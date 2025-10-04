Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., STA

Sobota,
4. 10. 2025,
11.20

Teniški globus, 4. oktober

Anisimova nadigrala rojakinjo Gauff, Sabalenka se vrača po premoru

R. P., STA

Amanda Anisimova je rojakinji Coco Gauff v polfinalu turnirja v Pekingu prepustila le tri igre.

Amanda Anisimova je rojakinji Coco Gauff v polfinalu turnirja v Pekingu prepustila le tri igre.

Foto: Reuters

Prva igralka sveta Arina Sabalenka bo po kratkem premoru zaradi poškodbe branila naslov na odprtem prvenstvu Wuhana prihodnji teden, so danes potrdili organizatorji teniškega turnirja WTA. Domača junakinja Zheng Qinwen pa je odpovedala nastop. V Pekingu je sicer znana prva finalistka. To je Amanda Anisimova, ki je v ameriškem dvoboju nadigrala Coco Gauff (6:1, 6:2).

Kaja Juvan
Sportal Juvan v polfinalu v Turčiji, Zidanšek v Italiji, Goffin je poskrbel za manjše presenečenje

Arina Sabalenka je prejšnji mesec v New Yorku osvojila svoj četrti naslov na turnirjih za grand slam, a je ta teden izpustila nastop na odprtem prvenstvu Kitajske v Pekingu zaradi, kot je dejala, manjše poškodbe. Sedemindvajsetletnica iz Belorusije se bo vrnila v akcijo na turnirju WTA 1000 v kitajskem mestu Wuhan, kjer je ima že tri naslove, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Glavni del turnirja se bo začel v ponedeljek, med prvima nosilkama pa sta tudi Iga Swiatek in Coco Gauff, ki bo v soboto igrala polfinale v Pekingu.

Arina Sabalenka se vrača na teniška igrišča v Wuhanu. | Foto: Guliverimage Arina Sabalenka se vrača na teniška igrišča v Wuhanu. Foto: Guliverimage

Olimpijska prvakinja in deveta igralka sveta Zheng Qinwen, ki ima Wuhan za svoj domači kraj, je v ponedeljek predala dvoboj osmine finala v Pekingu. Lanska finalistka je v videoposnetku na družbenih omrežjih dejala, da se njeno telo po operaciji še ni vrnilo v najboljšo formo.

"Po pogovoru z zdravniki in s svojo ekipo sem se z obžalovanjem in žalostjo odpovedala letošnjemu odprtemu prvenstvu Wuhana. Zelo sem hvaležna za podporo vseh ljubiteljev tenisa, še posebej tistih iz mojega domačega kraja," je zapisala Zheng.

Šanghaj, ATP 1000 (7,9 milijona evrov):

2. krog:
Kamil Majchrzak (Pol) - Brandon Nakashima (ZDA/29) 6:4, 6:0;
Alex De Minaur (Avs/7) - Camilo Ugo (Arg) 6:4, 6:2;
Alexander Zverev (Nem/3) - Valentin Royer (Fra) 6:4, 6:4;
Arthur Rinderknech (Fra) - Alex Michelsen (ZDA/28) 6:3, 6:4;
Denis Shapovalov (Kan/23) - Christopher O'Connell (Avs) 6:3, 6:2;
Jiri Lehečka (Češ/15) - Quentin Halys (Fra) 6:4, 7:5;
Felix Auger-Aliassime (Kan/12) - Alejandro Tabilo (Čil) 6:3, 6:3;
Lorenzo Musetti (Ita/8) - Francisco Comesana (Arg) 6:4, 6:0;
Yoshihito Nishioka (Jap) - Andrej Rubljov (Rus/13) 2:6, 6:1, 6:4.

Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):

Polfinale:
Amanda Anisimova (ZDA/3) - Coco Gauff (ZDA/2) 6:1, 6:2.

Zheng Qinwen ATP WTA Arina Sabalenka Coco Gauff Amanda Anisimova teniški globus
