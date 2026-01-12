Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

ATP lestvica, 12. januar

Alcaraz na vrhu lestvice ATP, Musetti napredoval na peto mesto

Lorenzo Musetti | Lorenzo Musetti je na ATP lestvici zdaj peti. | Foto Guliverimage

Lorenzo Musetti je na ATP lestvici zdaj peti.

Foto: Guliverimage

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz ostaja na vrhu jakostne lestvice ATP. Na drugem mestu je Italijan Jannik Sinner, na peto mesto pa se je prebil njegov rojak Lorenzo Musetti. V "top 10" se je uvrstil tudi Kazahstanec Aleksander Bublik.

Med Slovenci je na svetovni lestvici najboljši Bor Artnak na 497. mestu, medtem ko je Filip Jeff Planinšek s 585. napredoval na 582 mesto.

Lestvica ATP (12. januar 2026):

  1.   (1.) Carlos Alcaraz (Špa)           12.050 točk
  2.   (2.) Jannik Sinner (Ita)            11.500
  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)          5.105
  4.   (4.) Novak Đoković (Srb)             4.780
  5.   (7.) Lorenzo Musetti (Ita)           4.105
  6.   (6.) Alex De Minaur (Avs)            4.080
  7.   (5.) Felix Auger-Aliassime (Kan)     3.990
  8.   (8.) Ben Shelton (ZDA)               3.960
  9.   (9.) Taylor Fritz (ZDA)              3.840
 10.  (11.) Aleksander Bublik               3.065
...
497. (497.) Bor Artnak (Slo)                   86
582. (585.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         64
...

