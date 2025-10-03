V slovenski trgovini se je po več letih zgodila prelomnica

Slovenska trgovina se sooča z zahtevnimi časi. Analiza poslovanja za leto 2024 razkriva stagnacijo prihodkov in padec dobičkov, ob hkratni rasti stroškov dela in nizki produktivnosti tudi dodana vrednost ostaja na nizkih ravneh. Čeprav so se prihodki v prvem polletju 2025 nekoliko izboljšali, se stroškovni pritiski nadaljujejo, zaposlovanje v panogi pa se je prvič po več letih začelo zmanjševati. Ob tem napovedi gospodarske rasti za Slovenijo v letu 2025 kažejo na skromno 0,8-odstotno rast, kar je še en signal, da bo prihodnost trgovine zahtevala hitro prilagodljivost, inovativnost in premišljene odločitve.

S temi izzivi se bomo 14. oktobra 2025 na Brdu pri Kranju soočili že na 19. Strateški konferenci o trgovini, ki je največji strokovni dogodek panoge z dolgoletno tradicijo. Konferenca bo znova združila domače in tuje strokovnjake, gospodarstvenike ter odločevalce in ponudila odgovore na ključna vprašanja, ki jih postavlja današnji čas.

Praktične izkušnje z uporabo umetne inteligence

Prva sekcija bo pokazala, kako umetna inteligenca in digitalna orodja spreminjajo trgovino, od boljšega razumevanja kupcev in optimizacije procesov do ohranjanja osebnega stika. Gre za tehnologije, ki ne pomenijo zgolj prihodnosti, ampak že danes odločajo o uspehu trgovcev. Tisti, ki jih bodo znali pravočasno vključiti, bodo imeli odločilno prednost. Posebna gostja bo Alessandra Bellini, nekdanja vodja poslovanja s strankami pri Tesco PLC, ki bo predstavila britanske izkušnje z digitalizacijo in vpeljavo umetne inteligence v trgovino.

Druga sekcija bo odprla vprašanje Kam gre trgovina? in predstavila poglede na globalne in regionalne trende, vpliv geostrateških sprememb in priložnosti, ki jih prinaša širitev prodajnih mrež ter rast spletne prodaje. Tretja sekcija bo namenjena razpravi o ugledu trgovcev in dobaviteljev ter o motivaciji zaposlenih – saj so prav zavzeti zaposleni tisti, ki v času negotovosti lahko ohranijo zaupanje kupcev in gradijo dolgoročno konkurenčnost.

Od odnosov z dobavitelji do motivacije zaposlenih

Posebno pozornost bo pritegnila okrogla miza z naslovom Trgovina v aktualnih izzivih geostrateških sprememb: kako se uspešno prilagajati in pametno odločati?. Na njej bodo svoja stališča predstavili vodilni predstavniki največjih trgovskih podjetij skupaj z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom. Razprava bo odprla ključna vprašanja, kot so stabilnost dobavnih verig, cenovni pritiski ter strateške usmeritve, ki bodo v prihodnje zaznamovale trgovinsko panogo.

Konferenca ne bo namenjena le diagnosticiranju težav, temveč predvsem iskanju rešitev, izmenjavi dobrih praks in idej, ki jih trgovci lahko prenesejo v svoje poslovanje. Udeleženci bodo pridobili neposreden vpogled v to, kako največja podjetja doma in v tujini odgovarjajo na izzive prihodnosti – od uvajanja umetne inteligence in digitalizacije do krepitve ugleda, motivacije zaposlenih in gradnje stabilnih odnosov z dobavitelji. Poleg strokovnih vsebin pa dogodek predstavlja tudi izjemno priložnost za mreženje in oblikovanje novih poslovnih povezav.

Do konference sta manj kot dva tedna – zato je zdaj zadnji čas, da si zagotovite svoje mesto. Prijavite se lahko na tej povezavi, da boste del dogodka, ki bo oblikoval prihodnost slovenske trgovine.

