Na terenu posebna enota policije, ki je opravila hišno preiskavo #foto

Policija je poleg posebne policijske enote in dodatnih policistov z drugih koncev Slovenije na območje Novega mesta napotila tudi pripadnike specialne enote policije, ki so v enem izmed naselij v Novem mestu na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo in kršitelju zasegli predelano plinsko pištolo, gumijevko in prepovedan pirotehnični izdelek. Preiskovalni sodnik je 21-letnemu pripadniku romske skupnosti, ki ga sumijo povzročitve posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti, zaradi ponovitvene nevarnosti odredil pripor, so popoldne sporočili z novomeške policijske uprave.

"Policija z okrepljenimi silami nadaljuje zagotavljanje varnosti prebivalcev Novega mesta in širšega območja. V popoldanskem času so na terenu policisti različnih enot, ki z opazovanjem in patruljiranjem opravljajo delo na varnostno obremenjenih območjih na območju Policijske uprave Novo mesto ter na mestih, kjer je njihova navzočnost potrebna in pričakovana. S svojo prisotnostjo skrbijo za javni red in mir ter krepijo občutek varnosti med prebivalci. Danes so v enem izmed naselij v Novem mestu na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo in kršitelju zasegli predelano plinsko pištolo, gumijevko in prepovedan pirotehnični izdelek," so zvečer sporočili s policijske uprave Novo mesto.

Na policijski upravi pravijo, da razumejo zaskrbljenost prebivalcev, zato bodo še naprej zagotavljali prisotnost policistov na terenu in dosledno ukrepali zoper vsakršno obliko nasilja ali drugega protipravnega ravnanja. Kot je razvidno s fotografij, je na terenu tudi posebna enota policije.

Navodila: upoštevanje ničelne tolerance

Notranji minister v odstopu Boštjan Poklukar je generalnemu direktorju policije Damjanu Petriču danes izdal usmeritve in obvezna navodila za zagotavljanje varnosti prebivalcev jugovzhodne Slovenije. Petrič mora še dodatno okrepiti prisotnost policistov v regiji, policijska preiskava mora potekati hitro.

Generalni direktor policije mora glede na izdane usmeritve "takoj zagotoviti, da policisti ob upoštevanju ničelne tolerance v slehernem primeru zoper storilce nasilnih dejanj ob podanih zakonskih pogojih ugotavljajo utemeljene razloge za odvzem prostosti in privedbo osumljenca k preiskovalnemu sodniku".

Policisti so v primerih, ko niso izpolnjeni zakonski pogoji za odreditev pridržanja po določilih zakona o kazenskem postopku ali zakona o prekrških, dolžni preveriti in ugotoviti obstoj zakonskih pogojev za odreditev pridržanja po zakonu o nalogah in pooblastilih policije in v primeru dopustnosti pridržanja dosledno izvajati, so pojasnili.

"Policijska preiskava mora potekati hitro in učinkovito, da se čim prej zavarujejo dokazi in se hkrati tudi zavaruje žrtev. Policisti morajo v policijskih postopkih spoštovati splošna načela za opravljanje policijskih nalog, kot jih določa zakon o nalogah in pooblastilih policije," so še dodali.

Domnevni napadalec krivde ni priznal

Preiskovalni sodnik je 21-letnemu pripadniku romske skupnosti, ki ga sumijo povzročitve posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti, zaradi ponovitvene nevarnosti danes odredil pripor, so popoldne sporočili z novomeške policijske uprave. Na sodišču so še povedali, da se je osumljeni, ki so ga pred preiskovalnega sodnika privedli nekaj po poldnevu, zagovarjal, krivde za očitano kaznivo dejanje pa ni priznal.

Zoper 21-letnega moškega, doma z območja občine Šentjernej, bodo podali kazensko ovadbo za povzročitev posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti, za kar je zagrožena kazen od pet do 15 let zaporne kazni.

Na podlagi vseh dozdajšnjih preiskovalnih dejanj na policiji ugotavljajo, da gre za enega osumljenca, pri čemer pa še vedno intenzivno preiskujejo in zbirajo obvestila ter pregledujejo vse dostopne videoposnetke. Če se pojavi še kakršnakoli druga oseba, za katero bi ugotovili, da je sodelovala pri napadu, bodo tudi tej odvzeli prostost.

Osumljenec v času polnoletnosti kazenske evidence nima, je pa bil kot mladoletnik evidentiran za nekatera kazniva dejanja, in sicer s področja premoženjske kriminalitete ter za dve kaznivi dejanji z elementi nasilništva, pri čemer je bilo eno spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let.

Ukrepe naj bi predstavili v torek

Sobotni napad, v katerem je 48-letni Novomeščan izgubil življenje, je zaznamoval konec tedna. Javnost v Novem mestu in drugod po državi je šokirana, dogodek je povzročil tudi politični pretres. Odstopila sta minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in ministrica za pravosodje Andreja Katič, opozicija pa k odstopu poziva celotno vlado. Predsednik vlade Robert Golob je napovedal radikalne ukrepe. Predstavili naj bi jih v torek na izredni seji novomeškega občinskega sveta.

