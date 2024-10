Rok Snežič je zoper Luko Mesca vložil zasebno tožbo zaradi besed, ki jih je Mesec izrekel na predvolilnem soočenju na TV Slovenija 24. marca 2022. Mesec je takrat izjavil, da je Snežič kriminalec, ki kadruje v Janševi vladi, in da ga kazensko preganjajo tudi v BiH, kamor ima prepovedan vstop.

Mesec je na sodišču zanikal, da bi storil kaznivo dejanje, in pojasnil, da je vse, kar je povedal o Snežiču, izvedel iz medijev. Na drugi strani je Snežič trdil, da ni kriminalec, in predložil potrdila o nekaznovanosti v Sloveniji in BiH. Snežič je bil sicer dvakrat pravnomočno obsojen, prvič zaradi pranja denarja, drugič zaradi davčne utaje, a sta bili obe kazni leta 2022 izbrisani, ker je s tožilstvom sklenil sporazum.

Okrožno sodišče v Ljubljani je odločilo, da Mesec ni storil kaznivega dejanja žaljive obdolžitve. Kot še navaja Večer, je sodišče tehtalo med dvema pravicama, na eni strani pravico do svobode izražanja in na drugi pravico do zasebnosti. Sodišče je odločilo, da je obtoženčeva pravica do svobode izražanja nad pravico do zasebnosti Roka Snežiča.

Snežič je tožbo proti Mescu na prvi stopnji torej izgubil. Po izreku sodbe je sicer že napovedal pritožbo na ljubljansko višje sodišče, poroča Večer.