Francoska kolesarska zvezdnica Pauline Ferrand-Prevot, zmagovalka dirke po Franciji, je prestala operacijo gležnja. Triintridesetletna Francozinja, tudi olimpijska prvakinja iz Pariza 2024, je preko Instagrama sporočila, da je poseg na levem gležnju potekal dobro.

"Olajšana sem, da je to za mano in lahko zdaj začnem okrevanje," je ob fotografiji iz bolnišnice z operiranim gležnjem zapisala Pauline Ferrand-Prevot.

Vse od padca marca med dirko Strade Bianche v Italiji ji je gleženj povzročal ponavljajoče se težave. Zato se je odpovedala tudi nastopu na evropskem prvenstvu ta konec tedna v Guilherand-Grangesu v Franciji. Kot pravi, se bo lahko čez tri tedne vrnila k dirkanju: "Zdaj je čas za odmor po intenzivni sezoni."

Ferrand-Prevot je avgusta zmagala na Tour de Franceu. Na cestni dirki svetovnega prvenstva v Ruandi prejšnji konec tedna pa je končala na 16. mestu.