Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Torek,
7. 10. 2025,
10.41

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
tenis teniški globus

Torek, 7. 10. 2025, 10.41

32 minut

Teniški globus, 7. oktober

Emma Raducanu s predajo končala nastope v Wuhanu

Avtorji:
Sportal, STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Emma Raducanu | Emma Raducanu je zaradi slabega počutja hitro končala nastope v Wuhanu. | Foto Guliverimage

Emma Raducanu je zaradi slabega počutja hitro končala nastope v Wuhanu.

Foto: Guliverimage

Britanska teniška igralka Emma Raducanu je že v prvem krogu Wuhana pri zaostanku 1:6, 1:4 zaradi slabega počutja predala dvoboj Američanki Ann Li.

Sašo Pistotnik
Sportal "Prvo leto sem že hotel oditi ..."
 

Šanghaj, masters 1000 (7,9 milijona evrov):

- 4. krog:
Zizou Bergs (Bel) - Gabriel Diallo (Kan/31) 3:6, 7:5, 7:6 (8);

Wuhan, WTA 1000 (3,13 milijona evrov):

- 1. krog:
Sofia Kenin (ZDA) - Anastazija Zaharova (Rus) 3:6, 7:6 (5), 6:3;
Ljudmila Samsonova (Rus/16) - Emiliana Arango (Kol) 6:1, 7:5;
Naomi Osaka (Jap/11) - Leylah Fernandez (Kan) 4:6, 7:5, 6:3;
Jaqueline Cristian (Rom) - McCartney Kessler (ZDA) 6:7 (6), 6:0, 6:3;
Ann Li (ZDA) - Emma Raducanu (VBr) 6:1, 4:1 - predaja;
Karolina Muchova (Češ/12) - Marta Kostjuk (Ukr) 2:6, 6:2, 6:4.

Kaja Juvan
Sportal Juvan v polfinalu v Turčiji, Zidanšek v Italiji, Goffin je poskrbel za manjše presenečenje
Amanda Anisimova
Sportal Anisimova nadigrala rojakinjo Gauff, Sabalenka se vrača po premoru
Novak Đoković
Sportal Kaja Juvan osvojila turnir, 150. igralec sveta namučil Novaka Đokovića
 
tenis teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.