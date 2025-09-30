Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

30. 9. 2025
16.05

49 minut

Alcaraz odpovedal Šanghaj

STA

Carlos Alcaraz

Prvi igralec na svetovni teniški lestvici Španec Carlos Alcaraz je odpovedal nastop na naslednjem turnirju serije masters 1000 v Šanghaju. Kot razlog je navedel poškodbo gležnja, ki jo je staknil prejšnji teden v Tokiu.

Alcaraz je v 2025 odigral 74 dvobojev in se bo na turnejo vrnil sredi oktobra v Rijadu na Six Kings Slam, kjer bodo nastopili še Novak Đoković, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz in Stefanos Cicipas.

"Po zadnjih zdravstvenih težavah sem sklenil počivati, zato ne bom nastopil v Šanghaju," je zapisal 22-letni Španec na družbenih omrežjih.

Z odpovedjo Šanghaja, ki se bo začel 1. oktobra, bo Alcaraz izgubil 200 točk ATP, še vedno pa bo ohranil prednost pred Sinnerjem v boju za številko ena ob koncu sezone.

Italijan lahko z zmago v Pekingu - v sredo ga v finalu čaka Američan Learner Tien - zniža zaostanek za Špancem na 370 točk.

