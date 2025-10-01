Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
1. 10. 2025,
10.40

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus Jannik Sinner Peking

Sreda, 1. 10. 2025, 10.40

45 minut

Teniški globus, 1. oktober

Sinner v Pekingu do 21. turnirske zmage

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jannik Sinner | annik Sinner si je na turnirju ATP 500 v Pekjingu priboril 21. turnirsko zmago v karieri. | Foto Guliverimage

annik Sinner si je na turnirju ATP 500 v Pekjingu priboril 21. turnirsko zmago v karieri.

Foto: Guliverimage

Italijan Jannik Sinner si je na turnirju ATP 500 v Pekjingu priboril 21. turnirsko zmago v karieri. V finalu je v dveh nizih gladko s po 6:2 premagal Američana Learnerja Tiena. Sinner je v Pekingu slavil že leta 2023, ko je ugnal Rusa Danila Medvedjeva.

Več kot eno zmago v Pekingu imata le še dva legendarna igralca. Srb Novak Đokovic je slavil šestkrat, Španec Rafael Nadal pa dvakrat.

Lani se je Sinner na Kitajskem prebil v finale, kjer pa ga je po hudem boju v treh nizih ugnal španski tekmec Carlos Alcaraz. Slednji letos na Kitajskem ni nastopal, saj je igral na turnirju v Tokiu, kjer se je zmage veselil v torek.

Finale je bil zelo enostranski. Štiriindvajsetletni Sinner je hitro povedel z 2:0, kasneje pa s 5:1 in na lasten servis dobil prvi niz. V drugem je Sinner 19-letnemu Američanu servis vzel v peti in sedmi igri ter po uri in 12 minutah dobil finale.

Sinner je dobil tretji turnir v sezoni. Pred tem je dobil turnirja za grand slam v Wimbledonu in Melbournu. Po današnji zmagi pa se bo boril za vnovični prevzem vodstva na lestvici ATP pred koncem sezone, saj je trenutno vodilni Alcraz odpovedal nastop v Šanghaju. Tudi tam bo zdaj prvi nosilec turnirja Sinner.

Izid:

Peking, ATP 500:

- finale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Learner Tien (ZDA) 6:2, 6:2.

Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz osvojil turnir v Tokiu, Fritz bo prehitel Đokovića, Sinner in Tien za naslov v Pekingu
 
teniški globus Jannik Sinner Peking
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.