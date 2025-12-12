Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

12. 12. 2025,
12.00

1 ura, 3 minute

Pozor! Tega nikar ne zaužijte.

suhe fige

Foto: STA

Lidl Slovenija obvešča o odpoklicu izdelka Suhe fige, 250 g, Alesto, proizvajalca Eurofood. Izdelek iz prodaje odstranjujejo, saj je bila ugotovljena presežena vrednost mikotoksinov.

Serijska oznaka izdelka je 090072288-11-100, rok uporabe pa je 15. 5. 2026.

Lidl Slovenija kupce prosi, da izdelek vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin. Kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa. Lidl Slovenija kupce poziva, da zaradi mogočega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo.

