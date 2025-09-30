Evropska kolesarska zveza (UEC) je na družbenih omrežjih razkrila, da bo Slovenija v Ljubljani prihodnje leto med 3. in 7. oktobrom gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kandidaturo je pred 12 dnevi napovedala Kolesarska zveza Slovenije (KZS) s podporo slovenske vlade, ki je takrat prižgala zeleno luč.

Dan pred začetkom letošnjega evropskega prvenstva v francoskih mestih Drome in Ardeche, ki bo potekalo do nedelje, je krovna zveza UEC na družbenih omrežjih, med drugimi tudi na X, sporočila, da bo Ljubljana prihodnje leto gostila najboljše kolesarje na stari celini.

EP v Sloveniji bo na sporedu med 3. in 7. oktobrom, sama časovnica tekmovanja pa bo drugačna kot na letošnjem v Franciji. Prvenstvo bodo namreč začeli s cestnimi dirkami in ga končali z vožnjami na čas. Prvenstvo stare celine bo prihodnje leto tako kot letos na vrsti po svetovnem prvenstvu, ki bo leta 2026 v Montrealu v Kanadi med 20. in 27. septembrom.

Spored prvenstva: 3. oktober 2026: cestna dirka, mladinci in članice

4. oktober 2026: cestna dirka, mladinke in člani

5. oktober 2026: cestna dirka do 23 let (M in Ž)

6. oktober 2026: ekipni kronometer, mladinci

7. oktober 2026: kronometer (člani M, Ž, mladinci)

Vlada že pred dnevi izdala soglasje kandidaturi

Slovenska vlada je že pred 12 dnevi na seji nakazala, da je naklonjena projektu EP 2026, potem ko je izdala soglasje kandidaturi Kolesarske zveze Slovenije. Ob tem je ministrski zbor soglašal tudi z možnostjo sofinanciranja v primeru uspešne kandidature.

"Gre za enega največjih kolesarskih dogodkov v Evropi, ki na enem mestu združi najboljše evropske kolesarje, navijače in medijsko pozornost. Uspešna kandidatura bi Sloveniji prinesla izjemno priložnost za promocijo športa, turizma in države kot celote," so po takratni seji zapisali v izjavi za javnost.

Kolesarska zveza Slovenije je takrat dodala, da želja po izvedbi EP obstaja že dlje časa, potem ko slovensko kolesarstvo v zadnjih letih doživlja številne uspehe po zaslugi zvezdnikov, kot so Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič in drugi.

Ob trasi se bo zagotovo znova zbralo veliko število navijačev. Foto: Ana Kovač

Lokacija: Ljubljana in okolica

Iz zveze so pred dnevi dodali, da lokacije prvenstva ne morejo izdati. Zdaj je po objavi UEC jasno, da bo prvenstvo organizirano v Ljubljani in okolici.

Evropska prvenstva v kolesarstvu sicer potekajo od leta 1995, šele od 2016 pa na njem nastopajo tudi člani in članice, potem ko je bilo pred tem EP namenjeno mladincem in mlajšim članom.

Na letošnjem EP v Franciji bo Slovenijo zastopalo 26 kolesarjev in kolesark, vrhunec pa bo nedeljska cestna dirka, na kateri bo nastopil tudi svetovni prvak iz Kigalija s cestne dirke Pogačar.

Slovenija se sicer poteguje tudi za start dirke po Franciji, potem ko je slovenska vlada julija organizatorjem Toura predala pismo o nameri za organizacijo prvih treh etap francoske pentlje leta 2029 ali kasneje.