PROGRAM KONFERENCE

8.30–9.00 Registracija udeležencev 9.00–9.15 OTVORITEV KONFERENCE mag. Mariča LAH, predsednica, Trgovinska zbornica Slovenije prof. dr. Tomaž TURK, dekan, Ekonomska fakulteta, UL 9.15–9.45 SLOVESNA PODELITEV NAGRAD TZS PODJETJEM ZA TRAJNOSTNO POSLOVANJE Nagovor prof. dr. Lučka KAJFEŽ BOGATAJ, predsednica Strokovne komisije za podelitev nagrad TZS za trajnostno poslovanje podjetij Nagrado bodo podelili: mag. Mariča LAH, predsednica, Trgovinska zbornica Slovenije prof. dr. Lučka KAJFEŽ BOGATAJ, predsednica Strokovne komisije za podelitev nagrad TZS za trajnostno poslovanje podjetij mag. Tanja BOLTE, generalna direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 9.45–9.55 Odmor 9.55–11.20 1. SEKCIJA: NOVE TEHNOLOGIJE IZZIVAJO, AI ŠE BOLJ – TUDI V TRGOVINI Alessandra BELLINI, nekdanja vodja poslovanja s strankami (former CCO), Tesco PLC, Velika Britanija Peter MESAREC, direktor, SEOS GROUP d.o.o. Burcu BEGIĆ, direktorica naročniškega sektorja A1, A1 SLOVENIJA, d.d. Moderira: prof. dr. Maja ZALAZNIK, Ekonomska fakulteta, UL 11.20–11.30 Odmor 11.30–12.30 2. SEKCIJA: PORABNIKI V NOVIH GEOSTRATEŠKIH IN TEHNOLOŠKIH IZZIVIH: KAJ PRAVI REGIJA? Kaj se dogaja v trgovini danes – in jutri? Melanie SEIER LARSEN, izvršna direktorica in partnerica, Lucija VIDIŠ ROIĆ, principal, BOSTON CONSULTING GROUP Robert SRAKA, izvršni direktor, BIG BANG, d.o.o. Simona BLAŽEVIĆ, operativni direktor, KEA, d.o.o. Klemen URBANČNIK, vodja projektne pisarne in partner, CREATIM d.o.o. Moderira: prof. dr. Maja ZALAZNIK, Ekonomska fakulteta, UL 12.30–13.30 Kosilo 13.30–14.15 3. SEKCIJA: UGLED TRGOVCA SKOZI ODNOSE Z DOBAVITELJI, KUPCI IN KAKOVOSTJO STORITVE: VPLIV NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH Peter KEBRIČ, član poslovodstva LIDL Slovenija in LIDL Hrvaška Božidar PREVC, direktor, PREVC, saloni pohištva, d.o.o. dr. Rok STRITAR, ustanovitelj in prokurist, KIBUBA d.o.o. ZDRAVKO POLJAŠEVIĆ, direktor, KREATIVNI NAJEMI d.o.o. Moderira: mag. Monika LAPANJA, Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete UL 14.15–14.20 Odmor 1420–15.20 OKROGLA MIZA – TRGOVINA V AKTUALNIH IZZIVIH GEOSTRATEŠKIH SPREMEMB: KAKO SE USPEŠNO PRILAGAJATI IN PAMETNO ODLOČATI? Matjaž HAN, minister, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Marko KAJFEŽ, direktor družbe, HYUNDAI AVTO TRADE d.o.o. Jože KASTELIC, predsednik uprave, KOVINTRADE d.d. Samo KUPLJEN, direktor, BAUHAUS d.o.o., k.d. Uroš LOZEJ, izvršni direktor za komercialo, SPAR SLOVENIJA d.o.o. Jože SMOLIČ, član uprave, PETROL d.d. Moderira: mag. Mariča LAH, predsednica, Trgovinska zbornica Slovenije 15.20–15.30 Zaključek konference

