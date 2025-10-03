Petek, 3. 10. 2025, 6.00
15 ur, 15 minut
Microsoft Office 2021 in Windows 11 Pro že od 13 € v jesenski razprodaji na Keysoffu
Zgrabite svojo digitalno prihodnost: Office in Windows že od 8 € – brez naročnin!
Iščete cenovno ugodno rešitev za programsko opremo, ki jo vaše delo ali študij res potrebuje? Jesenska razprodaja na Keysoff je odlična priložnost, da si trajno zagotovite licence za Microsoft Office in Windows – in to po neverjetno nizkih cenah!
Za uporabnike sistema Windows je Microsoft Office Professional 2021 trenutno na voljo za samo 31,95 € namesto 249 €, kar pomeni kar 80-odstotni popust. Gre za izjemno uporabniški paket, ki vključuje orodja, kot so Word, Excel, PowerPoint, Outlook in še več – vse, kar potrebujete za ustvarjanje dovršenih dokumentov, preglednic in predstavitev ter učinkovito sodelovanje z drugimi.
Office 2016 in Office 2019 bosta 14. oktobra 2025 dosegla konec razširjene podpore. Po tem datumu posodobitve, varnostni popravki in tehnična pomoč za ti različici ne bodo več na voljo – zato je zdaj pravi čas za prehod na najbolje ocenjeni Office 2021.
Ne pozabite uporabiti kode za popust BP62 pri nakupu!
62 % popusta na Microsoft Office (Koda za popust: BP62)
- Microsoft Office 2021 Professional Plus – 1 računalnik – 31,95 €
- Microsoft Office 2021 Home and Business za Mac – 59,99 €
- Microsoft Office 2021 Professional Plus – 2 ključa – 60,50 € (30,25 €/ključ)
- Microsoft Office 2021 Professional Plus – 3 ključi – 82,75 € (27,58 €/ključ)
- Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 računalnikov – 131,75 € (26,35 €/računalnik)
- Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 računalnik – 25,75 €
- Microsoft Office 2019 Home and Business za Mac – 39,99 €
- Microsoft Office 2019 Professional Plus – 2 ključa – 46,99 € (23,50 €/ključ)
- Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 računalnik – 18,88 €
Posebna ponudba za Microsoft Office 2024
- Microsoft Office 2024 Home and Business – 139,99 € (redna cena 299 €)
- Microsoft Office 2024 Home – 139,99 € (redna cena 149 €)
Nadgradite še Windows – že od 8,81 €
Windows 11 Professional je na voljo za le 13,66 € (namesto 199 €). To je popoln trenutek za nadgradnjo, saj bo podpora za Windows 10 uradno zaključena oktobra 2025. Novi sistem prinaša izboljšano varnost, hitrejše delovanje, moderniziran videz in vgrajenega AI pomočnika Copilot.
50 % popusta na Windows OS (Koda za popust: BP50)
- Windows 11 Professional – 13,66 €
- Windows 11 Professional – 2 ključa – 25,96 €
- Windows 11 Professional – 5 ključev – 55,15 €
- Windows 11 Home – 13,39 €
- Windows 11 Home – 2 ključa – 25,19 €
- Windows 10 Professional – 8,88 €
- Windows 10 Professional – 2 ključa – 15,89 €
- Windows 10 Professional – 5 ključev – 35,55 €
- Windows 10 Home – 8,81 €
Dodatne programske rešitve in paketi (koda BP62)
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – 42,60 €
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – 37,82 €
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – 37,15 €
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – 32,37 €
- MS Project Professional 2021 – 25,70 €
- MS Visio Professional 2021 – 22,97 €
- MS Visual Studio 2022 Enterprise – 45,60 €
Paketi za podjetja – izjemna količinska ponudba
- Windows 10 Pro – 50 ključev – 325 €
- Windows 10 Pro – 100 ključev – 600 €
- Windows 11 Pro – 50 ključev – 400 €
- Windows 11 Pro – 100 ključev – 750 €
- Office 2021 Pro – 50 ključev – 1250 €
- Office 2021 Pro – 100 ključev – 2400 €
Orodja in dodatna programska oprema (brez kode za popust)
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99 €
- MacBooster 8 – doživljenjska naročnina – 20,48 €
- Adguard (vse platforme) – 10,24 €
- Internet Download Manager – 21,99 €
- SwifDoo PDF – 1 leto – 49,09 €
Kako opraviti spletni nakup?
- Izdelek dodajte v košarico in kliknite »Proceed to Checkout«.
- Izpolnite vse zahtevane podatke in kliknite »Update«.
- Vnesite kodo kupona in izberite »Place Order« za zaključek nakupa.
Varno in zanesljivo
Keysoff jamči, da so vse licence avtentične in varne. Licence niso vezane na naročnino – kar pomeni, da gre za doživljenjsko uporabo z neomejenim dostopom. V primeru vprašanj ali težav se lahko kadar koli obrnete na njihovo 24/7 tehnično podporo.