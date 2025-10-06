"Ne potrebujem veliko, samo to, da me pokličejo vnuki."

Pametni telefon je danes skoraj vsesplošno prisoten – ne le med mladimi, temveč tudi med uporabniki v zrelejših letih, ki postajajo vse bolj suvereni pri njegovi uporabi. Od brskanja po spletu, fotografiranja in komuniciranja z bližnjimi do urejanja vsakdanjih opravil – pametni telefon je tudi zanje postal ključni pripomoček za povezovanje z ljudmi in svetom okoli njih . A čeprav uporabljamo iste naprave, so načini uporabe, navade in pričakovanja starejših uporabnikov pogosto drugačni od tistih pri (naj)mlajših – zato je pomembno, da to upoštevamo ne le pri izbiri telefona, temveč tudi pri izbiri mobilnega paketa. Pomembna kriterija pri tem sta predvsem preprostost uporabe – tudi za tiste, ki niso najbolj vešči tehnologije – in popoln nadzor nad stroški , brez vezave, pogodb ali mesečnih računov. Rešitev, ki združuje oboje? Predplačniški paket MOBI Telekoma Slovenije.

Foto: Shutterstock

Mobilna komunikacija je danes nepogrešljiv del življenja, Telekom Slovenije pa z zaupanjem več kot milijona uporabnikov dokazuje, da zna prisluhniti tako vsakodnevnim kot tudi bolj zahtevnim potrebam sodobnega uporabnika.

V ponudbi Telekoma Slovenije se najdejo mobiteli za vse vrste uporabnikov – tudi takšni, ki so s svojo preprostostjo in dostopnostjo posebej primerni za uporabnike v zrelejših letih. Za vse, ki so s tehnologijo že dobro na ti, pa ponudba vključuje tudi zmogljivejše pametne telefone z več funkcijami, boljšimi kamerami in večjim zaslonom. Tako lahko vsak izbere napravo, ki ustreza njegovemu ritmu življenja – ne glede na to, ali telefon uporablja le občasno ali vsak dan za različna opravila. Kaj pa izbira paketa?

Storitev in ponudba, ki dopolnjuje način življenja

Ne gre spregledati dejstva, da je vedno več starejših uporabnikov čedalje bolj digitalno suverenih, aktivnih na družbenih omrežjih, veščih uporabe aplikacij, videoklicev in spletnega nakupovanja … Zato je misel iz naslova morda res nekoliko stereotipna – a še vedno odraža pomemben del resničnosti: starejši telefon uporabljajo drugače – manj pogosto, a bolj namensko. Bolj kot številne aplikacije in najnovejši trendi je zanje ključna jasna uporabnost: da lahko pokličejo, pošljejo sporočilo, fotografirajo, najdejo informacijo.

Raziskave kažejo, da starejši mobilni telefon vidijo predvsem kot orodje za ohranjanje stikov in občutka vključenosti. Ne nadomešča osebne komunikacije, ampak jo dopolnjuje – in ravno zato je pomembno, da jim omogočimo izkušnjo, ki je preprosta, pregledna in prilagojena njihovemu načinu življenja.

In morda je celo bolj kot izbira pravega telefona pomemben mobilni paket, ki starejšemu uporabniku omogoča zanesljivo povezavo, popoln nadzor nad stroški in preprosto uporabo – brez zapletenih pogojev, vezav ali mesečnih računov.

Zakaj je MOBI odlična izbira za starejše uporabnike?

Razlika med naročniškim in predplačniškim paketom je povsem preprosta – pri predplačniškem plačate vnaprej, pri naročniškem pa porabite storitve najprej, račun pa prejmete kasneje. Če uporabljate predplačniški paket, najprej napolnite račun ali zakupite količine (za klice, sporočila, prenos podatkov), šele nato jih lahko začnete uporabljati. Pri naročniškem paketu pa vse to uporabljate sproti, račun pa prispe na koncu obračunskega obdobja. Za mnoge je predplačniški način bolj pregleden, saj omogoča popoln nadzor nad porabo in stroški, kar pomeni manj možnosti za neprijetna presenečenja.

MOBI, predplačniški paket Telekoma Slovenije, je prav zaradi nekaterih zgoraj že navedenih razlogov priljubljena izbira uporabnikov, tudi starejših. Gre za preprosto, pregledno in prilagodljivo rešitev, ki omogoča osnovno povezljivost in občasno uporabo interneta brez nepotrebnih stroškov ali zapletenih pogojev. Po svojih potrebah in brez (negativnih) presenečenj.

MOBI omogoča, da sami določite, koliko dobroimetja imate na voljo, spremljate porabo in po potrebi omejite ali prilagodite uporabo. Tako imate lahko popoln nadzor – vi sami ali kdo od družinskih članov, če potrebujete pomoč. Brez pogodb. Brez položnic. Brez zapletov.

