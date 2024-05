Obtoženi Snežič razkril: Dijana Đuđić je moja zunajzakonska partnerica

V nadaljevanju sojenja Roku Snežiču zaradi domnevnega oškodovanja upnikov bo na pričanje na mariborskem sodišču vabljena tudi Dijana Đuđić, ki jo je obtoženi danes predstavil kot svojo zunajzakonsko partnerico. Ker so ga kriminalisti med nedavno hišno preiskavo našli pri domnevno nekdanji ženi, je tožilstvo podvomilo o verodostojnosti ženinih izjav.

Še vedno živi skupaj z ženo

Tožilec Matija Hostnik je danes sodišču predložil poročilo o hišni preiskavi pri Roku Snežiču konec aprila, ki se je nanašala na domnevne nepravilnosti v zvezi z Darsom. Iz tega po njegovih besedah izhaja, da obtoženi še vedno biva s Klavdijo Snežič, za katero pravi, da sta razvezana.

Tožilstvo želi tako pokazati na domnevno neverodostojnost priče Klavdije Snežič, ki je na sodišču do zdaj edina povedala, da je sporno babičino posojilo, s katerim naj bi obtoženi oškodoval upnike, dejansko videla v gotovini in ga celo preštela.

Obtoženi Snežič je pojasnil, da je hišna preiskava hkrati potekala tudi na njegovem začasnem naslovu v Mariboru, takrat zjutraj pa je dejansko bil v stanovanju, kjer še vedno živita njegovi nekdanja žena in hčerka. To stanovanje naj bi bilo v lasti njegovega očeta.

"Ker imam po sporazumu o razvezi zakonske zveze omogočen stik z otrokom po dogovoru z mamo, sem bil tega dne pri svoji hčerki in policisti so tudi videli, da z gospo Snežič spiva ločeno. Nikakor ne moremo govoriti, da je moja razveza zakonske zveze fiktivna, saj je moj naslov na Koroškem, kjer so policisti našli moje osebne stvari," je povedal.

Z Đuđićevo malo v Portorožu, malo v Mariboru

Poudaril je, da ima trenutno drugo partnerico, doma iz Banjaluke, s katero občasno bivata na njegovem stalnem naslovu v Portorožu in začasnem naslovu v Mariboru. Sodišču je predlagal, da jo povabi na pričanje o njunem razmerju, in to ga je uslišalo. Gre za Dijano Đuđić, ki je postala slovenski javnosti znana pred leti zaradi visokega posojila stranki SDS.

Sodni senat pod vodstvom Helene Melliwa je ugodil tudi predlogu tožilca, da zaslišijo glavnega kriminalista s hišne preiskave, in predlogu odvetnice obtoženega Anite Peček Stramšak za ponovno zaslišanje Klavdije Snežič.

Obtoženemu posojali denar

Danes je pričal bratranec obtoženega Iztok Snežič, ki je dejal, da mu je Rok povedal, da mu je babica posodila denar, šlo naj bi za okoli 400 tisoč evrov. Povedal je še, da je tudi sam Roku Snežiču pred leti posodil denar, in sicer okoli 150 tisoč evrov za plačilo kazni na sodišču, ter da tega denarja še ni dobil nazaj.

Po njegovem vedenju so Roku posojali denar tudi drugi, med drugim Lidija Zrnić iz Banjaluke, ki jo je mariborsko sodišče želelo zaslišati prek videokonference, a mu je tamkajšnje sodišče pred dnevi sporočilo, da njihova oprema tega ne omogoča.

Iztok Snežič je kupil Rokove nepremičnine, ki so v stečajnem postopku pristale pri nekem podjetju. Na vprašanje sodišča, zakaj takšna odločitev, je odgovoril: "Zato, ker sem jih želel kupiti." Sodnica ga je še vprašala, zakaj ni tudi sam prijavil vsote, ki jo je posodil Roku, kot terjatve v postopku osebnega stečaja Roka, kot je storila babica, pa se je nasmehnil in dodal: "Moj bratranec je, bova že uredila."

Specializirano državno tožilstvo očita Roku Snežiču oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve zdaj že pokojne babice v postopku Snežičevega osebnega stečaja, s čimer naj bi finančno upravo (Furs) oškodoval za 150 tisoč evrov. Z babico naj bi namreč sklenil posojilno pogodbo v višini 400 tisoč evrov, babica pa je nato to posojilo prijavila kot terjatev v Snežičevem osebnem stečaju ter jo dobila delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku.

Tožilstvo je prepričano, da je bila posojilna pogodba med Snežičem in babico Marijo Juvan fiktivna, z njenim poplačilom pa je bil oškodovan Furs, saj naj bi ga prehitela in pred njimi vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj iztržil s prodajo Snežičevega premoženja.