Na terenu policisti različnih enot

Ljudje pred lokal, kjer se je v soboto pripetil nasilni dogodek, še vedno prinašajo sveče. Foto: STA Policisti posebne policijske enote in dodatni policisti z drugih koncev Slovenije so že včeraj prišli na pomoč PU Novo mesto, vendar Piletič danes za STA o številkah ni želel govoriti. Kot je že v nedeljo povedal direktor novomeške policijske uprave Igor Juršič, bodo delovali na varnostno posebej obremenjenih območjih.

Policija tudi danes z okrepljenimi silami zagotavlja varnost prebivalcev Novega mesta in širšega območja, so sporočili s PU Novo mesto. "Na terenu so policisti različnih enot, ki s svojo prisotnostjo skrbijo za javni red in mir ter občutek varnosti med ljudmi. Zavedamo se zaskrbljenosti prebivalcev, zato bomo z vsemi razpoložljivimi ukrepi in v sodelovanju z lokalno skupnostjo nadaljevali prizadevanja za varno okolje in umiritev razmer. Policija bo tudi v prihodnjih dneh ohranila okrepljeno prisotnost ter dosledno ukrepala zoper vsakršno obliko nasilja ali protipravnega ravnanja," so navedli.

Kot navaja STA, v mestnem središču Novega mesta danes sicer ni zaznati dodatnih pripadnikov policije. Ljudje pa pred lokal, kjer se je v soboto pripetil nasilni dogodek, še vedno prinašajo sveče.

DZ obveščen o odstopu ministrice Katič in ministra Poklukarja

Predsednik vlade Robert Golob je danes državni zbor obvestil o odstopu ministrice za pravosodje Andreje Katič in ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki sta v nedeljo odstopila iz objektivnih razlogov po sobotnem napadu v Novem mestu, so sporočili iz njegovega kabineta. Po poslovniku se mora DZ z odstopoma seznaniti najkasneje v sedmih dneh. Svoje delo bosta nadaljevala do imenovanja novih ministrov.

V skladu z določbami poslovnika predsednik DZ poslance o obvestilu predsednika vlade obvesti na prvi naslednji seji DZ, takrat ministru preneha funkcija. Prva naslednja seja DZ je sicer sklicana za ponedeljek, kar pomeni, da se bo DZ najpozneje takrat seznanil z odstopoma ministrov. Ko se bo DZ seznanil z odstopoma Katič in Poklukarja, jima bo funkcija prenehala. Predsednik vlade mora nato v desetih dneh predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

V znak podpore in solidarnosti po tragičnem dogodku v Novem mestu so številne občine po Sloveniji izobesile črne zastave. S tem dejanjem so izrazile spoštovanje do pokojnega, sočutje z njegovimi bližnjimi in enotnost v obsodbi nasilja, ki je pretreslo jugovzhodno Slovenijo. Zastave so tako izobesile Mestna občina Krško ter občine Črnomelj, Brežice, Kočevje, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Semič, Sodražica in Šentrupert.

Mesec: Moj odstop bi bil neodgovoren

Minister za delo Luka Mesec Foto: STA Minister za delo Luka Mesec je ob robu Ekonomsko-socialnega sveta pojasnil, da bi bil njegov odstop po sobotnem nasilnem dogodku v Novem mestu, v katerem je bil ubit 48-letni moški, neodgovoren. Prepričan je, da je zdaj odgovorno poiskati rešitve, ki ne temeljijo zgolj na represivnih ukrepih. S palico po njegovem mnenju ne bomo prišli prav daleč.

Dodal je, da so zlasti na jugovzhodu Slovenije že dolgo težave s sobivanjem romske skupnosti in večinske skupnosti. "Te težave niso od včeraj, je pa politika po večini zadnjih 20 ali pa celo 30 let gledala stran, ko otroci niso hodili v šolo, gledala stran, ko je bila večina ljudi brezposelnih, gledala stran, kako se po naseljih tudi razrašča organiziran kriminal. Sam absolutno nisem med politiki, ki bi gledali stran, zato tudi plačujem svojo ceno," je Mesec komentiral pozive, da bi moral odstopiti.

Pojasnil je, da se je lani izpostavil kot nekdo, ki je pripravljen prevzeti snovanje politik, letos pa je tudi na pobudo županov koalicija v DZ podprla sprejetje več zakonov o izboljševanju sobivanja. Med ukrepi, ki so jih sprejeli, je med drugim nanizal tudi ukrepe glede obveznega vključevanja romskih otrok v vrtec, zaposlitev številnih socialnih delavcev za romske družine in projekt za zaposlovanje Romov.