Za lažje upravljanje je na voljo tudi brezplačna mobilna aplikacija Moj Mobi, ki omogoča, da vi ali kdo drug v družini vse urejate na enem mestu:

upravljanje enega ali več računov MOBI,

pregled dobroimetja in zakupljenih količin,

polnjenje računa (sebi ali drugim),

izbira paketov in zakupov (v Sloveniji in tujini),

naročilo eSIM,

shranjevanje kartic za hitrejše prihodnje polnitve.

Aplikacija omogoča hitro ukrepanje, če ostanete brez dobroimetja, in zagotavlja preglednost nad porabo, kar je še posebej pomembno pri prvih uporabniških izkušnjah.

Najpomembnejše funkcionalnosti predplačniškega paketa MOBI

Funkcionalnost Koristi za uporabnika Plačilo vnaprej Porabo nadzorujete sami – brez mesečnih računov in vezav. Popoln nadzor nad stroški Sami določite, koliko sredstev naložite – brez nepričakovanih zneskov. Brez vezave in pogodb Ni dolgoročnih obveznosti – kadar želite, preprosto prenehate uporabljati. Preprosto polnjenje računa Polnjenje prek aplikacije Moj Mobi, sporočila SMS ali na prodajnem mestu. Uporaba v Sloveniji in tujini Možnost zakupa paketov tudi za tujino, kadar potujete. Družinska uporaba (starši, vnuki) Preprosto upravljanje več računov z eno aplikacijo – idealno za pomoč svojcem. Mobilna aplikacija Moj Mobi Hiter pregled stanja, polnjenje računa, nadzor porabe, aktivacija paketov. Primerno za vse starosti Uporabno tako za prve uporabnike kot za tiste, ki si želijo preprostost.

Varen splet za brezskrbno uporabo telefona

Veliko starejših danes z veseljem uporablja pametni telefon – za klice z družino, pregled vremena, branje novic ali ogled fotografij. A ob tem se pogosto pojavi tudi vprašanje: Kaj, če kliknem kaj napačnega? Kaj, če me kdo zavede? Manjša digitalna samozavest in izkušnje skupaj z vedno bolj prefinjenimi spletnimi prevarami upravičeno sprožajo občutek previdnosti.

Zato Telekom Slovenije ponuja storitev Varen splet, ki je namenjena dodatni zaščiti uporabnikov pred nevarnimi spletnimi stranmi, zlonamernimi vsebinami in poskusi prevar. Storitev Varen splet pomaga zaščititi uporabnike pred najpogostejšimi grožnjami, ki jih večina ljudi ne prepozna takoj – še posebej, če niso vsak dan v stiku s tehnologijo.

Tukaj je nekaj pogostih nevarnosti, pred katerimi vas lahko zaščiti Varen splet:

Lažne strani in lažna e-poštna sporočila (phishing): Gre za spletne strani ali sporočila, ki posnemajo resnične (npr. banke ali dostavne službe), da bi od vas pridobili osebne podatke, gesla ali številke kartic.

Gre za spletne strani ali sporočila, ki posnemajo resnične (npr. banke ali dostavne službe), da bi od vas pridobili osebne podatke, gesla ali številke kartic. Zlonamerna programska oprema (malware): Virusi, trojanci in podobni programi, ki se pritihotapijo v telefon ali računalnik in povzročijo škodo, krajo podatkov ali nadzor nad napravo.

Virusi, trojanci in podobni programi, ki se pritihotapijo v telefon ali računalnik in povzročijo škodo, krajo podatkov ali nadzor nad napravo. Zavajajoče strani z lažnimi oglasi (spamsites): Strani, ki obljubljajo neverjetne dobitke, brezplačne izdelke ali čudežne ponudbe – pogosto s skritimi pastmi.

Strani, ki obljubljajo neverjetne dobitke, brezplačne izdelke ali čudežne ponudbe – pogosto s skritimi pastmi. Napadene spletne strani (compromised sites): Gre za sicer povsem običajne strani, v katere so vdrli hekerji in jih spremenili v vir okužb z virusom ali vabe za uporabnike.

Gre za sicer povsem običajne strani, v katere so vdrli hekerji in jih spremenili v vir okužb z virusom ali vabe za uporabnike. Zloraba vaše naprave za pošiljanje neželene pošte (botnet): Brez vaše vednosti je lahko vaš telefon ali računalnik uporabljen za širjenje virusov ali pošiljanje t. i. spam sporočil drugim.

Brez vaše vednosti je lahko vaš telefon ali računalnik uporabljen za širjenje virusov ali pošiljanje t. i. spam sporočil drugim. Skriven “rudarski” program (cryptomining): Kriminalci lahko vašo napravo uporabijo za ustvarjanje kriptovalut – brez vašega dovoljenja. Posledica je počasnejše delovanje in večja poraba elektrike.

Vklop storitve je hiter in preprost – uredite jo lahko prek Mojega Telekoma, s SMS-sporočilom ali na prodajnem mestu. V trenutku, ko je aktivna, že deluje – brez dodatnih aplikacij ali tehničnega znanja. Tako ostanete povezani in hkrati bolj varni – vi ali vaši najbližji.

