"Trdo delam, ker jih še vedno želim izzvati in da vidim, koliko lahko igram," je povedal teniški igralec Novak Đoković pred turnirjem v Šanghaju, kjer ga v petek čaka prvi dvoboj. Ob tem pa je priznal, da je tudi njega ujel čas, ko leta niso več na njegovi strani.

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, bo prvič igral po OP ZDA, turnirju za grand slam. V drugem krogu turnirja serije masters v Šanghaju ga čaka še en veteran Marin Čilić. Beograjčan je priznal, da mu ta turnir veliko pomeni, saj ima tam vedno veliko podporo kitajskih navijačev in da toliko podpore ne dobi nikjer drugje.

"Zdi se mi, kot da v polfinale ne vstopam tako svež kot oni." Foto: Guliverimage

Ni več takšne svežine

Spregovoril je tudi o rivalstvu z Jannikom Sinnerjem in Carlosom Alcarazom in povedal, da na dvobojih, ki se igrajo na turnirjih za grand slam na tri dobljene, igra vse težje. "Da, to sem povedal po OP ZDA, ker sem res čutil, da je igranje na tri nize proti tem fantom v poznejših krogih turnirja zame velik izziv. Zdi se mi, kot da v polfinale ne vstopam tako svež kot oni. In tudi to je v redu, taka je biologija in s tem se moram sprijazniti."

Še vseeno meni, da je igral dober tenis. Foto: Guliverimage

Ob tem je poudaril, da še vedno trdo dela, ker želi na ta način izzvati ostale najboljše in na koncu tudi sebe in tako videti, koliko časa se lahko kosa z njimi.

"Na teh turnirjih, ki se igrajo na dva dobljena niza, so dvoboji krajši … Čutim, da imam na turnirjih serije masters več možnosti osvojiti lovoriko ali doseči pomembnejši rezultat. Poleg porazov proti njima dvema, ki sta najboljša na svetu, menim, da sem igral dober tenis, uvrstitev v polfinale na vsakem grand slamu pa kaže na konstantnost moje igre. S tem sem zadovoljen. A rad zmagujem, imel sem srečo, da sem doživel najlepše trenutke tega športa, zato zame ni idealno, ko izgubljam, četudi proti najboljšim igralcem na svetu. Nisem pa obupan," je bil iskren 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Podpora domačih mu pomeni največ. Foto: Reuters

Podpora, ki mu največ pomeni

Za zdaj gre po njegovi poti tudi njegov sin Stefan, ki veliko igra tenis in ima veliko ljubezen do tega športa. Prav tako zelo dobro ve, kaj se dogaja v teniškem svetu.

"Želel je priti z menoj na Kitajsko, a ima šolske obveznosti. Lepo je, če dobiš toliko podpore od žene in otrok. Oni so moji največji navijači. Zanje sem najboljši in ko se počutim slabo, me spomnijo na vse, kar sem dosegel in kar lahko še naprej dosegam. Njihova podpora je zame najpomembnejša," je še povedal 38-letni teniški zvezdnik.

Preberite še: