicoletti - pojavila kot ustanoviteljica dveh podjetij BeReal v Londonu in ljubljanske podružnice. Prokurist v Ljubljani je bil Nicoletti, ki pa je na tajnem zaslišanju povedal, da je bila v podjetju BeReal zaposlena tudi Tina Gaber. Ta je sicer nastopala v kar nekaj promocijskih posnetkih te piramidne sheme.

V BeRealu so nato ljudem prodajali naložbene pakete za 500 do 28 tisoč evrov. Obljubljali so kar 45-odstotni letni donos na vložena sredstva, kar naj bi dosegli tako, da bi dolgoročno najeli stanovanja po evropskih in svetovnih prestolnicah, ki naj bi jih nato oddajali kratkoročno.

"Si želim, da me pokliče policija, da jim povem, da, prvič, piramid razen v Egiptu ne poznam, da v življenju nisem z nobenimi piramidami bil soočen, razen v Egiptu, in da mene ene piramidne sheme, verižne kompenzacije ne zanimajo. Z veseljem bom povedal, naj se obrnejo na gospo Tino Gaber ali pa mogoče na gospoda Nicoletija, če bosta kaj več znala povedati," je zadevo v Tarči komentiral Rok Snežič.

V Bosni leta 2019 ustanovili podjetje

Nicoletti je nato po poročanju Tarče leta 2019 v Bosni res ustanovil podjetje Pe-Ni Group, ki naj bi se ukvarjalo s posredovanjem delovne sile. Sedež Nicolettijevega podjetja je na naslovu v Banjaluki, kjer ima svoje podjetjetudi Dijana Đuđić.

"Jaz v Bosni kaj delam, sem samo kot davčni svetovalec in ljudi, ki želijo odpreti podjetja, napotim na svoje odvetnike. V samo poslovanje podjetij, ki se odprejo v Bosni, se jaz ne vtikujem," je o tem dejal Snežič.

Se spomni, da sta Nicoletti in Gabrova odprla podjetje v Bosni? "Vem, da sta se o tem pogovarjala z mano, da bosta odprla, ampak koliko podjetij in kje sta odprla, pa ne vem," je v Tarči dejal Snežič.