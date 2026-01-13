Škoda nadaljuje širjenje ponudbe svojih športnih terencev in električnih vozil. Letos poleti bodo razkrili električni sedemsedežni model, ki bo odgovor na vozili, kot sta kia EV9 in hyundai ioniq 9. Češka avtomobilska znamka je za vozilo našla tudi ime. To bo peaq, ki se bo tako pridružil športnim terencem in križancem epiq, elroq, kamiq, karoq, enyaq in kodiaq.

Peaq za Škodo ponazarja vrh avtomobilske ponudbe in prav tja bo znotraj njihove znamke novo vozilo tudi spadalo. Oblikovno ga je napovedal koncept vision 7:

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda