Uradno: Slaviša Stojanović ni več trener Kopra

Po porazu proti Primorju (1:2) v 11. krogu 1. SNL je vodstvo kluba FC Koper potegnilo potezo in se zahvalilo trenerju Slaviši Stojanoviću, kar so danes potrdili na družbenem omrežju. Na klopi prvoligaša z Obale naj bi ga nasledil nekdanji trener Olimpije Zoran Zeljković, poroča Sportklub.

Vodstvo FC Kopra naj ne bi bilo navdušeno nad potekom sezone, ambiciozen klub je namreč že izpadel iz pokalnega tekmovanja, kjer ga je izločil sežanski Tabor, sodu pa naj bi izbila dno nedavna tekma v Ajdovščini proti Primorju, ki so jo kanarčki izgubili z 1:2.

Sportklub poroča, da naj bi ekipo prevzel Zoran Zeljković, ki se tako vrača v klub. Koper je namreč vodil med letoma 2021 in 2023, nato pa prevzel ljubljansko Olimpijo, ki jo je vodil 27 tekem in jo zapustil maja lani. Nato je za krajši čas prevzel latvijsko Audo, od konca februarja do avgusta letos pa je služboval pri moskovski Rodini.

