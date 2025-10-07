Torek, 7. 10. 2025, 10.41
Teniški globus, 7. oktober
Emma Raducanu s predajo končala nastope v Wuhanu
Britanska teniška igralka Emma Raducanu je že v prvem krogu Wuhana pri zaostanku 1:6, 1:4 zaradi slabega počutja predala dvoboj Američanki Ann Li.
Šanghaj, masters 1000 (7,9 milijona evrov):
- 4. krog:
Zizou Bergs (Bel) - Gabriel Diallo (Kan/31) 3:6, 7:5, 7:6 (8);
Wuhan, WTA 1000 (3,13 milijona evrov):
- 1. krog:
Sofia Kenin (ZDA) - Anastazija Zaharova (Rus) 3:6, 7:6 (5), 6:3;
Ljudmila Samsonova (Rus/16) - Emiliana Arango (Kol) 6:1, 7:5;
Naomi Osaka (Jap/11) - Leylah Fernandez (Kan) 4:6, 7:5, 6:3;
Jaqueline Cristian (Rom) - McCartney Kessler (ZDA) 6:7 (6), 6:0, 6:3;
Ann Li (ZDA) - Emma Raducanu (VBr) 6:1, 4:1 - predaja;
Karolina Muchova (Češ/12) - Marta Kostjuk (Ukr) 2:6, 6:2, 6:4.