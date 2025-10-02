Novak Đoković je na turnirju ATP v Šanghaju znova opozoril na preveliko število teniških turnirjev. "O prenatrpanem tekmovalnem koledarju govorim že več kot 15 let, a igralci še vedno nismo dovolj enotni, da bi se odločili za spremembe."

Povod za tovrstno razpravo je bila odpoved prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza na turnirju v Šanghaju zaradi preutrujenosti, vidno nezadovoljstvo zavoljo prenatrpanega teniškega koledarja pa sta pred kratkim pokazali tudi Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.

Iga Swiatek bo naslednje leto tekmovala manj. Foto: Reuters "Že pred 15 leti sem načel to temo in dejal, da se moramo igralci poenotiti in reorganizirati koledar tekmovanja. Obstajajo posamezniki, ki ne želijo spremeniti stvari na bolje in v našo dobrobit. Igralci še vedno nismo dovolj enotni in ne vlagamo dovolj časa in energije, da bi se na tem področju zgodile spremembe," je v zvezi s tem dejal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam iz Srbije.

Novak Đoković se na veliko teniško sceno vrača po štiritedenskem premoru. Nazadnje je igral na odprtem prvenstvu ZDA v začetku septembra, ko ga je v polfinalu turnirja za grand slam v treh nizih premagal Alcaraz. Prvi dvoboj v Šanghaju ga čaka v petek, pomeril se bo z leto dni mlajšim Hrvatom Marinom Čilićem.