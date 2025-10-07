Ljubljanski Olimpiji najvišja kazen po 11. nogometnem krogu

Disciplinska komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS) je po 11. krogu Prve lige Telemach najvišjo kazen naložila Olimpiji. Ljubljanska ekipa bo zavoljo nešportnega in neprimernega vedenja njenih privržencev na petkovi tekmi proti Aluminiju plačala denarno kazen v višini 6.300 evrov.

Mariborska ekipa bo v blagajno NZS nakazala 750, Koper 660, Primorje 400, Aluminij pa 300 evrov.

Nogometaš Kopra Brice Johan Negouai se bo "hladil" na naslednjih dveh, igralec Domžal Abraham Nnamdi Nwankwo pa na eni tekmi.

Državno prvenstvo se bo po kvalifikacijski akciji slovenske reprezentance za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki 2026 nadaljevalo 17. oktobra.