Mesec je napovedal, da se bo v Novem mestu oglasil v torek, ko se bodo na seji mestnega sveta pogovarjali, kako nastalo situacijo reševati. Pojasnil je, da je v nedeljo Golobu ponudil, da se pridruži ministrom, ki so obiskali Novo mesto, a je Golob ocenil, da gre za varnostno vprašanje in da minister za delo in socialo ne sodi v prvi krog pogovorov o varnostnih vprašanjih.

Minister je pojasnil, da vlada pripravlja nabor možnih ukrepov, ki jih bodo podrobneje predstavili na torkovi seji novomeškega mestnega sveta. Po njegovih besedah bodo ukrepi naslovili problematiko varnosti, sobivanja in vključevanja.

Še vedno meni, da socialni transferji ne smejo biti del kaznovalne politike, saj bi brez njih še več ljudi zapadlo v kriminal. Pri tem je dodal, da so pri zaposlovalnem projektu zaznali šibko zanimanje Romov za zaposlitev, vendar na drugi strani tudi zelo šibko zanimanje delodajalcev.

Romska skupnost izrazila zaskrbljenost in pozvala k ukrepanju

Po usodnem napadu v Novem mestu se iz romske skupnosti vrstijo izrečena sožalja in odzivi. Ob tem je svet romske skupnosti izrazil zaskrbljenost zaradi sovražnega govora, predstavniki romske skupnosti v Mariboru pa izpostavljajo primere ukrepov za uspešno sobivanje. "Globoko obžalujemo, da je prišlo do dogodka, ki je vzel človeško življenje. Takšne tragedije nas vse opominjajo, kako dragoceno in krhko je človeško življenje ter kako pomembno je, da kot družba delujemo odgovorno, sočutno in brez nasilja. Nobeno dejanje žal ne more povrniti izgubljenega življenja, lahko pa nas ta tragični dogodek opomni na pomen sočutja in medsebojnega razumevanja," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v svetu romske skupnosti.

Ob prebiranju medijskih izjav in objav pa jih "resno skrbita razširjen sovražni govor in kolektivno obtoževanje vseh Romov zaradi dejanja, ki ga je storil posameznik". Takšna posploševanja po njihovem niso le nepravična, temveč tudi nevarna, saj poglabljajo razlike med ljudmi in širijo sovraštvo, namesto da bi iskali pot do razumevanja in sožitja.

Obenem opozarjajo tudi na po njihovem "neodgovorno medijsko poročanje ter spodbujanje sovraštva z dovoljevanjem žaljivih in nasilnih komentarjev pod spletnimi članki". Zgroženi in kritični so tudi, ker nekatere politične stranke, kot so navedli, tragičen dogodek izkoriščajo za nabiranje političnih točk.

Vse pristojne institucije pozivajo, da dosledno in po zakonih obravnavajo vse oblike nasilja, ne glede na to, kdo jih je storil, ter zagotovijo varnost vseh državljanov. Prav tako pozivajo medije in širšo javnost k odgovornemu in spoštljivemu ravnanju, romsko skupnost po vsej Sloveniji pa k sodelovanju, enotnosti in skupnemu boju proti kriminalu ter posameznikom iz svojih vrst, ki s svojimi dejanji mečejo slabo luč na vse Rome. "Verjamemo, da lahko le s skupnimi močmi, odgovornostjo in sodelovanjem pokažemo, da večina Romov želi živeti mirno, pošteno in v sožitju z vsemi prebivalci," so še zapisali v svetu romske skupnosti.

Predstavnik mariborskih Romov Fatmir Bećiri, ki je tudi podpredsednik sveta romske skupnosti, pa je v izjavi za javnost navedel, da z zgroženostjo in ogorčenjem spremljajo "dolgoletno sistematično zanemarjanje reševanja položaja romskih skupnosti v jugozahodni Sloveniji, zlasti na Dolenjskem in Kočevskem". Od vseh pristojnih institucij zahteva takojšnje in odločno ukrepanje, da se preprečijo nadaljnja marginalizacija in tragični dogodki. "Tudi s poostrenim in preventivnim policijskim nadzorom v romskih naseljih, ob aktivaciji mobilnih policijskih pisarn in/ali izpostav policijskih postaj, rednih patrulj tako z vozili, konji kot peš ter aktivacijo rajonskega policista, ki lahko najbolje razume in tudi ukrepa ob izzivih in problemih. Pri tem nam je lahko za vzor sodelovanje s policijo v Mariboru," je zapisal Bećiri.

Odzval se je tudi sopredsednik Romske platforme za dialog in predsednik Romske stranke Srđan Šajn, ki je v pismu slovenski vladi med drugim zapisal, da kriminal in nasilje ne poznata narodnosti. "Tisti, ki se ukvarjajo z nezakonitimi dejanji, so nasprotniki mirnega in skladnega skupnega življenja," je poudaril. Med drugim je pohvalil napore slovenskih oblasti, da preprečijo kolektivno obsodbo romske skupnosti in pojav medetničnih napetosti.