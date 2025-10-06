Sramotni prizori v Ljubljani, ki jih ne bi smelo biti

Po pestrem nogometnem koncu tedna, v katerem so slovenski prvoligaški klubi za točke obračunali še zadnjič pred reprezentančnim premorom, je žal odmevala tudi neprijetna tema. Slovensko javnost lahko skrbi klavrna podoba igralne površine na stadionu Stožice, ki jo je bilo moč spremljati na dvoboju med Olimpijo in Aluminijem. Ljubitelji so si ob prizorih načete zelenice postavljali številna vprašanja.

Na načetost igralne površine v Stožicah so v preteklosti opozarjali že mnogi. Najbolj je odmevala proti koncu leta 2023 po tekmi v skupinskem delu konferenčne lige med Olimpijo in Lillom, ko je bilo blatno in iznakaženo igrišče v Stožicah na meji regularnosti, prek družbenih omrežij pa so po svetu zaokrožili nevsakdanji posnetki, kako so delavci na stadionu skušali nogometašem omiliti tegobe s tem, da so začeli z brisačami pivnati zelenico. Pri tem niso bili kaj prida uspešni.

Nepozabni prizori "reševanja" blatne zelenice na srečanju med Olimpijo in Lillom. Foto: www.alesfevzer.com

Slabo leto pozneje je nič kaj prijetne opazke o stanju zelenice v Stožicah prirediteljem namenil selektor avstrijske reprezentance Ralf Rangnick. Vse skupaj je označil kar za katastrofo.

Slaba dva milijona evrov za kaj?

Ko je poleti končno prišlo do težko pričakovano akcije, v kateri je prišlo do temeljite prenove igrišča in se je zamenjalo marsikaj, so ljubitelji nogometa v Sloveniji pričakovali, da bo odslej drugače. Verjeli so, da bodo Stožice, kjer zaradi gradnje novega atletskega stadiona v Šiški igrajo domače tekme tako nogometaši Olimpije kot tudi Brava, tu pa na največjih srečanjih gostijo tekmece tudi Kekovi varovanci, končno ponudile tisto, kar je normalen pojav v nogometno razvitejših državah.

Prva tekma na prenovljeni zelenici v Stožicah je bila odigrana 8. julija med Olimpijo in Kairatom (1:1). Foto: Aleš Fevžer

Verjeli so, da bo zelenica z novo drenažo odslej v tako spodobnem stanju, da bo omogočila bistveno boljše igralne pogoje in bo zadoščeno tudi tistim, ki prisegajo na hitrejši, tehnično zahtevnejši in bolj kombinatoren nogomet. Ker je temeljita prenova stala slaba dva milijona evrov, so bila temu primerno visoka tudi pričakovanja javnosti.

Zakaj je prišlo tako hitro do zapletov?

Idile v Stožicah pa je bilo žal prehitro konec. Prve slabosti so se začele pojavljati že konec avgusta, ki so v slabo voljo in dodatne skrbi spravile tudi selektorja Matjaža Keka, v petek, ko sta se v 11. krogu za točke spopadla Olimpija in Aluminij (1:1), pa je bila podoba zelenica tako obubožana, kot da bi se vrnila v obdobje pred letošnjo temeljito, a tudi zelo drago prenovo. Minili so torej le trije mesecev, igralna površina v Stožicah pa je znova predmet posmeha. Ljubitelji nogometa v Sloveniji se upravičeno sprašujejo, kje se je zataknilo. So bile storjene napake že v fazi prenove ali je takšno stanje posledica neprimernega vzdrževanja? Za zelenico sicer skrbi Javni zavod Šport Ljubljana, ureja in vzdržuje športne objekte v lasti Mestne občine Ljubljana.

Na petkovi tekmi med Olimpijo in Aluminijem je že bodla v oči načetost igralne površine. Foto: Aleš Fevžer

Porajajo se vprašanja, zakaj je lahko prišlo tako hitro do zapletov, ki ne koristijo nikomur, še najmanj pa nogometašem ter tistim, zaradi katerih se najbolj priljubljena postranska stvar na svetu sploh igra, to pa so gledalci. In to ravno zdaj, ko se začenja obdobje vedno bolj hladnih in vremensko muhastih mesecev, ki bi lahko zelenici povzročali še dodatne težave. Projekt temeljite prenove zelenice, za katero se je porabilo skoraj dva milijona evrov, tako ni postregel s pričakovanim učinkom. Storjene so bile napake, ki jih bo težko odpraviti v kratkem času.

Že prihodnji teden bo v Stožicah nastopila slovenska nogometna reprezentanca in 13. oktobra v kvalifikacijah za SP 2026 gostila vodilno Švico. Kakšna bo takrat igralna površina? Foto: Aleš Fevžer

Okrnjeni bodo tudi nogometni spektakli. Že 13. oktobra bodo Stožice znova polne, saj se bosta v zelo pomembni kvalifikacijski tekmi za SP 2026 spopadli Slovenija in Švica. Sodeč po tistem, kar je bilo vidno na zadnjem prvoligaškem srečanju v Stožicah, zelenica niti pod razno ne bo v idealnem stanju. Kljub tako dragim poletnim posegom. Ljubljanski stadion čakajo tako nove tegobe, do katerih, če bi bilo vse opravljeno po normativih, ki vladajo v razvitem nogometnem okolju, sploh ne bi smelo priti.