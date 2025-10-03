Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

3. 10. 2025
računalništvo programska oprema Office 365 Windows 11 Windows Keysoff.com

Petek, 3. 10. 2025

15 ur, 15 minut

Microsoft Office 2021 in Windows 11 Pro že od 13 € v jesenski razprodaji na Keysoffu

Zgrabite svojo digitalno prihodnost: Office in Windows že od 8 € – brez naročnin!

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.
delo z računalnikom, jesen | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Iščete cenovno ugodno rešitev za programsko opremo, ki jo vaše delo ali študij res potrebuje? Jesenska razprodaja na Keysoff je odlična priložnost, da si trajno zagotovite licence za Microsoft Office in Windows – in to po neverjetno nizkih cenah!

Keysoff, oktober 2025 | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

Za uporabnike sistema Windows je Microsoft Office Professional 2021 trenutno na voljo za samo 31,95 € namesto 249 €, kar pomeni kar 80-odstotni popust. Gre za izjemno uporabniški paket, ki vključuje orodja, kot so Word, Excel, PowerPoint, Outlook in še več – vse, kar potrebujete za ustvarjanje dovršenih dokumentov, preglednic in predstavitev ter učinkovito sodelovanje z drugimi.

Office 2016 in Office 2019 bosta 14. oktobra 2025 dosegla konec razširjene podpore. Po tem datumu posodobitve, varnostni popravki in tehnična pomoč za ti različici ne bodo več na voljo – zato je zdaj pravi čas za prehod na najbolje ocenjeni Office 2021.

Ne pozabite uporabiti kode za popust BP62 pri nakupu!

računalnik | Foto: Getty Images Foto: Getty Images

62 % popusta na Microsoft Office (Koda za popust: BP62)

Posebna ponudba za Microsoft Office 2024

računalnik digitalizacija | Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Nadgradite še Windows – že od 8,81 €

Windows 11 Professional je na voljo za le 13,66 € (namesto 199 €). To je popoln trenutek za nadgradnjo, saj bo podpora za Windows 10 uradno zaključena oktobra 2025. Novi sistem prinaša izboljšano varnost, hitrejše delovanje, moderniziran videz in vgrajenega AI pomočnika Copilot.

50 % popusta na Windows OS (Koda za popust: BP50)

delo na računalniku, računalništvo | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Dodatne programske rešitve in paketi (koda BP62)

Paketi za podjetja – izjemna količinska ponudba

računalnik pisarna služba | Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Orodja in dodatna programska oprema (brez kode za popust)

Kako opraviti spletni nakup?

  1. Izdelek dodajte v košarico in kliknite »Proceed to Checkout«. keysoff.com, windows | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com
  2. Izpolnite vse zahtevane podatke in kliknite »Update«. keysoff.com, windows | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com
  3. Vnesite kodo kupona in izberite »Place Order« za zaključek nakupa. keysoff.com, windows | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

Varno in zanesljivo

Keysoff jamči, da so vse licence avtentične in varne. Licence niso vezane na naročnino – kar pomeni, da gre za doživljenjsko uporabo z neomejenim dostopom. V primeru vprašanj ali težav se lahko kadar koli obrnete na njihovo 24/7 tehnično podporo.

Podpora: service@keysoff.com

računalništvo programska oprema Office 365 Windows 11 Windows Keysoff.com
