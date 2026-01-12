Ponedeljek, 12. 1. 2026, 9.21
1 ura, 17 minut
ATP lestvica, 12. januar
Alcaraz na vrhu lestvice ATP, Musetti napredoval na peto mesto
Španski teniški igralec Carlos Alcaraz ostaja na vrhu jakostne lestvice ATP. Na drugem mestu je Italijan Jannik Sinner, na peto mesto pa se je prebil njegov rojak Lorenzo Musetti. V "top 10" se je uvrstil tudi Kazahstanec Aleksander Bublik.
Med Slovenci je na svetovni lestvici najboljši Bor Artnak na 497. mestu, medtem ko je Filip Jeff Planinšek s 585. napredoval na 582 mesto.
Lestvica ATP (12. januar 2026):
1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 12.050 točk
2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 11.500
3. (3.) Alexander Zverev (Nem) 5.105
4. (4.) Novak Đoković (Srb) 4.780
5. (7.) Lorenzo Musetti (Ita) 4.105
6. (6.) Alex De Minaur (Avs) 4.080
7. (5.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3.990
8. (8.) Ben Shelton (ZDA) 3.960
9. (9.) Taylor Fritz (ZDA) 3.840
10. (11.) Aleksander Bublik 3.065
...
497. (497.) Bor Artnak (Slo) 86
582. (585.) Filip Jeff Planinšek (Slo) 64
...
Preberite še: