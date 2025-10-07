Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Torek,
7. 10. 2025,
10.48

Torek, 7. 10. 2025, 10.48

12 minut

Naročila v nemških tovarnah avgusta nepričakovano upadla

Nemško gospodarstvo | Brez upoštevanja večjih naročil je bil avgustovski padec v mesečni primerjavi 3,3-odstoten. | Foto Guliverimage

Brez upoštevanja večjih naročil je bil avgustovski padec v mesečni primerjavi 3,3-odstoten.

Foto: Guliverimage

Obseg naročil v nemških tovarnah je avgusta v primerjavi z julijem upadel za 0,8 odstotka, je danes objavil nemški statistični urad. Rezultat je precej slabši od napovedi analitikov, ki so pričakovali 1,2-odstotno rast. V medletni primerjavi se je obseg naročil povečal za 1,5 odstotka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Brez upoštevanja večjih naročil je bil avgustovski padec v mesečni primerjavi 3,3-odstoten.

Naročila investicijskih dobrin so upadla za 1,5 odstotka, potrošnih dobrin pa za 10,3 odstotka. Naročila dobrin za vmesno porabo so medtem dosegla triodstotno rast.

Za nekaj več kot štiri odstotke manj naročil iz tujine

Naročila iz tujine so upadla za 4,1 odstotka. Od tega so se naročila iz držav območja z evrom skrčila za 2,9 odstotka, iz drugih držav pa za pet odstotkov. Domača naročila so medtem dosegla 4,7-odstotno rast.

