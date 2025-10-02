Četrtek, 2. 10. 2025, 18.00
18 minut
Teniški globus, 2. oktober
Coco Gauff brez težav v polfinale
Na turnirjih serije 1000 v Šanghaju in Pekingu so bili odigrani novi obračuni, ki so postregli z zanimivimi razpleti.
V moški konkurenci so v Šanghaju v 1. krogu med drugim napredovali Nuno Borges, Kamil Majchrzak in Benjamin Bonzi, dvoboja pa sta se končala s predajo tekmovalcev.
V Pekingu pa je med dekleti v četrtfinalu Coco Gauff, druga nosilka turnrirja, premagala Nemko Evo Lys. Slavila je v dveh nizov s 6:3 in 6:4.
Šanghaj, ATP 1000 (7,9 milijona evrov):
1. krog:
Dalibor Svrčina (Češ) - Wu Yibing (Kit) 7-5, 0-0, predaja;
Nuno Borges (Por) - Botic van de Zandschulp (Niz) 7:6 (5), 7:6 (5);
Kamil Majchrzak (Pol) - Ethan Quinn (ZDA) 6:3, 6:4;
Camilo Ugo (Arg) - Terence Atmane (Fra) 4-4, predaja;
Christopher O'Connell (Avs) - Damir Džumhur (BiH) 6:2, 6;4;
Francisco Comesana (Arg) - Ugo Blanchet (Fra) 6:4, 6:2;
Benjamin Bonzi (Fra) - Reilly Opelka (ZDA) 7:6 (2), 6:4;
Jenson Brooksby (ZDA) - James Trotter (Jap) 7:6 (2), 6:1;
Arthur Cazaux (Fra) - Pedro Martínez (Špa) 6:3, 3:6, 7:5;
Matteo Arnaldi (Ita) - Rei Sakamoto (Jap) 7:6 (3), 6:4;
Shang Juncheng (Kit) - Aleksandar Kovačević (ZDA) 6:4, 3:6, 6:3;
Valentin Royer (Fra) - Mariano Navone (Arg) 3:6, 6:4, 6:4;
Arthur Rinderknech (Fra) - Hamad Međedović (Srb) 6:7 (3), 1:0, b.b.;
Quentin Halys (Fra) - Mackenzie McDonald (ZDA) 6:3, 6:2;
Alejandro Tabilo (Čil) - Marcos Giron (ZDA) 6:4, 6:3;
Jesper de Jong (Niz) - Zhou Yi (Kit) 6:7 (1), 6:2, 7:6 (3);
Bu Yunchaokete (Kit) - Juan Manuel Cerundolo (Arg) 6:3, 6:7 (5), 6:3;
Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):
Četrtfinale:
Coco Gauff (ZDA/2) - Eva Lys (Nem) 6:3, 6:4;
Amanda Anisimova (ZDA/3) - Jasmine Paolini (Ita/6) 6:7 (4), 6:3, 6:4..