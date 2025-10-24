Jesen je tu, zima prihaja: ste pripravljeni na prve spolzke ceste?

Jesen je za mnoge najlepši letni čas – topla sončna svetloba, barviti drevoredi in vonj po mokrem listju. A za voznike pomeni tudi začetek zahtevnejših razmer na cesti. Mokra in spolzka podlaga, megla, krajši dnevi ter ohladitve so prvi znanilci zimskih izzivov. Ko listje na cesti že povzroča zdrse, si lahko predstavljamo, kako hitro bosta sneg ali poledica presenetila tiste, ki se na zimo še niso pripravili.

Priprava vozila na hladnejše mesece se ne začne šele, ko zapade prvi sneg. Izkušeni vozniki vedo, da se prava varnost gradi že jeseni – z rednim vzdrževanjem, premišljenimi navadami in kakovostnimi pnevmatikami, ki so prilagojene zimskim razmeram.

Foto: Shutterstock

Zakaj zamenjati pnevmatike že pri sedmih stopinjah Celzija

Ko se temperature spustijo pod sedem stopinj Celzija, se letne pnevmatike začnejo strjevati, s tem pa izgubijo oprijem in podaljšajo zavorno pot. Zimske pnevmatike so izdelane iz mehkejše zmesi, ki ohranja elastičnost tudi pri nizkih temperaturah in zagotavlja boljši stik s cesto.

Goodyear je letos na trg uvedel svojo najobsežnejšo ponudbo zimskih pnevmatik UltraGrip Performance 3, linija je na voljo v 269 dimenzijah, kar je 68 različic več kot v pretekli sezoni. Gre za najširšo paleto zimskih pnevmatik v Goodyearovi zgodovini, kar voznikom omogoča, da lažje kot kadarkoli prej najdejo popolno rešitev za svoje vozilo – od mestnih avtomobilov, do terenskih in športnih terenskih vozil (SUV). Pnevmatika je na testu zimskih pnevmatik ADAC 2025 med 31 testiranimi modeli osvojila prvo mesto in prejela oceno "dober".

Na testu je izstopala po najnižji obrabi in najboljši kilometrini (76.500 kilometrov) ter pohvali za "dobro varnost pri vožnji in pozitiven okoljski profil". To potrjuje, da kakovostne pnevmatike pomenijo več kot le zimsko obveznost – so naložba v varnost, udobje in zanesljivost.

"Dosledne zmage na testih so rezultat naše strategije razvoja izdelkov, ki temelji na potrebah trga," poudarja Ben Glesener, višji direktor za potrošniško tehnologijo EMEA pri Goodyearu. "Ponosni smo, da lahko voznikom ponudimo pnevmatike, ki ustrezajo njihovim razvijajočim se potrebam ter združujejo varnost, okoljsko učinkovitost in odličnost v vožnji."

Foto: Getty Images

Inovacije, ki delujejo v praksi

Uspeh modela UltraGrip Performance 3 temelji na naprednih tehnologijah, razvitih v Goodyearovih inovacijskih centrih v Luksemburgu in ZDA. Tehnologija Snow Protect s povečano gostoto lamel in t. i. "snežnimi kremplji" zagotavlja izjemen oprijem tudi v globokem snegu, medtem ko Wet Braking+ omogoča učinkovitejše odvajanje vode in zmanjšuje tveganje za akvaplaning. Poleg tega je pnevmatika zasnovana tako, da zmanjšuje notranji hrup in izboljšuje energetsko učinkovitost – lastnosti, ki so še posebej pomembne pri električnih vozilih.

»UltraGrip Performance 3 potrjuje našo zavezo k zagotavljanju najvišjih standardov varnosti in zmogljivosti za vsakega voznika, ne glede na vrsto vozila«, poudarja Ben Glesener, višji direktor za tehnologijo potrošnikov EMEA pri Goodyearu. »Širša ponudba in vodilni rezultati na zimskih testih omogočajo, da lahko danes več voznikov kot kadar koli prej brezskrbno raziskuje zimske poti.«

Foto: Goodyear

Pravočasno namestite zimske pnevmatike

Ko dnevne temperature vztrajno padejo, zamenjajte letne pnevmatike z zimskimi. Te omogočajo krajšo zavorno pot in stabilnejše vodenje vozila v mokrih, ledenih ali zasneženih razmerah. Menjava pnevmatik naj bo del jesenske rutine – podobno kot menjava brisalcev ali dolivanje zimske tekočine za pranje stekel.

Foto: Thinkstock

Preverite globino profila in tlak v pnevmatikah

Globina profila je ključna za odvajanje vode in snega. Priporočljivo je, da profil ni manjši od štirih milimetrov. Tlak v pnevmatikah preverjajte redno – prenizek tlak poveča porabo goriva in obrabo, previsok pa zmanjša oprijem. Priporočene vrednosti so običajno navedene na nalepki v notranjosti voznikovih vrat ali pod pokrovom rezervoarja za gorivo. Foto: Shutterstock

Preverite oznake na pnevmatikah

Zimske pnevmatike morajo imeti oznako 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), ki potrjuje njihovo preizkušeno zmogljivost v zahtevnih zimskih razmerah. Oznaka snežinke znotraj gorskega vrha je zagotovilo, da pnevmatika izpolnjuje standarde oprijema na snegu in ledu.

Foto: Shutterstock

Prilagodite način vožnje

Jeseni in pozimi so razmere spremenljive: jutranja poledica, popoldanski dež, megla ali sneg. Vozite umirjeno, zmanjšajte hitrost in ohranjajte večjo varnostno razdaljo. Izogibajte se sunkovitemu pospeševanju, zaviranju in ostrim zavojem – tudi najboljše pnevmatike potrebujejo mehke manevre, da lahko ohranijo oprijem. Zavestna, prilagojena vožnja je tisti del varnosti, ki ga ne more nadomestiti nobena tehnologija.

Foto: Shutterstock

Zima brez skrbi se začne danes

Zamenjava pnevmatik, preverjanje tlaka in redno vzdrževanje so majhni koraki, ki lahko preprečijo velike težave. Pripravljeno vozilo pomeni krajšo zavorno pot, boljši oprijem in manj stresa, ko se začnejo prvi snežni meteži.

Zima bo gotovo prišla – vprašanje je le, ali jo bomo pričakali pripravljeni. Tisti, ki se na cesto podajo pravočasno in premišljeno, vedo, da se varna zimska sezona začne že v jeseni. Foto: Goodyear