Tožilstvo o Snežiču in sekanju glav: "Zadevo bomo poslali naprej"

Potem ko smo na vrhovno državno tožilstvo poslali vprašanje, ali nedavne izjave lobista Roka Snežiča o Martinu Krpanu in sekanju glav muslimanom morda predstavljajo spodbujanje sovraštva proti določeni skupini ljudi, so za Siol.net sporočili, da so zadevo ustrezno evidentirali in jo bodo odstopili stvarno in krajevno pristojnemu državnemu tožilstvu. Na ministrstvu za notranje zadeve medtem obsojajo ponedeljkov dogodek pred okrožnim sodiščem v Mariboru.

Spomnimo: lobist Rok Snežič je v ponedeljek pred mariborskim okrožnim sodiščem med prvim srečanjem z bosanskim novinarjem Avdom Avdićem, ki ga Snežič toži zaradi domnevne razžalitve in žaljive obdolžitve, nosil majico s podobo Martina Krpana med obglavljanjem muslimana, Avdiću pa je dejal tudi, da si želi biti podoben Martinu Krpanu.

“Martin Krpan je sačuvao Sloveniju od muslimana. Vidiš kako je odsjekao glavu muslimanima. To je narodni heroj i ja sam Martin Krpan”, kazao je slovenački biznismen Rok Snežič uredniku portala @IstragaB nakon suočavanja pred Okružnim sudom u Mariboru. Nekoliko dana prije ročišta… pic.twitter.com/tzet3qaPeT — Istraga.ba (@IstragaB) November 27, 2023

"Martin Krpan je obvaroval Slovenijo pred muslimani in jaz sem Martin Krpan," je novinarju iz Bosne in Hercegovine Avdu Avdiću v ponedeljek svojo majico s podobo Martina Krpana med obglavljanjem muslimana ponosno pokazal samooklicani strokovnjak za davčno optimizacijo in lobist Rok Snežič. Dejal mu je tudi, da ima majico "posebej za novinarja, ki govori, da sem jaz (Snežič, op. p.) grožnja nacionalni varnosti muslimanov, a jaz želim samo biti podoben Martinu Krpanu".

"Vi sekate glave muslimanom?" je Avdić nato vprašal Snežiča, ta pa je še enkrat dejal, da je narodni heroj Martin Krpan, in Avdića pozval, naj malo "bere literaturo".

V pripovedki Martin Krpan z Vrha naslovni junak glavo odseka bojevniku Brdavsu. Levstik ga je opisal kot strašnega velikana, ne pa tudi kot muslimana. O poreklu Brdavsa se slovenski antropologi, ki so proučevali Martina Krpana z Vrha, sicer še vedno niso povsem zedinili. Foto: STA

Vrhovno državno tožilstvo: ne moremo komentirati, bomo pa posredovali naprej

Z vrhovnega državnega tožilstva so na vprašanje Siol.net, ali je besede Snežiča mogoče razumeti kot spodbujanje sovraštva proti določeni skupini ljudi, v konkretnem primeru proti muslimanom, odgovorili:

"Vrhovno državno tožilstvo odgovora, ali konkretno ravnanje izpolnjuje znake kaznivega dejanja in katerega, ne more podati, saj bi s tem posegalo v neodvisnost in samostojnost odločitve pristojnega državnega tožilca, če bi bila podana kazenska ovadba. Smo pa na podlagi drugega odstavka 161. člena zakona o kazenskem postopku vaše vprašanje šteli kot glas o kaznivem dejanju, zadevo ustrezno evidentirali in jo bomo odstopili stvarno in krajevno pristojnemu državnemu tožilstvu."

Foto: Matej Povše



Spletni portal 24ur.com je danes poročal, da državna tožilka v primeru majice in izjav o sekanju glav muslimanov naj ne bi videla razloga za kazenski pregon, vendar so na vrhovnem državnem tožilstvu to informacijo medija kasneje zanikali.

Z ministrstva za notranje zadeve so medtem sporočili: "Obsojamo vsakršne izraze nestrpnosti ali sovražnosti, uperjene proti različnim narodnostim, etničnim ali verskim skupinam, tudi v nedavnem primeru pred okrožnim sodiščem v Mariboru. V sodobni in demokratični družbi mora biti prostor le za spoštljivo, dostojanstveno in strpno komunikacijo – vselej in do vsakogar."

Dodali so, da imajo do tovrstnih dogodkov oziroma pojavov v slovenski policiji ničelno toleranco in da se odzovejo na vsako ter ukrepajo v skladu s prekrškovno oziroma kazensko zakonodajo. "Policija vsem prebivalcem Republike Slovenije zagotavlja enako stopnjo varnosti in tako bo tudi v prihodnje," so še sporočili z ministrstva.