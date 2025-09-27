Razprave o uvedbi obveznih božičnic za zaposlene in upokojence so sprožile različne odzive v političnem prostoru. Evropski poslanec Vladimir Prebilič je ob tem na družbenih omrežjih izpostavil kritičen pogled na pobudo. Hkrati pa pregled plač in ugodnosti, ki jih prinaša mandat v Evropskem parlamentu, pokaže, da imajo evroposlanci zagotovljeno visoko finančno varnost – z osnovno plačo 7.853 evrov neto, dodatki, ki mesečne prihodke pogosto dvignejo na 11.000 do 12.000 evrov, ter zajetnimi pavšali in posebnimi pokojninskimi pravicami.

Od leta 2009 imajo vsi poslanci Evropskega parlamenta enako osnovno plačo, ne glede na državo, iz katere prihajajo. Ta trenutno znaša nekaj več kot 10.000 evrov bruto oziroma približno 7.853 evrov neto na mesec. Na letni ravni to pomeni okoli 94.000 evrov neto. Plača je za slovenske poslance obdavčena enako kot za druge državljane.

Dnevnice in dodatki dvignejo prihodke nad 11.000 evrov

Poleg osnovne plače evroposlancem pripadajo dnevnice v višini 350 evrov na dan, vezane na prisotnost v Bruslju ali Strasbourgu. Če se seje udeležijo 9- do 12-krat mesečno, to pomeni dodatnih 3.150 do 4.200 evrov neto. Skupni mesečni prejemki tako pogosto dosežejo 11.000 do 12.000 evrov neto.

Prebilič je ob napovedih o uvedbi obveznih božičnic na svojem profilu na Facebooku objavil satiričen zapis, v katerem je idejo prikazal skozi zgodbo o “stricu Poldetu”. V pripovedi opisuje, kako si stric ob koncu leta zaželi dodatnega priliva na svoj bančni račun in se s prošnjo odpravi k Božičku. Tam izrazi željo po približno 639 evrih ob koncu leta. Božiček mu po kratkem razmisleku odvrne, da želja ni nerealna, saj bo božičnica urejena – le da jo bodo, kot pravi v zgodbi, “plačali drugi”.

Pavšali za delo in osebje

Poleg plače imajo poslanci na voljo še 4.950 evrov mesečnega pavšala za stroške pisarne, informacijske opreme in naročnin. Poseben proračun v višini 28.696 evrov mesečno pa je namenjen zaposlovanju pomočnikov in svetovalcev. Čeprav tega denarja ne prejmejo neposredno, gre za pomembno podporo njihovemu delu in za znaten strošek iz proračuna EU.

Stroški, potovanja in zavarovanje

Evroposlancem so v celoti povrnjeni stroški poti med domovino in parlamentom. Kot je zapisano na spletni strani Evropskega parlamenta, imajo tudi pravico do povračila dveh tretjin stroškov zdravstvene oskrbe, vključno z zdravljenjem in zdravili. Za službena potovanja izven sedeža parlamenta jim pripadajo posebne dnevnice v višini 162 evrov, poleg tega pa še ločeno povračilo nastanitve.

Evropski poslanci imajo s plačo in dodatki zagotovljeno udobje, ki ga božičnice ne morejo bistveno spremeniti, drugače pa je v državah članicah, kjer ostaja razprava o njih pomembna.

Ugodnosti po koncu mandata

Tudi po prenehanju mandata so poslanci finančno zavarovani. Upravičeni so do prehodnega nadomestila v višini svoje plače – toliko mesecev, kolikor je trajal njihov mandat, največ do dveh let. Ob dopolnjenem 63. letu pa pridobijo pravico do pokojnine v višini 3,5 % bruto plače za vsako leto mandata. To pomeni približno 350 evrov bruto na leto, kar po enem petletnem mandatu znese okoli 1.750 evrov bruto pokojnine mesečno. Po dveh mandatih se ta znesek podvoji na približno 3.520 evrov bruto mesečno.

Vprašanja smo poslali tudi na stranko Vesna, kjer smo jih prosili za komentar glede uvedbe obvezne božičnice ter odziva evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča na družbenem omrežju Facebook. Do objave članka njihovih odgovorov še nismo prejeli.