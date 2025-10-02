Coco Gauff brez težav v polfinale

Na turnirjih serije 1000 v Šanghaju in Pekingu so bili odigrani novi obračuni, ki so postregli z zanimivimi razpleti.

V moški konkurenci so v Šanghaju v 1. krogu med drugim napredovali Nuno Borges, Kamil Majchrzak in Benjamin Bonzi, dvoboja pa sta se končala s predajo tekmovalcev.

V Pekingu pa je med dekleti v četrtfinalu Coco Gauff, druga nosilka turnrirja, premagala Nemko Evo Lys. Slavila je v dveh nizov s 6:3 in 6:4.