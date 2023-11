Urbanija: To sem storil zato, ker se sicer troši denar

Urbanija je po ugotovitvah preiskovalne komisije kot direktor Ukoma najprej pripravil uredbo o oglaševanju blagovne znamke I feel Slovenija, ki bi zavezovala vlado, ministrstva in organe v sestavi, da lahko posameznemu mediju namenijo največ 20 odstotkov oglaševalskega proračuna. A ker uredba po opozorilu vladne službe za zakonodajo ni imela pravne podlage, je uredbo nato spremenil v priporočila.

Kot je izpostavila predsednica preiskovalne komisije Mojca Šetinc Pašek, se blagovna znamka I feel Slovenija sicer uporablja za promocijo Slovenije v tujini in ne v domačih medijih. Kot je med zaslušanjem dejal Urbanija, pa je šlo tudi za oglaševalske akcije v zvezi s preprečevanjem širjenja covid-19, denimo za cepljenje.

POP TV niso želeli "dodatno podpirati z davkoplačevalskim denarjem"

Urbanija je pojasnil, da je takšno uredbo oz. kasneje priporočila pripravil zato, ker naročila potekajo prek oglaševalskih agencij "in tam se troši denar". Zato so se odločili, da bodo oglaševalske načrte pripravili na Ukomu. Priporočila so po njegovih besedah pripravili tudi zato, ker ima največja komercialna televizija POP TV nad oglaševanjem monopol, česar pa niso želeli "še dodatno podpirati z davkoplačevalskim denarjem", zato so denar "razpršili po posameznih medijih".

Po njegovem prepričanju je šlo za "antimonopolen in nediskriminatoren ukrep Ukoma", merilo pri tem pa je bila regijska pokritost. Poudaril je, da so oglaševali tudi v lokalnih medijih, financiranje pa da je potekalo transparentno. Po njegovem mnenju je namreč nedopustno, da bi neko ministrstvo financiralo en sam medij.

Omenjena tudi portal Necenzurirano in Vesna Vuković

Na vprašanja Šetinc Paškove o tem, ali je s to uredbo posnemal madžarski model financiranja medijev, ki financira le provladne medije, je Urbanija to odločno zanikal in zatrdil, da tega modela ne pozna. Uporabo takšnega modela financiranja medijev pa je očital aktualni vladi in pri tem navedel snemanje vojaškega resničnostnega šova, za katerega bi POP TV domnevno prejel dva milijona evrov, ter nakazilo predsednika vlade Roberta Goloba, tedaj predsednika uprave Gen-I, nekdanji novinarki portala Necenzurirano Vesni Vuković, ki je danes generalna sekretarka Gibanja Svoboda, v višini sto tisoč evrov.

Šetinc Paškova je opozorila, da Golob in Vukovićeva v času tega nakazila nista bila v politiki. "Vi pa ste to počeli s politične pozicije," je dejala.

Poslanka Levice Nataša Sukič ugotavlja, da je bilo oglaševanje v državi odvisno od presoje Urbanije, saj da so ministrstva sicer neobvezujoča priporočila morala upoštevati. "Tako kot ste vi odredili kot general na vrhu te piramide," je dejala. Na očitek, da je vplival na oglaševalske kampanje ministrstev, pa ji je odgovoril: "Sedanji predsednik vlade je nedavno za nekoga uporabil izraz, da halucinira. Glede na te vaše izjave bi lahko rekel skoraj enako."

Urbanija šokiran nad poslancem

Poslanec SD Soniboj Knežak je Urbanijo med drugim vprašal, zakaj je dopustil, da se z davkoplačevalskim denarjem oglašuje v medijih, ki širijo nestrpnost, sovraštvo, seksizem, homofobijo in podobno. Urbanija pa je odgovoril, da se Knežak kot politik vmešava v avtonomijo medijev, kar je "nesprejemljivo in zavržno", nad njegovim izvajanjem pa da je "šokiran".

Kot je navedla Šetinc Paškova, je Ukom le za promocijo cepljenja proti covid-19 Novi24TV namenil več kot 20 tisoč evrov, Planet TV pet tisoč evrov, POP TV in Kanalu A pa skupaj 2.200 evrov. "Mi se nismo spraševali o lastništvu, tudi nismo preverjali lastništva posameznih medijev," je dejal Urbanija in dodal, da je šlo za različne ciljne publike.

Vlada na leto za oglaševanje nameni okrog osem milijonov evrov. Po ugotovitvah preiskovalne komisije DZ so v obdobju, ko je Ukom vodil Urbanija, mediji, ki so lastniško povezani s stranko SDS, s tega naslova prejeli 20 odstotkov oz. 1,8 milijona evrov.

Urbanija je bil na zaslišanje pred preiskovalno komisijo sicer vabljen večkrat. Najprej se je opravičil septembra, nato pa je dejal, da vabila na zaslišanje ni prejel. Nazadnje mu je vabilo izročil detektiv. Šetinc Paškova je v začetku oktobra za STA ocenila, da se Urbanija zaslišanju izogiba. Urbanija je Šetinc Paškovo danes prosil za potrdila, da so mu na dom res štirikrat poslali vabilo na zaslišanje, kot je Šetinc Paškova dejala v izjavi za medije. Ta mu je zagotovila, da mu bo potrdila posredovala strokovna služba. Urbanija je dejal tudi, da je dve vabili prejel na naslov Radiotelevizije Slovenija, v času, ko je opravljal funkcijo direktorja Televizije Slovenije, a da je Šetinc Paškova sejo tik pred zdajci odpovedala.