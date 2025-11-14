Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Novo mesto

Petek, 14. 11. 2025, 9.38

56 minut

Poostren nadzor na Dolenjskem: zasegli so devet avtomobilov

Avtor:
R. K.

Nadzor v Novem mestu | Foto PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto

Že od konca oktobra na območju Policijske uprave Novo mesto poteka poostren nadzor policije in finančne uprave (Furs). Medtem ko policisti ugotavljajo morebitne kršitve iz svojih pristojnosti, uslužbenci Fursa preverjajo morebitne dolgove do države. Na kraju samem so v zadnjem tednu devetim dolžnikom zasedli avtomobile, poroča Dnevnik.

Uslužbenci Fursa skupaj s policijo na območju Policijske uprave Novo mesto nadaljujejo preverjanje voznikov in njihovih morebitnih dolgov do države. Zanimajo jih neplačane globe policije, mestnih redarstev in drugih inšpekcijskih organov.

Po poročanju Dnevnika so v enem tednu devetim dolžnikom zasegli avtomobile, ki jih bodo prodali na javni dražbi. Izkupiček od prodaje bo namenjen poplačilu dolgov, ki jih imajo vozniki do države. V dveh primerih voznikoma avtomobila niso odvzeli, saj sta dolg poravnala že v samem postopku. 

Uslužbenci Fursa na Dolenjskem v zadnjem tednu opažajo vse več zanimanja posameznikov za informacije o višini njihovega dolga do države. Zanimajo se tudi za možnost obročnega plačevanja, so za Dnevnik pojasnili na Fursu.  

Predlogov za nadomestni zapor vse več

Če Furs od posameznika v postopku upravne izvršbe dolga ne more izterjati, zakonodaja omogoča tudi nadomestni zapor.

Sodišču Furs nadomestni zapor predlaga, ko znesek neplačanih glob znaša najmanj tisoč evrov. Po podatkih Fursa se število obvestil za nadomestni zapor povečuje, letos so podali 540 obvestil sodiščem, kar je 41 odstotkov več kot v vsem letu 2024. Tudi v zadnjem tednu se je število obvestil povečalo za več kot polovico, so na Fursu povedali za omenjeni medij.

