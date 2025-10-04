Anisimova nadigrala rojakinjo Gauff, Sabalenka se vrača po premoru

Prva igralka sveta Arina Sabalenka bo po kratkem premoru zaradi poškodbe branila naslov na odprtem prvenstvu Wuhana prihodnji teden, so danes potrdili organizatorji teniškega turnirja WTA. Domača junakinja Zheng Qinwen pa je odpovedala nastop. V Pekingu je sicer znana prva finalistka. To je Amanda Anisimova, ki je v ameriškem dvoboju nadigrala Coco Gauff (6:1, 6:2).

Arina Sabalenka je prejšnji mesec v New Yorku osvojila svoj četrti naslov na turnirjih za grand slam, a je ta teden izpustila nastop na odprtem prvenstvu Kitajske v Pekingu zaradi, kot je dejala, manjše poškodbe. Sedemindvajsetletnica iz Belorusije se bo vrnila v akcijo na turnirju WTA 1000 v kitajskem mestu Wuhan, kjer je ima že tri naslove, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Glavni del turnirja se bo začel v ponedeljek, med prvima nosilkama pa sta tudi Iga Swiatek in Coco Gauff, ki bo v soboto igrala polfinale v Pekingu.

Arina Sabalenka se vrača na teniška igrišča v Wuhanu. Foto: Guliverimage

Olimpijska prvakinja in deveta igralka sveta Zheng Qinwen, ki ima Wuhan za svoj domači kraj, je v ponedeljek predala dvoboj osmine finala v Pekingu. Lanska finalistka je v videoposnetku na družbenih omrežjih dejala, da se njeno telo po operaciji še ni vrnilo v najboljšo formo.

"Po pogovoru z zdravniki in s svojo ekipo sem se z obžalovanjem in žalostjo odpovedala letošnjemu odprtemu prvenstvu Wuhana. Zelo sem hvaležna za podporo vseh ljubiteljev tenisa, še posebej tistih iz mojega domačega kraja," je zapisala Zheng.