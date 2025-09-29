Po javnomnenjski raziskavi, ki jo je za medijsko hišo POP TV izvedel inštitut Mediana, delo vlade podpira 35 odstotkov vprašanih, kar je najvišja podpora v zadnjih desetih mesecih. Gibanje Svoboda je ob tem že drugi mesec zapored okrepilo rezultat in se s 17,1 odstotka približuje opozicijski SDS, ki z 21,7 odstotka ostaja na prvem mestu.

Tretji so koalicijski Socialni demokrati s 7,1 odstotka, sledi Nova Slovenija s 5,3 odstotka. Na petem mestu stagnira vladna Levica (4,4 odstotka), kaže meritev Mediane za medijsko hišo POP TV.

Sledijo neparlamentarna Resnica (3,6 odstotka), Logarjevi Demokrati, ki izgubljajo volivce (3,1 odstotka), in Pirati (1,9 odstotka). Podpora drugim strankam je razdrobljena v preostalih sedmih odstotkih (7,2 odstotka). Delež neopredeljenih ostaja visok. Več kot petina vprašanih (21,4 odstotka) ne ve, katero stranko bi obkrožili. Skoraj šest odstotkov (5,8 odstotka) vprašanih ne bi izbralo nobene, preostali (1,5 odstotka) niso želeli odgovoriti.

Priljubljenost politikov: Pirc Musar vodi, Golob prehitel Janšo

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar (3,12 odstotka), sledita ji Matjaž Han (2,91 odstotka) in Urška Klakočar Zupančič (2,66 odstotka). Četrti je Anže Logar (2,64 odstotka), peta pa Marta Kos (2,62 odstotka). V prvi deseterici so še Klemen Boštjančič (2,58 odstotka), Tanja Fajon (2,57 odstotka), Vladimir Prebilič (2,57 odstotka), Marko Lotrič (2,54 odstotka) in Romana Tomc (2,50 odstotka).

Premier Robert Golob se je povzpel za šest mest in je s povprečno oceno 2,42 odstotka zdaj na trinajstem mestu. Njegov glavni politični tekmec Janez Janša je na petnajstem mestu (2,34 odstotka). Pri repu lestvice ostajata Luka Mesec in Asta Vrečko.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 22. in 25. avgustom na reprezentativnem vzorcu 705 polnoletnih prebivalcev Slovenije.