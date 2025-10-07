Pri Uci uslišal željo organizatorjev slovenske pentlje

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
7. 10. 2025,
12.11

Osveženo pred

34 minut

Dirka Po Sloveniji

Dirka po Sloveniji 2026 spet v poznejšem terminu

Trška gora, Dirka po Sloveniji 2025 | Dirka po Sloveniji bo prihodnje leto znova potekala v poznejšem terminu, in sicer med 17. in 21. junijem. | Foto Ana Kovač

Dirka po Sloveniji bo prihodnje leto znova potekala v poznejšem terminu, in sicer med 17. in 21. junijem.

Foto: Ana Kovač

Kolesarska dirka po Sloveniji bo prihodnje leto znova potekala v poznejšem terminu, in sicer med 17. in 21. junijem, je na spletni strani Mednarodne kolesarske zveze (Uci) zapisano v koledarju mednarodnih dirk za prihodnjo sezono.

S tem se je uresničila želja domačih organizatorjev, ki so si prizadevali slovensko pentljo vrniti v poznejši junijski termin, je za MMC RTV Slovenija potrdil tudi direktor preizkušnje Bogdan Fink.

Letošnja dirka po Sloveniji je bila na sporedu od 4. do 8. junija oziroma le nekaj dni po koncu italijanskega Gira. Razlog je tičal v tem, da je Uci v koledar za leto 2025 dodal VN Koebenhavna oziroma enodnevno klasiko za sprinterje, zaradi česar je bil koledar prenatrpan.

Preizkušnjo po danski prestolnici je zdaj krovna zveza pomaknila teden naprej, s čimer je lahko slovenska pentlja spet padla v poznejši termin v juniju skupaj z dirko po Švici in Belgiji (obe od 17. - 21. junija). S tem bo 32. izvedba dirke po Sloveniji ponudila tudi več priložnosti ekipam svetovne serije za pripravo na Tour. Ta se bo v Barceloni začel 4. julija.

Znani so tudi datumi ostalih slovenskih dirk pod okriljem Ucija za leto 2026. Marca bodo na sporedu tri enodnevne preizkušnje, začenši z veliko nagrado Slovenske Istre 22. marca, nato pa sledita še VN Brda-Collio 26. in VN Adrie Mobila 29. marca.

VN Kranja bo 30. avgusta, a razred višje kot doslej. S tem bodo na njej lahko nastopile tudi nekatere ekipe iz svetovne serije. | Foto: Aleš Fevžer VN Kranja bo 30. avgusta, a razred višje kot doslej. S tem bodo na njej lahko nastopile tudi nekatere ekipe iz svetovne serije. Foto: Aleš Fevžer

VN Kranja razred višje

Za domače naslove se bodo kolesarji borili med 26. in 28. junijem ob koncu tedna, rezerviranem za državna prvenstva, VN Kranja pa bo 30. avgusta, a razred višje kot doslej. S tem bodo na njej lahko nastopile tudi nekatere ekipe iz svetovne serije.

Za konec sezone 2026 na slovenskih tleh sledi še evropsko prvenstvo, ki ga je Evropska kolesarska zveza Sloveniji dodelila prejšnji teden. Na sporedu bo med 3. in 7. oktobrom po svetovnem prvenstvu v kanadskem Montrealu, vrstni red tekmovanj pa bo obrnjen, začel se bo namreč s cestnimi dirkami in nadaljeval z vožnjami na čas.

