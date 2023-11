Necenzurirano.si je danes objavil prispevek o tem, kdo vse naj bi imel odločilno vlogo pri prodaji Planet TV, ki je leta 2020, v času Janševe vlade, prešla v roke madžarske TV2 Adria. Skupino naj bi jo obvladoval tesen prijatelj madžarskega premiera Lőrinc Mészáros. Naprodaj se je takrat znašla tudi družba TSmedia, lastnica portala Siol.net, ki pa je nato ostala v lasti Telekoma Slovenije. Je pa v tem času odgovorni urednik portala postal Peter Jančič, ki mu je Janša v preteklosti, ko ga je obvladoval, že zaupal vodenje Dela.

Glede na objave na Necenzurirano.si naj bi bivši slovenski premier Janez Janša osebno usklajeval postopke prodaje z znanim "davčnim optimizatorjem" Rokom Snežičem in tudi "kraljem banan" Izetom Rastoderjem. Portal je objavil tudi domnevna sporočila, ki naj bi si jih izmenjavali prek ene od kriptiranih telefonskih aplikacij. Kako je portal pridobil to vsebino, ni navedeno, zagotavljajo pa, da je "avtentičnost potrdilo več oseb, vpletenih v takratno dogajanje".

Pri prodajah naj bi šlo predvsem za to, da bi mediji pristali v prijateljskih rokah Janši naklonjenih lastnikov.

V dopisovanjih, ki jih je objavil Necenzurirano.si, naj bi tako Snežič tedanjemu premierju ponujal kupca za Planet TV, svoj lonček pa naj bi pristavljal tudi Rastoder, ki naj bi pripeljal ameriškega kupca.

V odgovoru naj bi mu Snežič povedal, da je prepozen, saj da je Planet TV že prodan Madžarom, bilo pa naj bi tudi razvidno, da računa na pomoč pri iskanju kupca za družbo Pro Plus, lastnice Pop TV in Kanala A.

Rok Snežič, naj bi prijateljske davčne nasvete delil tudi Janezu Janši, s katerim sta po poročanju necenzurirano.si skupaj mešetarila s prodajo medijev. Foto: Matej Leskovšek "Čao, je Planet TV že JJ rešil. So že Madžari dali 4,5 mio za njega. Hvala. Moramo Pop TV rešit," naj bi v sporočilu Rastoderju dva tedna pred sklenitvijo pogodbe o prodaji Planet TV odpisal Snežič.

V družbi Derby, ki je v lasti Rastoderja, so sicer za Necenzurirano.si zanikali, da bi se sam kadarkoli zanimal za Planet TV ali se o njem pogovarjal.

Poleg prodaje Planet TV in TSmedia pa naj bi se lotili tudi Pop TV. Neuspešno "reševanje Pop TV" naj bi se odražalo v tem, da je Telekom Slovenije, takrat pod nadzorom SDS, Pop TV in Kanal A premaknil nižje v programski shemi. Istega leta naj bi urad za preprečevanje pranja brez zakonske podlage pregledoval bančne račune Branka Čakarmiša, dolgoletnega programskega direktorja Pro Plusa, ki je kasneje postal generalni direktor.

Kot je objavila STA, so se v SDS na današnje poročanje Necenzurirano odzvali z navedbo: "Vsebina ni verodostojna."

Čeprav je bil generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough, je bil glavni igralec v zgodbi predvsem Urbanija. Foto: Bojan Puhek, Ana Kovač

je bil v času prve Janševe vlade 2007 kljub pomanjkljivim novinarskim izkušnjam imenovan za urednika notranjepolitične redakcije STA in namestnika odgovornega urednika nacionalne tiskovne agencije, katere vodenje je malo pred tem prevzela. Na položaj je prišla neposredno iz Janševega kabineta.Po zamenjavi vlade leta 2008 in prihoduna položaj direktorja STA se je Urbanija hitro sprl in "umaknil" na RTV Slovenija, ki so jo še nadzorovali Janši naklonjeni kadri (generalni direktor RTV je bil Anton Guzej, direktor TVS je bil Jože Možina, direktor radia pa Vinko Vasle). Urbanija je postal odgovorni urednik portala MMC RTV, njegovo vodenje portala pa so zaznamovali predvsem spori z zaposlenimi.Ko se je tedanjemu vodstvu RTV iztekel mandat, se je tam končala tudi zgodba Urbanije, ki se je skupaj z Vasletom preselil na TSmedia in portal Siol.net. Zatem se je Urbanija premaknil na tedaj še novo televizijo Planet TV, kjer je leta 2012 postal urednik dnevnoinformativne oddaje Danes. Tudi tu se ni ravno izkazal, saj je moral televizijo zapustiti.Sicer se je kmalu vrnil na Planet TV, a že kmalu spet odšel, tokrat na Novo24TV, ki so jo ustanovili predvsem vidni člani SDS in njihovi podporniki. Urbanija je bil eden od ustanovnih članov te strankarske televizije in tudi njen prvi odgovorni urednik. A rezultati niso izpolnjevali začetnih pričakovanj; gledanost je bila zelo nizka. In tudi od tam se je Urbanija kmalu poslovil.Zatem je bil nekaj let zunaj "soja žarometov" in se je po lastnih navedbah ukvarjal predvsem s turizmom in oddajanjem koč na Veliki planini. Potem pa se je z vzpostavitvijo tretje Janševe vlade marca 2020 na sceno vrnil tudi sam, in sicer kot direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Njegov mandat je zaznamovalo predvsem finančno izčrpavanje STA, ki je bilo uperjeno predvsem v poskuse odstranitve direktorja Bojana Veselinoviča in njegovo diskreditacijo. Toda načrti so se mu izjalovili, saj so Slovenci z veliko akcijo zbiranja sredstev sami finančno podprli novinarje STA in jim omogočili "ObSTAnek".Urbanija je nato konec leta 2021 tudi po velikem pritisku Evropske komisije in sredi slovenskega predsedovanja Svetu EU – po več kot 300 dneh neplačevanja zakonskih obveznosti – le sklenil pogodbo o financiranju STA, toda tokrat že z, ki je zamenjal Veselinoviča. Ta je sicer okoli dva meseca pred iztekom mandata odstopil, a moral vseeno oddelati še enomesečni odpovedni rok.Po porazu SDS na volitvah aprila lani se je moral s položaja posloviti tudi Urbanija, ki pa se je potem – znova zaradi političnih povezav, saj so RTV obvladovali kadri, blizu prejšnji vladi – preselil na položaj direktorja TV Slovenija. Da so to lahko uspešno izpeljali, je bilo treba kar trikrat ponavljati razpis, saj naj bi Urbanija v dveh prejšnjih poskusih oddal nepopolno prijavo.RTV je tedaj že pretresala stavka zaposlenih, predvsem novinarjev, in čeprav je bil generalni direktor RTV, je bil glavni igralec v zgodbi predvsem Urbanija. Spor z zaposlenimi se je z njegovimi potezami še dodano zapletal – očitali so mu izrazito politično in pristransko delovanje in kadrovanje lojalnih kadrov, neprofesionalnost, konfliktnost in nagnjenost k osebnim maščevanjem.Razmere se niso umirile niti po jasni referendumski potrditvi novele zakona o RTV novembra, ki naj bi prinesla novo vodstvo zavoda. Minilo je še pol leta, preden je zakon začel veljati, nato pa se je tudi Urbanija avgusta letos na zadovoljstvo številnih zaposlenih moral posloviti s položaja na nacionalni televiziji.