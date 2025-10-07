Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Domen Novak Jan Tratnik Gal Glivar Primož Roglič Tadej Pogačar Tre valli Varesine

Tre Valli Varesine 2025

Tadej Pogačar držal besedo, Primož Roglič zaključuje sezono

Tadej Pogačar | Tadej Pogačar je v nedeljo v Franciji osvojil svoj prvi naslov evropskega prvaka, danes že dirka v Italiji. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je v nedeljo v Franciji osvojil svoj prvi naslov evropskega prvaka, danes že dirka v Italiji.

Foto: Guliverimage

Danes se bo v okolici Vareseja odvila še 104. izvedba italijanske mini klasike Tre Valli Varesine. Po nedeljski zmagi na evropskem prvenstvu se bo dobrih 200 kilometrov dolge preizkušnje udeležil tudi slovenski super šampion Tadej Pogačar, ki je prirediteljem lani, ko je dirka zaradi močnega naliva odpadla, obljubil, da se bo vrnil. Slovenske barve bodo zastopali še Pogačarjev pomočnik pri UAE Team Emirates – XRG Domen Novak, pa mladi Gal Glivar (Alpecin – Deceuninck) ter Primož Roglič in Jan Tratnik iz Red Bull – BORE – hansgrohe. Dirka se bo začela ob 12.15, v cilju pa najboljše pričakujejo okoli 16.40.

Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Paul Seixas
Sportal Pogačar po evropskem naslovu: Napadel sem, ker sem ostal sam

Tadej Pogačar, ki je 28. septembra v Kigaliju v Ruandi osvojil svoj drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka, nato pa v nedeljo, 5. oktobra prvič v karieri postal še evropski prvak, bo že danes spet na delu. Na dirki Tri doline Vareseja se bo ogreval za svojo zadnjo dirko v natrpanem koledarju, spomenik Po Lombardiji, ki bo na sporedu v soboto, 11. oktobra in na katerem bo lovil še svojo peto zaporedno zmago.

"Tadej ni le velik prvak, ampak velik človek"

Tre Valli Varesine je Pogačar dobil že leta 2022, lani, ko je dirka zaradi močnega dežja odpadla, pa je prirediteljem obljubil, da se vrne že naslednje leto in obljubo kljub natrpanemu jesenskemu sporedu dirk tudi držal. Pogačarjeva potrditev nastopa je ganila tudi predsednika kolesarskega društva Alberto Binda, ki skrbi za organizacijo dirke. "Danes ne želim govoriti o prvaku ali kolesarju, o katerem je bilo že toliko povedanega in ki ga vsi poznamo. Danes se želim zahvaliti Tadeju Pogačarju, človeku. Dokazal se je kot mož, ki drži besedo, saj mi je pred enim letom obljubil, da se bo vrnil sem v Varese in kljub natrpanemu urniku v tem zadnjem delu sezone to obljubo držal. Ta dejanja kažejo na Tadejevo človeško držo; ni le velik prvak, ampak velik človek," je po poročanju BiciTV dejal Renzo Oldani.

Pogačar bo imel v svoji ekipi UAE Team Emirates – XRG še enega reprezentančnega kolega Domna Novaka, povsem mogoče pa je, da bo tokrat lov na zmago prepustil moštvenemu kolegu. Morda mlademu Mehičanu Isaacu del Toru, ki vsekakor spada v ožji krog favoritov za zmago na 200,3 kilometra dolgi dirki s 3.400 višinci.

Primož Roglič in Jan Tratnik spet skupaj. | Foto: Guliverimage Primož Roglič in Jan Tratnik spet skupaj. Foto: Guliverimage

Močna zasedba Red Bull – BORE – hansgrohe z Rogličem

Med favorite spada tudi trojica moštva Red Bull – BORA – hansgrohe, Giulio Pellizzari, Jai Hindley in Primož Roglič. Zasavec je na tej dirki slavil leta 2019, leta 2023 pa je bil tretji še en član Red Bulla  Aleksandr Vlasov. Pomemben pomočnik omenjenim bo Jan Tratnik, ki je izpustil tako svetovno kot nedavno evropsko prvenstvo. Tri doline Vareseja je zadnja dirka v Rogličevem koledarju za sezono 2025. 23-letni Gal Glivar bo na dirki debitiral kot član Alpecin – Deceunincka.

Med favorite lahko prištevamo še Irca Bena Healyja (EF Education – EasyPost), mladega Angleža Oscarja Onelyja (Picnic – PostNL), avstralsko-francoski dvojec moštva Tudor Michael Storer – Julian Alaphilippe, Bahrain Victorious s Francozom Lennyjem Martinezom in Italijanom Antoniem Tiberijem, Ineos Grenadiers prihaja z Nizozemcem Thymenom Arensmanom in Kolumbijcem Eganom Bernalom

Tre Valli Varesine 2025, profil | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Kolesarje na dirki čaka sedem krajših krogov z vzponi na kombinacijo klancev Salita dei Ronchi (1,9 km/5,3 %) in Montello (2 km/5,1 %), pa v zaključnih dveh daljših krogih še z dodatnima vzponoma na Barasso (900 m/7,9 %) in Oltona Al Lago Cinque Piante (300 m/10 %). Zadnji kilometer v Vareseju je sicer ravninski, a sledi krajšemu klancu, na katerem še lahko pride do razlik.

