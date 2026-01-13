Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
13. 1. 2026,
14.18

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili škoda peaq Škoda

Torek, 13. 1. 2026, 14.18

13 minut

Škoda peaq

Novi Škodin SUV s sedmimi sedeži in elektromotorjem bo peaq #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Škoda Peaq | Foto Škoda

Foto: Škoda

Škoda je uradno objavila ime svojega električnega sedemsedežnika, ki ga bodo razkrili letos poleti.

Škoda nadaljuje širjenje ponudbe svojih športnih terencev in električnih vozil. Letos poleti bodo razkrili električni sedemsedežni model, ki bo odgovor na vozili, kot sta kia EV9 in hyundai ioniq 9. Češka avtomobilska znamka je za vozilo našla tudi ime. To bo peaq, ki se bo tako pridružil športnim terencem in križancem epiq, elroq, kamiq, karoq, enyaq in kodiaq. 

Peaq za Škodo ponazarja vrh avtomobilske ponudbe in prav tja bo znotraj njihove znamke novo vozilo tudi spadalo. Oblikovno ga je napovedal koncept vision 7:

Škoda vision 7S | Foto: Škoda Foto: Škoda

Škoda vision 7S | Foto: Škoda Foto: Škoda

Škoda vision 7S | Foto: Škoda Foto: Škoda

električni avtomobili škoda peaq Škoda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.