Taylor Fritz na četrtem mestu prehitel Đokovića

Na najnovejši teniški lestvici ATP je med najboljšimi desetimi igralci prišlo do dveh sprememb. Američan Taylor Fritz je z uvrstitvijo v finale turnirja v Tokiu na četrtem mestu prehitel Srba Novaka Đokovića, Avstralec Alex De Minaur pa z uvrstitvijo v polfinale turnirja v Pekingu na sedmem mestu Britanca Jacka Draperja.

Na prvih treh mestih sprememb ni. Še naprej vodi Španec Carlos Alcaraz, zmagovalec turnirja v Tokiu, ki je z odpovedjo turnirja v Šanghaju zaradi poškodbe gležnja, Italijanu Janniku Sinnerju, zmagovalcu turnirja v Pekingu, ponudil možnost, da razliko nekoliko zmanjša, zdaj ta znaša 590 točk.

Tretji je še naprej Nemec Alexander Zverev.

Najboljši Slovenec Bor Artnak je izgubil štiri točke in 15 mest na lestvici, tako da je zdaj 504. igralec sveta. Filip Jeff Planinšek je 623., Sebastian Dominko pa 963.

* Lestvica ATP (2. oktober):

1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 11.540 točk

2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 10.950

3. (3.) Alexander Zverev (Nem) 5980

4. (5.) Taylor Fritz (ZDA) 4995

5. (4.) Novak Đoković (Srb) 4830

6. (6.) Ben Shelton (ZDA) 4190

7. (8.) Alex De Minaur (Avs) 3735

8. (7.) Jack Draper (VBr) 3590

9. (9.) Lorenzo Musetti (Ita) 3555

10. (10.) Karen Hačanov (Rus) 3190

...

504. (489.) Bor Artnak (Slo) 82

623. (618.) Filip Jeff Planinšek (Slo) 56

963. (967.) Sebastian Dominko (Slo) 17

...

